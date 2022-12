[株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS]

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社である株式会社アルメックス(本社:東京都品川区、代表取締役社長:馬淵 将平、以下、アルメックス)と、マレーシア現地法人のALMEX SYSTEM TECHNOLOGY ASIA SDN.BHD.(本社:マレーシアクアラルンプール、代表取締役社長 平原 秀頼、以下、ASTA)は、アジア太平洋地域の企業を対象にIT技術の最新トレンドや企業を紹介する米国IT ビジネス誌「APAC CIO Outlook」による、「2022年の旅行・ホスピタリティソリューションプロバイダー(Top 10 Travel and Hospitality Solution Providers in APAC 2022)」上位10社の1社として選出されました。











「Top 10 Travel and Hospitality Solution Providers in APAC 2022」とは





米国ITビジネス誌「APAC CIO Outlook」が、アジア太平洋地域の旅行・ホスピタリティ業界に革新的でインパクトのあるソリューションを提供する企業を選定し、トップ10企業として認定しているものです。







2022版選考基準とアルメックス・ASTA 選出理由(「APAC CIO Outlook」選考委員会より)



2022版では、ビジネスの効率化と資源の節約、顧客満足度の向上、パンデミック後の社会の懸念に対する衛生的なアプローチに貢献するソリューションを提供する企業リストを作成し、上位10社を選定しました。

アルメックス社・ASTA社については、上記観点において優れた製品・サービスを提供する企業であることを評価し、選出しました。



アルメックス 受賞ページ:

https://travel-and-hospitality.apacciooutlook.com/vendor/almex-usennext-group-reforming-hospitality-through-technology-cid-6392-mid-483.html



アルメックスとASTAは「テクノホスピタリティ=TECHNOLOGY×HOSPITALITY」の実現に向け、最先端のテクノロジーを駆使して絶えず革新を繰り返し、お客さまとエンドユーザーの方々に究極のホスピタリティを提供し続ける企業として邁進してまいります。



「APAC CIO Outlook」について

アジア太平洋地域のCIO、CTOなどを対象にIT技術の最新トレンドや企業を紹介する企業向け米国ITビジネス誌

発行部数:16.5万部

配布地域:アジア太平洋地域

公式サイト:https://www.apacciooutlook.com/



アルメックスについて

会社名:株式会社アルメックス

所在地:東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表者:代表取締役社長 馬淵 将平

設立:1966年6月

コーポレートサイト:https://almex.jp



ALMEX SYSTEM TECHNOLOGY ASIA SDN.BHD.について

会社名:ALMEX SYSTEM TECHNOLOGY ASIA SDN.BHD.

所在地:19-8-3A Level8, UOA Centre, No.19, Jalan Pinang,50450 Kuala Lumpur, Malaysia

代表者:代表取締役社長(Managing Director)平原 秀頼

設立:2014年11月

コーポレートサイト:https://almex-sta.com



