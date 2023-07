[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

THE RAMPAGEのボーカル・RIKUの誕生日前日の8月9日(水)から当日の8月10日(木)にかけて生配信をする“バースデーツアー!“

舞台は食も絶景も癒やしもエンタメ要素まで全てある、福岡!

有料配信イベントと無料配信のロケ帯同ツアーで、1日一緒にRIKUの誕生日を祝って楽しもう!







「バースデー THE RAMPAGE」は、FBS福岡放送とニコニコ生放送というテレビとネットが融合したスペシャル番組。



バースデーツアーの有料配信イベントは、昼、夕方、夜の3回予定されており、1回目はメンバーのランチに視聴者も一緒に参加できる「ランチミーティング」、2回目は福岡のショッピングスポットでRIKUの誕生日プレゼントをメンバーと一緒に選ぶ「ファンの皆さんと一緒に!プレゼントショッピング」、3回目はRIKUが“29歳になる”その瞬間を生配信するメインイベントの「カウントダウンパーティー!」となっている。



また、それぞれの有料配信イベントの開始時間までは“ロケ帯同ツアー”と題し、ロケ先の雰囲気を定点カメラや移動中の車窓カメラなどでリアルタイムに無料配信される予定だ。

テレビロケの模様がネットで生配信され、メンバーの素顔やテレビ収録の裏側が観られる貴重なチャンスとなっている。



ファンの皆さんと作り上げた福岡での“バースデーツアー“は、地上波のFBS福岡放送で9月2日(土)より4週連続で放送される。



【出演者】



THE RAMPAGE

http://the-rampage.jp/



【ニコニコ生放送 番組概要】

放送日時 : 8月9日(水)11:00~25:00予定

番組名 : 『バースデー THE RAMPAGE』



▼配信スケジュール▼

1. 「ランチミーティング」

11:00~ OPトーク(無料配信)

12:00~13:00 ランチミーティング(有料配信)



2. 「ファンの皆さんと一緒に!プレゼントショッピング」

14:00~18:00 ロケ帯同ツアー(無料配信)

18:00~19:00 ファンの皆さんと一緒に!プレゼントショッピング(有料配信)



3. 「カウントダウンパーティー!」

20:00~23:30 ロケ帯同ツアー(無料配信)

23:30~25:00 バースデー・カウントダウン!(有料配信)



▼視聴チケットの購入と視聴ページ▼

https://blog.nicovideo.jp/niconews/197634.html

※配信時間や番組内容は変更になる場合がございます。





【FBS福岡放送 放送日時】

FBSローカル(福岡・佐賀エリア)

9月 2日(土) 25:05~

9月 9日(土) 25:05~

9月16日(土) 25:05~

9月23日(土) 23:30~

TVerでも見逃し配信実施!



▼特設サイト▼

https://www.fbs.co.jp/birthday/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-22:40)