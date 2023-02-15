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バンダイナムコエンターテインメント『デジタル版セール』開催中…

バンダイナムコエンターテインメント『デジタル版セール』開催中！「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」や「ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝　ナルティメットストーム４」などDL版ゲームが最大50％OFF！

［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］



　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『PS+ Double Discounts』へ参加し、PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』や、「塊魂アンコール」セールも開催中です。

　PlayStation™Storeにて開催中のセール『PS+ Double Discounts』では、「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」15％OFF1,851円（税込）「ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ Welcome Price!!」29％OFF2,967円（税込）「ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー」25％OFF5,610円（税込）になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。
　なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。

　また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』では、「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch」50％OFF3,740円（税込）になるなど、こちらもお得な価格になって登場です。
　さらに、現在「塊魂アンコール」50%OFF1,760円（税込）になるセールも開催中ですので併せてご注目ください。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。

【PlayStation™Store】
■セール名：PlayStation™Store 『PS+ Double Discounts』
■セール期間：2023年2月15日（水）～ 2023年3月1日（水）

【セール対象 PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4タイトル】
『SCARLET NEXUS Ultimate Edition』
　販売価格：12,540円（税込）⇒ セール販売価格：8,151円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：3,762円（税込）

『SCARLET NEXUS DLC シーズンパス』
　販売価格：1,980円（税込）⇒ セール販売価格：1,584円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,188円（税込）

『SCARLET NEXUS Brain Punk Bundle』
　販売価格：1,760円（税込）⇒ セール販売価格：1,408円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,056円（税込）

『SCARLET NEXUS Ultimate Bundle』
　販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：2,816円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,112円（税込）

【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
　販売価格：2,178円（税込）⇒ セール販売価格：1,851円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,524円（税込）

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』
　販売価格：3,278円（税込）⇒ セール販売価格：2,786円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,294円（税込）

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ Welcome Price!!』
　販売価格：4,180円（税込）⇒ セール販売価格：2,967円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,754円（税込）

『ナルティメットストーム4 シーズンパス』
　販売価格：1,650円（税込）⇒ セール販売価格：1,320円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：990円（税込）

『DLC「ROAD TO BORUTO」アップデートパック』
　販売価格：2,652円（税込）⇒ セール販売価格：2,121円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,590円（税込）

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』
　販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：5,236円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,992円（税込）

『「NEXT GENERATIONS」 アップデートパック』
　販売価格：770円（税込）⇒ セール販売価格：693円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：616円（税込）

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』
　販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：5,610円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：3,740円（税込）

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム３』
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム２』
『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- ナルティメットストーム』
　販売価格：各2,750円（税込）⇒ セール販売価格：各2,062円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,374円（税込）

『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』
　販売価格：7,920円（税込）⇒ セール販売価格：4,752円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,584円（税込）

『忍術特別修練シーズンパス』
『忍術特別修練シーズンパス2』
　販売価格：各3,278円（税込）⇒ セール販売価格：各2,294円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,310円（税込）

『忍術特別修練シーズンパス3』
『忍術特別修練シーズンパス4』
　販売価格：各1,925円（税込）⇒ セール販売価格：各1,540円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,155円（税込）

『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス プレミアパス』
　販売価格：4,950円（税込）⇒ セール販売価格：3,960円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,970円（税込）

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【ニンテンドーeショップ】
■セール名：『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール Part.2』
■セール期間：2023年2月15日（水）～ 2023年2月28日（火）

【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
　販売価格：2,178円（税込）⇒ セール販売価格：1,524円（税込）

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ スペシャルエディション』
　販売価格：3,278円（税込）⇒ セール販売価格：2,294円（税込）

『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４ ROAD TO BORUTO』
　販売価格：7,348円（税込）⇒ セール販売価格：3,990円（税込）

『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch』
　販売価格：7,480円（税込）⇒ セール販売価格：3,740円（税込）

『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム３』
『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム２』
『NARUTO-ナルト- ナルティメットストーム』
　販売価格：各2,750円（税込）⇒ セール販売価格：各1,375円（税込）

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【ニンテンドーeショップ】
■セール名：『塊魂アンコールセール』
■セール期間：2023年2月13日（月）～ 2023年3月5日（日）

『塊魂アンコール』
　販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：1,760円（税込）

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。

■権利表記：
『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』
　(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション
　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム４』
　(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
　(C)劇場版NARUTO製作委員会2014
　(C)劇場版BORUTO製作委員会2015
　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー』
　(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
　(C)劇場版NARUTO製作委員会 2012
　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『塊魂アンコール』
　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/15-19:16）

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