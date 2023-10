[株式会社SNK]

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、好評発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』について、DLCキャラクター「四条雛子(しじょう ひなこ)」を2023年冬に配信することをお知らせいたします。





DLCキャラクター「四条雛子」ティザートレーラー

https://youtu.be/Ah-Kfc6Wbbg



KOFシリーズの人気キャラクター「四条雛子」がこの冬参戦!

名門のお嬢様学校に通う四条財閥の御令嬢として『THE KING OF FIGHTERS 2000』で初登場。「相撲」を格闘スタイルとしているパワーキャラクター「四条雛子」がついに『KOF XV』に参戦!









■KOF XV公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/



