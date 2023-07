[CCCメディアハウス]

ニューズウィーク日本版が近現代のクラシック音楽家をカバー特集するのは、1986年の創刊以来初!



その全20ページの反田恭平特集を彩るのは、マエストロ佐渡裕氏 とピアニスト務川慧悟氏への各インタビュー。先輩指揮者・佐渡氏が語る反田氏の評価は。そして反田氏の盟友・務川氏への一問一答。



さらに、かつて「ブーニン現象」を巻き起こしたスタニスラフ・ブーニン氏は反田恭平氏をどう評価しているのか。来日直後に実現した独占インタビューを撮り下ろし写真と共に4ページで掲載。9年のブランクを経て復帰を果たしたブーニン氏が語る自身のピアノ人生についても必読。



【Special Report】





反田恭平現象

ショパンコンクールで日本を沸かせた天才ピアニストのクラシック革命



ルポ|クラシック界を席巻する反田恭平現象

インタビュー|「世界的な楽団を育てたい」

メッセージ|「世界を目指して貪欲に勝負を」── 佐渡裕

Q&A|盟友・務川慧悟が語る熱狂と喝采の舞台裏

楽器|世界のピアノの進化論

独占取材|伝説のピアニスト・ブーニンが語る栄光と葛藤の先





傭兵隊長が暴いた独裁者の虚像

ロシア|プリゴジンから挑戦状を突き付けられ露呈したプーチンの欠点



【Periscope】





NEPAL|「グルカ兵」がウクライナで戦う理由

TURKEY|トルコが抜け出せない経済危機の三重苦

UNITED STATES|ザッカーバーグとマスクが「金網」対決?

GO FIGURE|サイバースパイを行う北朝鮮の標的は



【Commentary】





中国を見切った?韓国の眼力── 木村幹

変動相場制は新興国の万能薬か──アンドレス・ベラスコ

プーチンの「楼閣」が崩れる時── サム・ポトリッキオ



Superpower Satire|風刺画で読み解く「超大国」の現実

共和党の異常な「トランス熱」──ロブ・ロジャース&パックン



Economics Explainer|経済ニュース超解説

世界で強まる国家の企業統制── 加谷珪一



Help Wanted|人生相談からアメリカが見える

ゲーム好き家族の話に入れない私



Another Look|忘れられたニュース

「COCOA」の失敗から学べること──石戸諭



Japanese Cinema Notes|森達也の私的邦画論

『ケイコ 目を澄ませて』は引き算が見事── 森達也



【World Affairs】





解説|ワグネルはいかにして反乱に至ったのか

中国|農民工の不満が噴き出した

米社会|少数派優遇に終焉の日が迫る



【Life Style】





Animation|「30歳」を迎えたセーラー戦士たち

Drama|『ジ・アイドル』のエゴと欲と勘違い

Drama|J・D・モーガン『ウォーキング・デッド』を語る…

Health|(超)高齢パパ出産にあやかりたいと思う前に…

Drinks|ビールにとって最高の泡を求め続けて

My Turn|ほぼ寝たきりだった私が10歳若返った





ほか。





★最新号データ

ニューズウィーク日本版 2023年7月11日号 「反田恭平現象」

2023年7月4日(火)発売

紙版 定価:480円(税込)|デジタル版 定価:400円(税込)



