株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『2月のお買い得セール』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール』も開催中です。



PlayStation™Storeにて開催中のセール『2月のお買い得セール』では、「ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Ultimate EDITION」が41%OFFの6,490円(税込)、「.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!」が60%OFFの1,672円(税込)、「CODE VEIN デラックスエディション」が60%OFFの4,796円(税込)になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。

なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になる作品もございます。



また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール』では、「.hack//G.U. Last Recode」が27%OFFの3,980円(税込)になるなど、こちらもお得な価格になって登場です。

このチャンスをお見逃しなく!



詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。



【PlayStation™Store】

■セール名:PlayStation™Store 『2月のお買い得セール』

■セール期間:2023年2月1日(水)~ 2023年2月15日(水)



【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】

『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Ultimate EDITION』

販売価格:11,000円(税込)⇒ セール販売価格:6,490円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:5,940円(税込)



『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary EDITION』

販売価格:7,700円(税込)⇒ セール販売価格:4,543円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,235円(税込)



『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:1,672円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,463円(税込)



『CODE VEIN デラックスエディション』

販売価格:11,990円(税込)⇒ セール販売価格:4,796円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,196円(税込)



『SCARLET NEXUS -DELUXE EDITION-』

販売価格:10,560円(税込)⇒ セール販売価格:4,752円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,224円(税込)



『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』

販売価格:5,940円(税込)⇒ セール販売価格:3,564円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:3,267円(税込)



『ことばのパズル もじぴったんアンコール』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:2,288円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,112円(税込)



『鉄拳7 Definitive Edition』

販売価格:12,320円(税込)⇒ セール販売価格:5,913円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,927円(税込)



『SOULCALIBUR VI Welcome Price!!』

販売価格:3,080円(税込)⇒ セール販売価格:1,540円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,386円(税込)



『SOULCALIBUR VI シーズンパス』

販売価格:3,300円(税込)⇒ セール販売価格:1,650円(税込)



『SOULCALIBUR VI シーズンパス1(Welcome Price!! 購入者用)』

販売価格:2,970円(税込)⇒ セール販売価格:1,485円(税込)



『SOULCALIBUR VI シーズンパス2』

販売価格:3,740円(税込)⇒ セール販売価格:2,431円(税込)



『SOULCALIBUR VI シーズンパス2(Welcome Price!! 購入者用)』

販売価格:3,410円(税込)⇒ セール販売価格:2,216円(税込)



『THE DARK PICTURES: Vol. 1+2+3パック』

販売価格:7,040円(税込)⇒ セール販売価格:4,576円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各4,224円(税込)



『GET EVEN』

販売価格:3,056円(税込)⇒ セール販売価格:1,497円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,344円(税込)



『11-11 (イレブン イレブン) Memories Retold』

販売価格:2,750円(税込)⇒ セール販売価格:1,375円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,237円(税込)





【セール対象 PlayStation(R)VRタイトル】

『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)』

『サマーレッスン:アリソン・スノウ 七日間の庭(基本ゲームパック)』

『サマーレッスン:新城ちさと 七曜のエチュード(基本ゲームパック)』

販売価格:各3,035円(税込)⇒ セール販売価格:各1,062円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各910円(税込)



『サマーレッスン:宮本ひかり DLCセットパック』

販売価格:5,093円(税込)⇒ セール販売価格:2,291円(税込)



『サマーレッスン:アリソン・スノウ DLCセットパス』

『サマーレッスン:新城ちさと DLCセットパス』

販売価格:各5,438円(税込)⇒ セール販売価格:各2,447円(税込)



【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール』

■セール期間:2023年2月1日(水)~ 2023年2月14日(火)



【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】



『.hack//G.U. Last Recode』

販売価格:5,478円(税込)⇒ セール販売価格:3,980円(税込)



『ファミリートレーナー』

販売価格:4,378円(税込)⇒ セール販売価格:2,190円(税込)



『右脳の達人- まちがいさがしミュージアム for Nintendo Switch』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:1,760円(税込)



『ニンジャボックス』

販売価格:5,280円(税込)⇒ セール販売価格:1,490円(税込)



『ご当地鉄道 for Nintendo Switch !!』

販売価格:5,280円(税込)⇒ セール販売価格:1,290円(税込)



『ビリオンロード』

販売価格:6,270円(税込)⇒ セール販売価格:1,290円(税込)



『ネコ・トモ~スマイルましまし~』

販売価格:5,280円(税込)⇒ セール販売価格:2,640円(税込)



『PAC-MAN 99 DXパック』

販売価格:3,190円(税込)⇒ セール販売価格:1,490円(税込)



『PAC-MAN 99 モードアンロック』

販売価格:1,650円(税込)⇒ セール販売価格:820円(税込)



『ナムコミュージアム』

販売価格:3,056円(税込)⇒ セール販売価格:1,680円(税込)



『パックマン チャンピオンシップ エディション2 プラス』

販売価格:2,037円(税込)⇒ セール販売価格:990円(税込)



『ナムコットコレクション DLC第1弾セット』

『ナムコットコレクション DLC第2弾セット』

『ナムコットコレクション DLC第3弾セット』

販売価格:各2,640円(税込)⇒ セール販売価格:各2,200円(税込)



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

■権利表記:

『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』

ACE COMBAT™ 7:SKIES UNKNOWN &(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

TM & (C)2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved.



『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『CODE VEIN デラックスエディション』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



