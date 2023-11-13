Nornis戌亥とこ＆町田ちま 1st mini Album…
［ANYCOLOR株式会社］
ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、Nornis戌亥とこ、町田ちまのアニメイト限定イベント情報と、戌亥とこ1st mini Album『Telescope』の特典情報をお伝えいたします。
2024年3月17日(日)にそれぞれの1st mini Album発売を記念したアニメイト限定イベントを開催！
戌亥とこ1st mini Album『Telescope』、町田ちま1st mini Album『The Pages』の発売を記念して、各1st mini Albumをアニメイトにてご予約(全額内金)もしくはご購入頂いた方を対象に、抽選で「発売記念トーク＆直筆サイン入りノベルティお渡し会」にご招待！
アニメイト限定イベントは2024年3月17日(日)に、アニメイト 大阪日本橋店で開催いたします！
本イベントに関する詳細、注意事項をご確認のうえ、ぜひ抽選にご参加ください。
【イベント概要】
●対象店舗：アニメイト全店(アニメイト通販含む)
●イベント開催日：2024年3月17日(日)
●イベント実施会場：アニメイト 大阪日本橋店 5Fイベントスペース
●イベント内容：トーク＆直筆サイン入りノベルティお渡し会
※ノベルティはスタッフからのお渡しとなります。
※開場／開演時間は当選者のみにお知らせいたします。
●応募シリアル配布期間：2023年11月14日(火)～2024年1月14日(日)
●応募期間：2023年11月14日(火)～2024年1月14日(日)23:59
●当選通知：2024年2月2日(金)予定
●当選結果の連絡方法：クラブアニメイト内『申込・回答履歴』
【イベント参加方法】
各1st mini Albumをアニメイトにてご予約(全額内金)もしくはご購入後、応募シリアルに記載されている申し込み期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページからお申込みください。
抽選完了後、抽選結果は「イベント申込・アンケート」内『申込・回答履歴』よりご確認いただけます。
その他、詳細や注意事項については以下のページをご確認ください。
▼戌亥とこ イベントページ
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=110283
▼町田ちま イベントページ
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=110282
■対象商品ご予約ページ
『Telescope』：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2324825/
『The Pages』：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2325187/
※申し込み受付には「CLUB animate」への登録が必要となります(登録は無料です)。
※1シリアルにつき1回ご応募が可能となります。応募回数に制限はございません。
戌亥とこ1st mini Album『Telescope』店舗別オリジナル特典情報
2023年11月22日(水)発売の、戌亥とこ1st mini Album『Telescope』店舗別オリジナル特典画像を公開！
【店舗別オリジナル特典情報】
・にじさんじオフィシャルストア
有償特典：クリアパスケース
無償特典：名刺風クリアカード
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ホロ仕様トレーディングカード
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：A4クリアポスター
・アニメイト（通販含む）：56mm缶バッジ
・タワーレコード（一部店舗除く）：L判ブロマイド
・HMV（一部店舗除く）：スマホサイズステッカー
・応援店：ポストカード
戌亥とこ1st mini Album『Telescope』
戌亥とこ 1st mini Album『Telescope』
発売日：2023年11月22日(水)
価格：2,200円(税込)
品番：POCS-30018
＜収録曲＞
01. テレスコープ（作詞・作編曲：OSTER project）
02. 六道伍感さんぽ（作詞・作編曲：majiko）
03. Twilight Road（作詞・作編曲：ポリスピカデリー）
04. 白夜（作詞・作編曲：buzzG）
05. 残光（作詞・作編曲：にお）
▼各店舗予約サイトはこちら
https://inui-toko.lnk.to/telescope_cdWE
▼戌亥とこ「テレスコープ」ミュージックビデオ公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=86jv7aZmm5c
▼戌亥とこ「六道伍感さんぽ」ミュージックビデオ公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=JRYdJA-QsVI
町田ちま1st mini Album『The Pages』
町田ちま1st mini Album『The Pages』
発売日：2023年12月13日(水)
価格：2,200円(税込)
品番：POCS-30019
＜収録曲 (順不同)＞
・名前のない感情(作詞・作曲：ユリイ・カノン、編曲：兼松 衆)
・背後に注意(作詞・作曲・編曲：なきそ)
他、全5曲収録
▼各店舗予約サイトはこちら
https://machita-chima.lnk.to/thepagesPR
▼町田ちま「背後に注意」ミュージックビデオ公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=tKvpN8F6Np0
新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・Nornis公式X：https://x.com/_Nornis
・ハッシュタグ：#Nornis、#ノルニス
【Nornisについて】
VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、歌唱力に定評のある戌亥とこ、町田ちまの2名による女性ボーカルユニット。ミドル&ローが豊かな戌亥とこ、高音ハイトーンボイスの町田ちまがハーモニーを届ける。
現在、YouTubeチャンネルを中心に精力的に活動中で、メンバーが投稿しているカバー歌唱動画は、1,000万回再生を超えているものが複数存在する。
＜リンク一覧(Nornis)＞
YouTube：https://www.youtube.com/@Nornis
X：https://x.com/_Nornis
＜リンク一覧(戌亥とこ)＞
YouTube：https://www.youtube.com/@InuiToko
X：https://x.com/inui_toko
＜リンク一覧(町田ちま)＞
YouTube：https://www.youtube.com/@MachitaChima
X：https://x.com/chima_machita23
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
Bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/
にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/13-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
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