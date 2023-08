[The Orchard Japan]

今週末は英レディング&リーズ・フェスティヴァルに出演







photo by Gaz Williamson



先日のサマーソニック2023では大阪・東京共に会場一杯となった大観衆の中でパフォーマンス、オーストラリアでソールドアウトのデビュー・ツアー、そして先月は地元グラスゴーで8,000人を動員した2つのソールドアウト公演から戻ってきたばかりのザ・スナッツが、今夏の締めくくりとして、明るい日差しが降り注ぐアンセム「Dreams」を発表。この曲は、2022年の2ndアルバム『Burn The Empire』以来、バンドがリリースした2枚目のシングルとなる。



サマーソニック2023でも披露された「Dreams」はザ・スナッツの活気が溢れ、リード・シンガージャック・コクランのシンガロング・フックが溢れんばかりに詰め込まれている。ジャックと長年のコラボレーターであるスコッティ・アンダーソンがプロデュースしたこの曲は、デビュー・アルバム『W.L.』でもコラボレーターであるトニー・ホッファー(ベック、デペッシュ・モード、フェニックス)がミキシングを担当している。



今後のフェスでも歌い続かれること間違いなしのこの曲についてジャックはこう語る:

“「Dreams」は、フィール・グッド・トラックだよ。自分の人生が思ったより上手くいってて、自分の体重をはるかに超えたパンチをしているような感覚を湛えているような感じだよ。”



まさに彼らの本領を最大限に発揮しているザ・スナッツ。UKアルバム・チャート1位とトップ3入りを果たした2枚のアルバム、現代の若者たちに影響を与えるテーマを取り上げた曲、そして国内外に熱狂的なファンを持つ4人組は、近年最も勢いのあるバンドのひとつへと順調に道を歩んでいる。



現在、世界各地のスタジオで『Burn The Empire』の続編を制作中のザ・スナッツは、今週末イギリスのレディング&リーズ・フェスティバルのメイン・ステージを飾る。





プロフィール

The Snuts(ザ・スナッツ)は、2015年にスコットランドで結成されたインディロックバンド。メンバーは、ジャック・コクラン(ヴォーカル/ギター)、カラム・‘29’・ウィルソン(ベース)、ジョー・マッギリブレー(ギター)、ジョーダン・‘Joko’・マッケイ(ドラム)の4人。アークティック・モンキーズやリバティーンズに影響を受けた彼らは、UKロックの救世主として注目を浴び、2021年のデビューアルバム『W.L.』が全英1位、2022年の2ndアルバム『Burn The Empire』が全英3位を記録した。





リリース情報

The Snuts ニューシングル

「Dreams」配信中

配信リンク:https://thesnuts.os.fan/





UK LIVE DATES

AUGUST

Fri 25th Leeds Festival 2023

Sun 27th Reading Festival 2023



The Snuts

Website: https://www.thesnuts.co.uk/

Twitter: https://twitter.com/thesnuts

Instagram: https://www.instagram.com/thesnuts/

Facebook: https://www.facebook.com/TheSnutsOfficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@thesnuts

YouTube: https://www.youtube.com/@TheSnuts/



