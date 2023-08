[The Orchard Japan]





YOASOBIが、2021年1月13日(水)に公開した「怪物」のMusicVideoが、YouTubeにて3億回再生を突破した。

同楽曲は、TVアニメ『BEASTARS』第二期オープニングテーマとして、原作漫画『BEASTARS』の作者である板垣巴留が書き下ろした小説「自分の胸に自分の耳を押し当てて」を元に制作されたYOASOBI初のアニメタイアップ楽曲。Music Videoの3億回再生は、YOASOBIにとっても初の大台突破となった。Hyperbole Inc.の三皷梨菜がディレクターを務めたMusic Videoは『BEASTARS』主人公のレゴシとヒロインのハルを描いたコラボ映像。アニメ作品ととことん寄り添うYOASOBIのスタンスの礎となった1曲でもある。

さらに、4月12日(水)リリースしたTVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」が、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート『Hot 100』にて史上最多となる20連覇を達成し、自身のもつ史上最多記録を更新した。本楽曲は2023年4月19日公開のチャートで首位に初登場してから、14週目の首位獲得にてBillboard JAPANの歴代連続首位記録を更新し、その後もその勢いはとどまることを知らず、8月30日公開のチャートでなんと20連覇を達成し、Billboard JAPANの前人未到の記録を更新し続けている。さらに、米ビルボード・グローバル・チャート“Global Excl. U.S.”、Apple Music「トップ100:グローバル」、YouTube music charts TOP 100 songs Globalでも首位を獲得し、J-POP史上初となる記録を次々と打ち立て続けている。





2021年1月6日(水)配信リリース

「怪物」

配信URL:https://orcd.co/kaibutsu

作詞・作曲・編曲:Ayase/歌唱:ikura

原作:小説「自分の胸に自分の耳を押し当てて」 (板垣巴留 著) https://bst-anime.com/





TVアニメ『BEASTARS』第2期オープニングテーマ



★YOASOBI

Official Site:https://www.yoasobi-music.jp/

Twitter:https://twitter.com/YOASOBI_staff

YouTube Channel:https://www.youtube.com/c/Ayase0404

TikTok:https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura



コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる、「小説を音楽にするユニット」 。2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboard Japan 総合ソングチャート"HOT100"にて2020年年間1位を獲得し、2023年1月に史上初のストリーミング累計9億回再生を突破。2021年1月6日に満を持して初のCD『THE BOOK』をリリース。豪華な仕様が大いに話題を呼び、オリコンデイリーランキング初登場2位を記録しながら、配信では全ての楽曲がApple Musicストリーミングチャートで15位以内に同時ランクインするという快挙を達成。2月には、初のワンマンライブ『KEEP OUT THEATER』を新宿・ミラノ座跡地の工事現場にて開催。7月にはユニクロ「UT」とのコラボライブ『SING YOUR WORLD』をユニクロ有明本部内・UNIQLO CITY TOKYOにて開催し、YouTube LIVE配信で、同時接続者数28万人を記録する盛り上がりを見せた。12月にはその年リリースした楽曲全てを含む2nd EP『THE BOOK 2』を発売し、日本武道館にて初の有観客ライブも大成功におさめた。同月発表された、Spotifyの“2021年海外で最も再生された日本のアーティスト”ランキングにて1位獲得。米国のニュース情報誌『TIME』に掲載された“The 10 Best Songs of 2021”に「怪物」が選出されるなど、海外からの注目も集めている。現時点で、リリース楽曲の内、12曲がストリーミング再生1億回を超えている。2022年2月より、島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都という4人の直木賞作家が原作小説を書き下ろし順次楽曲を発表していくというプロジェクト『はじめての』を始動。8月には、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」のステージで、初めての夏フェス出演を果たし、各地のフェスでも初ライブを繰り広げ、LEDパネルを用いた特殊なステージや演出が話題に。夏フェス出演にあわせてスタートした“移動式書店「旅する本屋さん YOASOBI号」”では、YOASOBIの関連書籍の販売に加え、Ayase・ikuraが監修したカレーをキッチンカーで販売するなど、幅広いプロジェクトに注目が集まっている。



