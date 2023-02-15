［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『PS+ Double Discounts』へ参加し、PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』や、「塊魂アンコール」セールも開催中です。



PlayStation™Storeにて開催中のセール『PS+ Double Discounts』では、「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」が15％OFFの1,851円（税込）、「ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ Welcome Price!!」が29％OFFの2,967円（税込）、「ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー」が25％OFFの5,610円（税込）になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。

なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。



また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』では、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch」が50％OFFの3,740円（税込）になるなど、こちらもお得な価格になって登場です。

さらに、現在「塊魂アンコール」が50%OFFの1,760円（税込）になるセールも開催中ですので併せてご注目ください。



詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。



【PlayStation™Store】

■セール名：PlayStation™Store 『PS+ Double Discounts』

■セール期間：2023年2月15日（水）～ 2023年3月1日（水）



【セール対象 PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4タイトル】

『SCARLET NEXUS Ultimate Edition』

販売価格：12,540円（税込）⇒ セール販売価格：8,151円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：3,762円（税込）



『SCARLET NEXUS DLC シーズンパス』

販売価格：1,980円（税込）⇒ セール販売価格：1,584円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,188円（税込）



『SCARLET NEXUS Brain Punk Bundle』

販売価格：1,760円（税込）⇒ セール販売価格：1,408円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,056円（税込）



『SCARLET NEXUS Ultimate Bundle』

販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：2,816円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,112円（税込）



【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格：2,178円（税込）⇒ セール販売価格：1,851円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,524円（税込）



『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』

販売価格：3,278円（税込）⇒ セール販売価格：2,786円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,294円（税込）



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ Welcome Price!!』

販売価格：4,180円（税込）⇒ セール販売価格：2,967円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,754円（税込）



『ナルティメットストーム4 シーズンパス』

販売価格：1,650円（税込）⇒ セール販売価格：1,320円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：990円（税込）



『DLC「ROAD TO BORUTO」アップデートパック』

販売価格：2,652円（税込）⇒ セール販売価格：2,121円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,590円（税込）



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』

販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：5,236円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,992円（税込）



『「NEXT GENERATIONS」 アップデートパック』

販売価格：770円（税込）⇒ セール販売価格：693円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：616円（税込）



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』

販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：5,610円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：3,740円（税込）



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム３』

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム２』

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- ナルティメットストーム』

販売価格：各2,750円（税込）⇒ セール販売価格：各2,062円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,374円（税込）



『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』

販売価格：7,920円（税込）⇒ セール販売価格：4,752円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,584円（税込）



『忍術特別修練シーズンパス』

『忍術特別修練シーズンパス2』

販売価格：各3,278円（税込）⇒ セール販売価格：各2,294円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,310円（税込）



『忍術特別修練シーズンパス3』

『忍術特別修練シーズンパス4』

販売価格：各1,925円（税込）⇒ セール販売価格：各1,540円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,155円（税込）



『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス プレミアパス』

販売価格：4,950円（税込）⇒ セール販売価格：3,960円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,970円（税込）



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【ニンテンドーeショップ】

■セール名：『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』

■セール期間：2023年2月15日（水）～ 2023年2月28日（火）



【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】



『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格：2,178円（税込）⇒ セール販売価格：1,524円（税込）



『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』

販売価格：3,278円（税込）⇒ セール販売価格：2,294円（税込）



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』

販売価格：7,348円（税込）⇒ セール販売価格：3,990円（税込）



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch』

販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：3,740円（税込）



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム３』

『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム２』

『NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム』

販売価格：各2,750円（税込）⇒ セール販売価格：各1,375円（税込）



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【ニンテンドーeショップ】

■セール名：『塊魂アンコールセール』

■セール期間：2023年2月13日（月）～ 2023年3月5日（日）



『塊魂アンコール』

販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：1,760円（税込）



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。



■権利表記：

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４』

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)劇場版NARUTO製作委員会2014

(C)劇場版BORUTO製作委員会2015

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)劇場版NARUTO製作委員会 2012

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『塊魂アンコール』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。



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