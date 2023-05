[株式会社セルシス]

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT EX」プレゼントキャンペーンを実施



セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」が、本日5月30日(火)より開催される、集英社ジャンプグループ主催、縦読みマンガ限定のマンガ賞「ジャンプTOON AWARD」に協賛し、マンガを描きたいクリエイターの創作活動支援を行います。大賞は賞金100万円、「CLIP STUDIO PAINT EX」の進呈、さらに「ジャンプTOON」での連載確約と「少年ジャンプ+」で受賞作掲載が確約になります。また、応募される予定の先着100名さまに「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3ヶ月版」をプレゼントするキャンペーンを実施します。







ジャンプTOON AWARD

URL:https://award.jumptoon.com



「ジャンプTOON AWARD」とは、集英社「ジャンプTOON」(*1)編集部が主催する縦読みマンガを舞台に活躍する新たな才能・作品を発掘するためのマンガ賞です。セルシスは賞品の贈呈の他、応募される予定の方に向けた「CLIP STUDIO PAINT」プレゼントキャンペーンを実施します。



【「CLIP STUDIO PAINT」先着特別プレゼントキャンペーン】

対象:「ジャンプTOON AWARD」に応募される予定の方(先着100名さま)

プレゼント製品:CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3ヶ月版

応募方法:コンテスト特設サイト内応募フォームからご応募いただけます

URL:https://award.jumptoon.com



編集長からメッセージ「ジャンプTOON編集部が求める縦読みマンガ」



「続きが、どうしても気になる作品」、「何回も、繰り返し読みたくなる作品」が読みたいです。ジャンルは何でも構いません。縦読みマンガは日本に限らず、世界中どこでも読まれています。あなたの作品が世界の人たちに読まれるお手伝いをさせてください。みなさまの投稿をお待ちしております。



ジャンプTOON編集部

編集長 浅田貴典







【ジャンプTOON AWARD概要】

応募期間:

2023年8月31日(木)まで

結果発表:

2023年10月初旬予定

賞品:

・大賞

賞金100万円

「ジャンプTOON」で連載確約&「少年ジャンプ+」で受賞作掲載確約

CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版

・準大賞

賞金50万円

「ジャンプTOON」&「少年ジャンプ+」でともに掲載確約

CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版

・佳作

賞金20万円

「ジャンプTOON」で掲載確約

CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 1年版

・最終候補

賞金10万円

・有望作品

賞金1万円

応募のきまり:

詳細はコンテスト特設サイトをご覧ください

URL:https://award.jumptoon.com



CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、3,000万人以上が利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。(*2)Windows、macOS、iPad、iPhone、Android、Chromebookといったあらゆるデバイスに対応しています。世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

https://www.clipstudio.net/



*1 ジャンプTOONは後日公開予定の縦読みマンガ配信サービスです

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

Twitter: https://twitter.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



