株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『PS+ Double Discounts』へ参加し、PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』や、「塊魂アンコール」セールも開催中です。



PlayStation™Storeにて開催中のセール『PS+ Double Discounts』では、「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」が15%OFFの1,851円(税込)、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 Welcome Price!!」が29%OFFの2,967円(税込)、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー」が25%OFFの5,610円(税込)になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。

なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。



また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』では、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch」が50%OFFの3,740円(税込)になるなど、こちらもお得な価格になって登場です。

さらに、現在「塊魂アンコール」が50%OFFの1,760円(税込)になるセールも開催中ですので併せてご注目ください。



詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。



【PlayStation™Store】

■セール名:PlayStation™Store 『PS+ Double Discounts』

■セール期間:2023年2月15日(水)~ 2023年3月1日(水)



【セール対象 PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4タイトル】

『SCARLET NEXUS Ultimate Edition』

販売価格:12,540円(税込)⇒ セール販売価格:8,151円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:3,762円(税込)



『SCARLET NEXUS DLC シーズンパス』

販売価格:1,980円(税込)⇒ セール販売価格:1,584円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,188円(税込)



『SCARLET NEXUS Brain Punk Bundle』

販売価格:1,760円(税込)⇒ セール販売価格:1,408円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,056円(税込)



『SCARLET NEXUS Ultimate Bundle』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:2,816円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,112円(税込)



【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格:2,178円(税込)⇒ セール販売価格:1,851円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,524円(税込)



『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』

販売価格:3,278円(税込)⇒ セール販売価格:2,786円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,294円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 Welcome Price!!』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:2,967円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,754円(税込)



『ナルティメットストーム4 シーズンパス』

販売価格:1,650円(税込)⇒ セール販売価格:1,320円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:990円(税込)



『DLC「ROAD TO BORUTO」アップデートパック』

販売価格:2,652円(税込)⇒ セール販売価格:2,121円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,590円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO』

販売価格:7,480円(税込)⇒ セール販売価格:5,236円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,992円(税込)



『「NEXT GENERATIONS」 アップデートパック』

販売価格:770円(税込)⇒ セール販売価格:693円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:616円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』

販売価格:7,480円(税込)⇒ セール販売価格:5,610円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:3,740円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム3』

『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2』

『NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム』

販売価格:各2,750円(税込)⇒ セール販売価格:各2,062円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,374円(税込)



『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』

販売価格:7,920円(税込)⇒ セール販売価格:4,752円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,584円(税込)



『忍術特別修練シーズンパス』

『忍術特別修練シーズンパス2』

販売価格:各3,278円(税込)⇒ セール販売価格:各2,294円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,310円(税込)



『忍術特別修練シーズンパス3』

『忍術特別修練シーズンパス4』

販売価格:各1,925円(税込)⇒ セール販売価格:各1,540円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,155円(税込)



『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス プレミアパス』

販売価格:4,950円(税込)⇒ セール販売価格:3,960円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,970円(税込)



【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』

■セール期間:2023年2月15日(水)~ 2023年2月28日(火)



【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】



『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

販売価格:2,178円(税込)⇒ セール販売価格:1,524円(税込)



『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』

販売価格:3,278円(税込)⇒ セール販売価格:2,294円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO』

販売価格:7,348円(税込)⇒ セール販売価格:3,990円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch』

販売価格:7,480円(税込)⇒ セール販売価格:3,740円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム3』

『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2』

『NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム』

販売価格:各2,750円(税込)⇒ セール販売価格:各1,375円(税込)



【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『塊魂アンコールセール』

■セール期間:2023年2月13日(月)~ 2023年3月5日(日)



『塊魂アンコール』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:1,760円(税込)



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。



■権利表記:

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4』

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)劇場版NARUTO製作委員会2014

(C)劇場版BORUTO製作委員会2015

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)劇場版NARUTO製作委員会 2012

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『塊魂アンコール』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。



