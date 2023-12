[メガハウス]

「ポケットモンスター ルービックキューブ ver.BLUE」2023年12月下旬発売



株式会社メガハウス(バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、TVアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちがデザインされたルービックキューブ「ポケットモンスター ルービックキューブ ver.BLUE」を2023年12月下旬から発売いたします。































「ポケットモンスター ルービックキューブ ver.BLUE」は、52匹のポケモンがデザインされており、各面は「ノーマルタイプ(背景色:白)」、「でんきタイプ(背景色:黄色)」、「かくとうタイプ(背景色:オレンジ)」、「くさタイプ(背景色:緑)」、 「ほのおタイプ(背景色:赤)」 「みずタイプ(背景色:青)」の6タイプで構成され、タイプごとに面を全て揃えると6面6色で完成となります。また、6色揃えず、パルデア地方のポケモンだけを1面に揃えて楽しむこともできます。

ルービックキューブの素体(本体)はブルーのクリア素材で、ルービックキューブシリーズで「ポケットモンスター ルービックキューブ ver.BLUE」だけの仕様です。

「6面完成攻略書」も同梱しており、ルービックキューブが初めての方にもオススメです。

タイプごとにポケモンを揃えて6面完成!































【商品詳細】



























商品名:ポケットモンスター ルービックキューブ ver.BLUE

セット内容:本体:本体…1個、台座…1個、6面完成攻略書…1枚

商品サイズ:(W)57×(D)57×(H)57mm

発売日:2023年12月下旬

価格:3,080円(税10%込)/2,800円(税抜)

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4365



(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

RUBIK’S TM & (C) 2023 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.



【ルービックキューブ】

ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズルです。

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで

1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。

日本では1980年7月25日に発売しました。

ルービックキューブ公式ホームページ

https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/



※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。



