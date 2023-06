[CCCメディアハウス]

夏休み目前、旅の予定はもう決まっているだろうか?

目的地に思いを馳せ、バッグを埋めていく時間もまた楽しいもの。

愛用のタンブラーにコンパクトカメラ、読みかけの文庫本を忍ばせ、

履き慣れたシューズのひもを締め、服だって気分が上がるものを選びたい。

本特集では、クリエイターたちが旅に持って行く愛用品から、

目利きがお薦めする ブランドのトロリーケース、

特別な時間を彩ってくれるスタイリッシュな家電、

小腹が空いた時のために携えたい嗜好品まで、

出かける前にチェックすべき旅道具を一挙に紹介。

自分のスタイルに合うスグレモノを見つけてほしい。



【特集】 スタイルのある旅道具





スタイルのある旅道具



“特別な時間”に心躍らせる、市川紗椰の旅スタイル

よく晴れた初夏のとある一日、市川紗椰を“旅” へ連れ出した。

無類の鉄道ファンとして知られ、普段はローカル線で全国津々浦々をめぐっている彼女。

この日は特別なシチュエーションで、撮影&インタビューを行った。

待ちに待ったバケーションへと向かう日をイメージし、笑顔が弾ける市川さん。

底抜けな高揚感は、すべての人を無条件で笑顔にしてくれる。

この日のためにと準備した服やバッグは、期待以上の輝きを放っている。

旅支度を整えた市川さんに、自身が大事にしている旅のスタイルについて聞いた。



クリエイター10人の“私的”な旅道具を公開!

菊地凛子(俳優)/角野隼斗(ピアニスト)

ハライチ 岩井勇気(お笑い芸人、作家)/片岡千之助(歌舞伎役者)

山瀬まゆみ(ペインター)/上出遼平(テレビプロデューサー)

小林一毅(グラフィックデザイナー)/タイタン(ラッパー)

雪下まゆ(画家、イラストレーター)/西 恭平(料理人)



気軽に携え真価を発揮する、ライカの超高画質カメラ

旅慣れたスタイリストが選ぶ、高揚と実用のトロリーケース



4つのスタイルで選ぶ、旅を彩る必携アイテム

URBAN JETSETTER/ONSEN LOVER

RESORT TRAVELER/OUTDOOR ENTHUSIAST



How luxurious they are! ─ラグジュアリー家電



[Short Essay 1] 背に負うた荷に人生は凝縮される 酒井順子(エッセイスト)



人気車両がスニーカーに!? 特別な“履ける新幹線”が誕生

オニツカタイガーで叶える、オケージョン別の旅シューズ

3つのシーンで、読みたくなる文庫本

カスタムカーこそ、最大にして最高の旅道具



[Short Essay 2] 寝る時も装着する、プロの道具入れ 高野秀行(ノンフィクション作家)



“ほっと一息”のお供に、バッグに忍ばせたいフード10選

What did they take on trips? ─レジェンドたちが選んだ名品



都市と大自然をつなぐ、オニツカタイガーの矜持



【第2特集】 キーワードで読み解く、最新ウォッチトレンド







【第3特集】 新しい時代を知る、ミラノデザインウィーク最新レポート







LOUIS VUITTON94 FEEL OF SUMMER VIBES

GUCCI Crafted in the Deep Forest



伝説のデザイナーが手がけた、IWCの名作インジュニアが復活

精緻で華麗なる、ルイ・ヴィトンのオートマタ

三位一体で詩情豊かに紡がれる、ヴァン クリーフ&アーペルの時計制作

トランクを再定義する、ルイ・ヴィトンの新作

ティム・ウォーカーが描く、トッズのクラフツマンシップ

今年の「ロエベ財団クラフトプライズ」は、日本人に栄冠が!

“違和感”を生み出す、山口一郎のクリエイション



ほか





★最新号データ

Pen 2023年8月号 『スタイルのある旅道具』



2023年6月28日(水)発売

紙版 特別定価:990円(税込)/デジタル版 定価:730円(税込)



