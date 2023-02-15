バンダイナムコエンターテインメント『デジタル版セール』開催中…
［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『PS+ Double Discounts』へ参加し、PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』や、「塊魂アンコール」セールも開催中です。
PlayStation™Storeにて開催中のセール『PS+ Double Discounts』では、「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」が15％OFFの1,851円（税込）、「ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ Welcome Price!!」が29％OFFの2,967円（税込）、「ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー」が25％OFFの5,610円（税込）になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。
なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。
また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』では、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch」が50％OFFの3,740円（税込）になるなど、こちらもお得な価格になって登場です。
さらに、現在「塊魂アンコール」が50%OFFの1,760円（税込）になるセールも開催中ですので併せてご注目ください。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。
【PlayStation™Store】
■セール名：PlayStation™Store 『PS+ Double Discounts』
■セール期間：2023年2月15日（水）～ 2023年3月1日（水）
【セール対象 PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4タイトル】
『SCARLET NEXUS Ultimate Edition』
販売価格：12,540円（税込）⇒ セール販売価格：8,151円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：3,762円（税込）
『SCARLET NEXUS DLC シーズンパス』
販売価格：1,980円（税込）⇒ セール販売価格：1,584円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,188円（税込）
『SCARLET NEXUS Brain Punk Bundle』
販売価格：1,760円（税込）⇒ セール販売価格：1,408円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,056円（税込）
『SCARLET NEXUS Ultimate Bundle』
販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：2,816円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,112円（税込）
【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
販売価格：2,178円（税込）⇒ セール販売価格：1,851円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,524円（税込）
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』
販売価格：3,278円（税込）⇒ セール販売価格：2,786円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,294円（税込）
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ Welcome Price!!』
販売価格：4,180円（税込）⇒ セール販売価格：2,967円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,754円（税込）
『ナルティメットストーム4 シーズンパス』
販売価格：1,650円（税込）⇒ セール販売価格：1,320円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：990円（税込）
『DLC「ROAD TO BORUTO」アップデートパック』
販売価格：2,652円（税込）⇒ セール販売価格：2,121円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,590円（税込）
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』
販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：5,236円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,992円（税込）
『「NEXT GENERATIONS」 アップデートパック』
販売価格：770円（税込）⇒ セール販売価格：693円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：616円（税込）
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』
販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：5,610円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：3,740円（税込）
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム３』
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム２』
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- ナルティメットストーム』
販売価格：各2,750円（税込）⇒ セール販売価格：各2,062円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,374円（税込）
『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』
販売価格：7,920円（税込）⇒ セール販売価格：4,752円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,584円（税込）
『忍術特別修練シーズンパス』
『忍術特別修練シーズンパス2』
販売価格：各3,278円（税込）⇒ セール販売価格：各2,294円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,310円（税込）
『忍術特別修練シーズンパス3』
『忍術特別修練シーズンパス4』
販売価格：各1,925円（税込）⇒ セール販売価格：各1,540円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,155円（税込）
『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス プレミアパス』
販売価格：4,950円（税込）⇒ セール販売価格：3,960円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,970円（税込）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【ニンテンドーeショップ】
■セール名：『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』
■セール期間：2023年2月15日（水）～ 2023年2月28日（火）
【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
販売価格：2,178円（税込）⇒ セール販売価格：1,524円（税込）
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』
販売価格：3,278円（税込）⇒ セール販売価格：2,294円（税込）
『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』
販売価格：7,348円（税込）⇒ セール販売価格：3,990円（税込）
『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch』
販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：3,740円（税込）
『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム３』
『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム２』
『NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム』
販売価格：各2,750円（税込）⇒ セール販売価格：各1,375円（税込）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【ニンテンドーeショップ】
■セール名：『塊魂アンコールセール』
■セール期間：2023年2月13日（月）～ 2023年3月5日（日）
『塊魂アンコール』
販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：1,760円（税込）
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。
■権利表記：
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４』
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
(C)劇場版NARUTO製作委員会2014
(C)劇場版BORUTO製作委員会2015
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
(C)劇場版NARUTO製作委員会 2012
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『塊魂アンコール』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/15-19:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【取材案内】【3/15[水]より3日間】世界最大級の新エネルギー総合展を開催します(02/15 21:45)
サイバーリンク、アメリカ市場における顔認証利用状況調査報告を発表(02/15 21:45)
「江ノ電バス 羽田空港リムジンバス」でVisaのタッチ決済を導入(02/15 21:45)
Shopifyアプリ「All in gift」を、「株式会社 ZENB JAPAN」のオンラインショップにて、相手の住所がわからなくてもギフトが贈れる「ZENB eGift」として採用(02/15 21:40)
香りでエンターテイメントを演出！(02/15 21:15)
ライバー事務所「Genect（ジェネクト）」所属『おゆん🐤🧡🍡 🌿』が「palmuバレンタインイベント」にて全国1位に入賞！(02/15 21:15)
［ニャンケート調査］ニャンですと!?...ご主人様の“相性が最高！”の評価割合は、ワンコより10ポイント近く低め😿(02/15 21:15)
『セブンナイツ2』伝説英雄「目覚める感情 ディアナ」参戦！新規英雄や新衣装を獲得できるイベントを開催(02/15 20:45)
【2/20(月)16時】元ソフトバンク社 新規事業開発担当が教える「大企業 新規事業開発の成功法則 ～誰もが体感する大企業の矛盾、フェーズ別『障壁』の突破方法～」無料オンラインセミナーを開催(02/15 20:45)
【国内初】廃棄物総合管理システム「GENESYS-ECO」の「廃棄物の輸送および処理に関するCO2排出量可視化」機能が第三者機関による妥当性評価を取得(02/15 20:45)
イタリア・ナポリ発【Cesare Attolini（チェーザレ アットリーニ）】春の特別受注会を開催(02/15 20:45)
【シント＝トロイデンVV】医療法人社団 康英会 ユナイテッドクリニック様とのスポンサー契約締結に関して(02/15 20:40)
株式会社ライブドアによるCWS Brains株式会社の子会社化に関するお知らせ(02/15 20:40)
SNS時代のクリエイター・プラットフォーム「Snapmart（スナップマート）」、株式会社ガイアックスの子会社化のお知らせ(02/15 20:40)
ChatGPT活用！「CalqTalk」が会話文脈の理解を実現(02/15 20:40)
LINE MUSICだけのスペシャル配信決定！「THE RAMPAGE ニューアルバムリリース記念 スペシャル生配信@LINE MUSIC」(02/15 20:15)
「イケメンシリーズ」10周年プロジェクト『恋花幕明録』の事前登録キャンペーンが開始！(02/15 20:15)
人気声優が多数登場する恋愛ゲーム新タイトル「恋花幕明録」事前登録キャンペーンを開始！【GMOメディア】(02/15 20:15)
2023年春リリース予定！『恋花幕明録』事前登録キャンペーンを開始！～仲村 宗悟さんほか登壇のイベント開催も決定～(02/15 20:15)
【釧路プリンスホテル】トヨタシェアとして全国初！ホテル発着の新型プリウスを導入したカーシェア(02/15 20:15)
軽やかな春の幕開けは、三浦大地の自由な発想とともに！アート展を関西初開催！「MODERATION DAICHI MIURA ART EXHIBITION」(02/15 20:15)
【岡山大学】一酸化窒素はDNA修飾の制御因子であることを発見 ～特異的阻害薬の開発に成功し、がんなどの疾患治療薬としての応用に期待～(02/15 20:15)
【JAPANサッカーカレッジ】聖籠町（新潟県）へ「政策提案発表会」実施報告のお知らせ(02/15 20:15)
70年代のランニングシューズを再構築した「327」の2023年春の新作が登場(02/15 20:15)
【TGI フライデーズ】 カリエンテ! (CALIENTE!) 新メニュー『FRI-jitas!』 (フライ・ヒータ)で熱くなろう！(02/15 20:15)
【ダイバーシティ】６言語に対応した『よくあるご質問（ＦＡＱ）』を公開(02/15 20:15)
ケイト・ウィンスレットが娘のミア・スレアプレトンと初の本格共演！海外ドラマ『I AM ルース』10代のソーシャルメディア依存と向き合う母親の姿を描いた感動作を独占日本初放送！(02/15 20:15)
【2/23開催】千葉大学建築学コース公開発表会・展示会 大学とまちが一体となったアーバンストリートのデザイン～千葉市西千葉学園通り(02/15 20:15)
NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 40 シリーズ Laptop GPU搭載ゲーミングノート誕生 MSIゲーミングノートPCシリーズ「アルティメットノート EVOLUTION」発表(02/15 20:15)
“MSI初” 1kg以下の超軽量モデル「Prestige 13 Evo A12M」誕生！最新CPU搭載 ビジネスノートPC 2023年モデル発表(02/15 20:15)