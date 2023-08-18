［株式会社enish］

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2023年8月18日（金）より、現在開催中のブレオダ1.5周年大進撃祭の後半が開始！1.5周年の特別な衣装でリヴァイ、アニ、サシャ達も追加で登場！後半ミッションではハンジの特別な衣装が獲得できる！さらに、1.5周年グッズキャンペーン第2弾では今回追加されたリヴァイたちのアクリルスタンドが登場！その他、最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式Twitterアカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。







ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイト

https://shingeki-bo.enish.com/



1.5周年大進撃祭特設サイトはコチラから

https://shingeki-bo.enish.com/summer/campaign02/





■熱狂せよ！盛夏の祝祭後半ガチャ開催！

8月18日（金）より、リヴァイ、アニ、サシャが夏仕様の兵団服で登場！



▼開催期間

2023/8/18(金) ～ 2023/9/16(土) 23:59 まで



▼ガチャ詳細

・新登場の【爽涼兵服】リヴァイ/【爽涼兵服】アニ・レオンハート/

【爽涼兵服】サシャ・ブラウスがピックアップされたガチャ。

・青輝石限定の「熱狂せよ！盛夏の祝祭後半ステップアップガチャ」では

Step5でピックアップ★4団員が1体確定！





▼★4ピックアップ対象

・【爽涼兵服】リヴァイ/ 前衛 / 強襲型





・【爽涼兵服】アニ・レオンハート/ 前衛 / 攻撃型





・【爽涼兵服】サシャ・ブラウス/ 後衛 / 強襲型





・新キャラクター達は『兵団集め』でも登場！





■1.5周年大進撃祭後半ミッション開催！

2023年8月18日（金）より、1.5周年大進撃祭ミッションにハンジの記念衣装が獲得可能なミッションが追加！



▼開催期間

2023/8/18(金) ～ 2023/8/31(木) 10：29まで





■1.5周年記念グッズキャンペーン第2弾開催！

2023年8月18日（金）より、1.5周年大進撃祭後半で登場するリヴァイ、アニ、サシャをモチーフにした限定アクリルスタンドが抽選又は絶対にもらえちゃうグッズキャンペーンを開催！限定アクリルスタンドがもらえるこのチャンスを見逃すな！



▼開催期間

2023/8/18(金) ～ 2023/9/17(日)10：29まで







■1.5周年大進撃祭ログインボーナス開催！

2023年8月18日（金）より、ゲームにログインするだけで最大1,200個の赤輝石がもらえちゃうログインボーナス後半を開催！今なら前半と合わせて最大2400個の赤輝石が貰える！ログインして欠かさず獲得しよう！



▼開催期間（後半）

2023/8/18(金) ～ 2023/8/31(木)10：29まで





■1.5周年大進撃祭ブースト後半開催！

2023年8月18日（金）より、団員/装備の熟練度レベルアップや団員の技巧スキルレベルアップにかかる鋼貨費用及び連合クエストリセットにかかる費用が半額になるブーストを開催！この機会に団員を強化し強敵に挑もう！





▼開催期間（後半）

2023/8/18(金) ～ 2023/8/31(木)3：59まで





■1.5周年無料デイリーパック配布中！

2023年8月10日（木）より、熟練技能書をはじめ、勲章やスキルの書など、戦闘力アップに欠かせないアイテムが毎日無料でGETできちゃうデイリーパックを配布！ゲーム内ショップを要チェック！



▼開催期間

2023/8/10(木) ～ 2023/8/30(水)23：59まで





■絶対カムバック夏の陣開催中！

2023年7月26日（水）より、ログインするだけで無料で100連引ける！絶対無料100連夏の陣ガチャを開催！100連引いたらWチャンスで★6キャラクター1体確定！その他にも豪華キャンペーン盛りだくさん開催中！



絶対カムバック夏の陣はコチラから

http://shingeki-bo.enish.com/comeback/campaign03/





▼イベント開催期間

2023/7/26(水) ～ 2023/8/31(木) 10：29まで





■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年3月3日（金）に「進撃の巨人」The Final Season完結編（前編）が放送され、後編が今秋に放送を予定しています。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスを含むフルボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。





■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要



タイトル：進撃の巨人 Brave Order

ジャンル：多人数共闘型RPG

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト：https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント：https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/18-14:46）