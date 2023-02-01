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バンダイナムコエンターテインメント『デジタル版セール』開催中…

バンダイナムコエンターテインメント『デジタル版セール』開催中！「.hack//G.U. Last Recode」や「CODE VEIN デラックスエディション」などDL版ゲームが最大79％OFF！

［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］



　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『2月のお買い得セール』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール』も開催中です。

　PlayStation™Storeにて開催中のセール『2月のお買い得セール』では、「ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Ultimate EDITION」41％OFF6,490円（税込）「.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!」60％OFF1,672円（税込）「CODE VEIN デラックスエディション」60％OFF4,796円（税込）になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。
　なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になる作品もございます。

　また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール』では、「.hack//G.U. Last Recode」が27％OFF3,980円（税込）になるなど、こちらもお得な価格になって登場です。
このチャンスをお見逃しなく！

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。

【PlayStation™Store】
■セール名：PlayStation™Store 『2月のお買い得セール』
■セール期間：2023年2月1日（水）～ 2023年2月15日（水）

【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】
『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Ultimate EDITION』
　販売価格：11,000円（税込）⇒ セール販売価格：6,490円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：5,940円（税込）

『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary EDITION』
　販売価格：7,700円（税込）⇒ セール販売価格：4,543円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：4,235円（税込）

『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』
　販売価格：4,180円（税込）⇒ セール販売価格：1,672円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,463円（税込）

『CODE VEIN デラックスエディション』
　販売価格：11,990円（税込）⇒ セール販売価格：4,796円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：4,196円（税込）

『SCARLET NEXUS -DELUXE EDITION-』
　販売価格：10,560円（税込）⇒ セール販売価格：4,752円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：4,224円（税込）

『リトルナイトメア1+2 バンドルエディション』
　販売価格：5,940円（税込）⇒ セール販売価格：3,564円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：3,267円（税込）

『ことばのパズル もじぴったんアンコール』
　販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：2,288円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：2,112円（税込）

『鉄拳7 Definitive Edition』
　販売価格：12,320円（税込）⇒ セール販売価格：5,913円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：4,927円（税込）

『SOULCALIBUR VI Welcome Price!!』
　販売価格：3,080円（税込）⇒ セール販売価格：1,540円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：1,386円（税込）

『SOULCALIBUR VI シーズンパス』
　販売価格：3,300円（税込）⇒ セール販売価格：1,650円（税込）

『SOULCALIBUR VI シーズンパス1（Welcome Price!! 購入者用）』
　販売価格：2,970円（税込）⇒ セール販売価格：1,485円（税込）

『SOULCALIBUR VI シーズンパス2』
　販売価格：3,740円（税込）⇒ セール販売価格：2,431円（税込）

『SOULCALIBUR VI シーズンパス2（Welcome Price!! 購入者用）』
　販売価格：3,410円（税込）⇒ セール販売価格：2,216円（税込）

『THE DARK PICTURES: Vol. 1+2+3パック』
　販売価格：7,040円（税込）⇒ セール販売価格：4,576円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各4,224円（税込）

『GET EVEN』
　販売価格：3,056円（税込）⇒ セール販売価格：1,497円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,344円（税込）

『11-11 (イレブン イレブン) Memories Retold』
　販売価格：2,750円（税込）⇒ セール販売価格：1,375円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各1,237円（税込）


【セール対象 PlayStation(R)VRタイトル】
『サマーレッスン：宮本ひかり セブンデイズルーム（基本ゲームパック）』
『サマーレッスン：アリソン・スノウ 七日間の庭（基本ゲームパック）』
『サマーレッスン：新城ちさと 七曜のエチュード（基本ゲームパック）』
　販売価格：各3,035円（税込）⇒ セール販売価格：各1,062円（税込）
　⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格：各910円（税込）

『サマーレッスン：宮本ひかり DLCセットパック』
　販売価格：5,093円（税込）⇒ セール販売価格：2,291円（税込）

『サマーレッスン：アリソン・スノウ DLCセットパス』
『サマーレッスン：新城ちさと DLCセットパス』
　販売価格：各5,438円（税込）⇒ セール販売価格：各2,447円（税込）

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【ニンテンドーeショップ】
■セール名：『Nintendo Switch™ 2月のお買い得セール』
■セール期間：2023年2月1日（水）～ 2023年2月14日（火）

【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】

『.hack//G.U. Last Recode』
　販売価格：5,478円（税込）⇒ セール販売価格：3,980円（税込）

『ファミリートレーナー』
　販売価格：4,378円（税込）⇒ セール販売価格：2,190円（税込）

『右脳の達人- まちがいさがしミュージアム for Nintendo Switch』
　販売価格：3,520円（税込）⇒ セール販売価格：1,760円（税込）

『ニンジャボックス』
　販売価格：5,280円（税込）⇒ セール販売価格：1,490円（税込）

『ご当地鉄道 for Nintendo Switch !!』
　販売価格：5,280円（税込）⇒ セール販売価格：1,290円（税込）

『ビリオンロード』
　販売価格：6,270円（税込）⇒ セール販売価格：1,290円（税込）

『ネコ・トモ～スマイルましまし～』
　販売価格：5,280円（税込）⇒ セール販売価格：2,640円（税込）

『PAC-MAN 99 DXパック』
　販売価格：3,190円（税込）⇒ セール販売価格：1,490円（税込）

『PAC-MAN 99 モードアンロック』
　販売価格：1,650円（税込）⇒ セール販売価格：820円（税込）

『ナムコミュージアム』
　販売価格：3,056円（税込）⇒ セール販売価格：1,680円（税込）

『パックマン チャンピオンシップ エディション2 プラス』
　販売価格：2,037円（税込）⇒ セール販売価格：990円（税込）

『ナムコットコレクション DLC第1弾セット』
『ナムコットコレクション DLC第2弾セット』
『ナムコットコレクション DLC第3弾セット』
　販売価格：各2,640円（税込）⇒ セール販売価格：各2,200円（税込）

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP（https://dl-scp.bn-ent.net/）をご覧ください。

■権利表記：
『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition』
　ACE COMBAT™ 7:SKIES UNKNOWN ＆(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
　TM & (C)2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』
　(C).hack Conglomerate
　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『CODE VEIN デラックスエディション』
　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/01-20:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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