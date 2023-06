[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

シリーズ28周年記念!「eFootball(TM) Festival」開催!!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、基本プレー無料の家庭用・モバイルゲーム『eFootball(TM) 2023』でシリーズ28周年を記念したキャンペーン「eFootball(TM) Festival」を開催していることをお知らせします。







「eFootball(TM)」シリーズは2023年7月21日(金)で、1995年のシリーズ1作目登場から28周年を迎えます。それを記念した「eFootball(TM) Festival」を、6月29日(木)~7月27日(木)の約1か月間開催。ゲーム内イベントに参加した方の中から抽選で、オフィシャルパートナークラブ「FCバイエルン」や「インテル」の選手たちと交流できる「グリーティングイベント」にお客様をご招待するキャンペーンを開催します。

そのほかにも、強力なレジェンド選手が必ずもらえる「スペシャルログインプレゼント」や、期間中毎日ログインすると、eFootball(TM)コインやShow Time抽選契約権が獲得できる「スペシャルログインボーナス」など、盛りだくさんのキャンペーンです。

28周年を迎える「eFootball(TM)」シリーズで、特別な体験をお楽しみください。



FCバイエルン、インテルのスター選手に会える!「eFootball(TM) ジャパンツアースペシャルキャンペーン」開催!!





『eFootball(TM) 2023』で開催しているイベントに参加した方の中から抽選で「FCバイエルン」や「インテル」の選手と交流できるグリーティングイベントと、国立競技場で開催される試合にご招待。

グリーティングイベントの観覧権やサイン入り 23-24 ユニフォーム、トレーニングキットが当たるチャンスも!



【ゲーム内イベント実施期間】

1.「Japan Tour Campaign FC Bayern」:2023年7月1日(土)11:00~7月5日(水)10:59

2.「Japan Tour Campaign Inter」:2023年7月2日(日)11:00~7月6日(木)10:59



1.【FCバイエルン 賞品概要】

・A賞: 4組8名様

7月27日 選手と交流できるグリーティングイベント参加権

7月26日 来日試合観戦チケット

サイン入り 23-24 ユニフォーム

・B賞: 10組20名様

7月27日 グリーティングイベント観覧権

サイン入り 23-24 ユニフォーム

・C賞: 10名様

サイン入り 23-24 ユニフォーム

※詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.konami.com/efootball/ja/page/japantour_campaign_fcbayern



2.【インテル 賞品概要】

・A賞: 4組8名様

7月30日 選手と交流できるグリーティングイベント参加権

8月1日 来日試合観戦チケット

サイン入り 23-24 トレーニングキット

・B賞: 10組20名様

7月30日 グリーティングイベント観覧権

サイン入り 23-24 トレーニングキット

・C賞: 10名様

サイン入り 23-24 トレーニングキット

※詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.konami.com/efootball/ja/page/japantour_campaign_inter



※本キャンペーンは予告無く変更、中断、または中止させていただく場合がございます。



7月にはKONAMIのサッカーゲーム『Jクラ』・『ウイコレ』でもお得なキャンペーンを開催予定!!お楽しみに!



28周年記念“eFootball(TM) Festival” 開催 期間限定の報酬を獲得してドリームチームを強化しよう!







◆スペシャルログインプレゼント

カシージャス、ディディエ・ドログバ、デニス・ベルカンプらレジェンド選手が獲得できる抽選契約権を1枚プレゼント。

期間: 2023年6月29日(木)~7月27日(木)



◆スペシャルログインボーナス

期間中、毎日ログインすることで最大440,000GP、200eFootball(TM)コイン、Show Time抽選契約権×4がもらえます。

期間: 2023年6月29日(木)~7月27日(木)



◆キャンペーンアチーブメント

アチーブメントを達成することで、合計400,000GP、110,000Exp、150eFootball(TM)コイン、スキルトレーニングプログラム×1、Epic抽選契約権×1がもらえます。

期間: 2023年6月29日(木)~7月27日(木)



◆ツアーイベント「Starter」

ツアーイベントに参加してポイントを集めると、最大で500,000GPと100,000Expがもらえます。

報酬を獲得してチームを強化しましょう!

期間: 2023年6月29日(木)~7月27日(木)



~eFootball(TM)公式Twitterでは「#イーフト初夏の運試し」開催中!!~







「スペシャルログインプレゼント」で獲得したEpic選手を「#イーフト初夏の運試し」をつけてTwitterに投稿しましょう!

抽選で総計28名様に

・10,000eFootball(TM)コイン

・トレント アレクサンダー=アーノルド選手サイン入りeFootball(TM) オリジナルユニフォーム

・久保建英選手サイン入りeFootball(TM) オリジナルユニフォーム

・イニエスタ選手のサイン入りeFootball(TM) オリジナルカード

が当たります!



詳細はキャンペーンサイトをご確認ください:

https://www.konami.com/efootball/ja/page/twitter_campaign_2306

「eFootball(TM)」公式Twitterアカウント:@we_konami



友達との協力プレイで盛り上がる「Co-op」モード再開! 7月13日(木)からは「Co-opプレイキャンペーン」も開催予定!!





「Co-op」モードでは、最大3vs3での協力対戦を楽しめます。

学校やSNSで友達を誘って、ぜひ協力対戦をお楽しみください!

7月13日(木)より、抽選で10,000名様に100eFootball(TM)コインが当たる「Co-opプレイキャンペーン」も実施予定です!

キャンペーン期間: 2023年7月13日(木)~7月27日(木)



「eFootball(TM)」の公式eスポーツ大会「eFootball(TM) Championship Pro 2023」 今シーズンの優勝クラブは「マンチェスターユナイテッドFC」に決定!







「eFootball(TM) Championship Pro 2023」の優勝クラブはノックアウトステージを経て、「マンチェスターユナイテッドFC」に決定しました。優勝したクラブの選手からコメントが到着!

熱戦の模様はコチラからご覧いただけます:https://www.youtube.com/watch?v=p82G3yVjEpk



マンチェスターユナイテッドFC キャプテン: Lofti選手のコメント

優勝できたことは、とても幸せで誇りに感じています。

私たちを支えてくれた監督やクラブの皆さんにこの優勝を捧げたいです。第3節を終えて順位が7位だったときでさえ、献身的に私たちを支えてくれました。

そして家族、友人、応援してくれたみんなにもこの優勝を捧げます。



ノックアウトステージを戦ったプロ選手も参加する「eFootball(TM) Championship Open 2023 World Finals」7月22日(土)、23日(日)にesports 銀座 studioで開催!



『eFootball(TM)』とは





長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。

PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

実在の強豪チームで戦う「クラブ・ナショナル」モード、現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで、リアルと夢のイレブンが躍動する白熱の対戦をお楽しみください。

『eFootball(TM)』は世界中のサッカーファンにお楽しみ頂けるよう常に進化を続けます。今後のアップデートにもご注目ください。ゲームに関する最新情報は、公式サイトや公式Twitterにて随時公開しています。



eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Twitterアカウント: @we_konami



