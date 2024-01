[CFD販売株式会社]

対象商品が最大35%OFF







シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めます、Dreame Technologyの日本支社であるドリーミーテクノロジージャパン株式会社(東京都大田区/代表取締役社長 高野亮子)は、日頃のご愛顧を感謝して、2024年1月3日(水)9時から1月7日(日)23時59分までの5日間、公式AmazonストアとDREAME公式ヤフー店で期間限定でお得な「初売りセール」を開催いたします。5way全自動のロボット掃除機DreameBot L20 Ultra Complete、4in1多機能の水拭き掃除機Dreame H12 Dualと年末に発売されたばかりのDreame Hair Glory速乾ヘアドライヤーを含む、Dreame公式ショップ内対象商品が最大35%OFFで購入できる大変お得なセールです。Dreame製品を手に入れて快適な一年を始めましょう!



Amazon公式ショップ

DREAME公式ヤフー店

■人気ロボット掃除機おすすめ



Dreameの絶え間ない技術革新と製品革新は、2023年においても成長へとつながり、2023年中国最大のECセール「Tモール W11」で家庭用クリーニングブランド売上高1位のスマート家電メーカーに輝きました。Dreameのロボット掃除機は、極めて高い障害物回避性能、自動化機能と高い吸引力などの魅力があり、2023年発売の製品では、DreameBot L10s Ultra、DreameBot L20 Ultra Completeが、日本と欧米などメディアから、Best Buyを獲得しました。





DreameBot L20 Ultra Complete

\最高峰/DreameBot L20 Ultra Complete



通常販売価格(税込):229,800円

新春特価(税込):160,860円(30%OFF)

Amazon公式ショップ DREAME公式ヤフー店









*「家電批評」ロボット掃除機部門年間ベストバイ製品

*ゴミの自動収集、水拭きへの給水、モップの自動洗浄・熱風乾燥、洗剤の自動投入の5way全自動クリーニングステーションを搭載

*世界初※のモップエクステンド(TM)技術(MopExtend(TM) Technology)を搭載

*自社開発のVormax(TM) 吸引システムにより、業界最強クラス7,000Paの吸引力を実現

* 業界初、モップのリフトアップや自動脱着機能※を搭載 、カーペットの毛足の長さに合わせて清掃方法を変えることが可能

AI+3D+LEDイメージング技術で効果的な物体回避を実現、レーザーセンサーでは捉えにくい55種の物体をすばやく認識し、障害物を賢く回避しながら清掃



※世界初:自社調べ(2023年5月4日時点で、世界のロボット掃除機業界で初めて搭載された機能)

※モップ脱着機能はDreamehomeアプリで設定する必要があります。 初めて使用する前はデフォルトでオフになっています。使用する前に手動でオンにする必要があります。







DreameBot D10 Plus

\超人気/DreameBot D10 Plus



通常販売価格(税込):69,800円

新春特価(税込):45,470円(35%OFF)

Amazon公式ショップ DREAME公式ヤフー店









*強力吸引と水拭きの2-in-1

*ごみ捨ては65日に1回

*アマゾンの音声アシスタント「ALEXA」に対応







DreameBot D10s

\軽量品/DreameBot D10s



通常販売価格(税込):52,800円

新春特価(税込):34,320円(35%OFF)

Amazon公式ショップ DREAME公式ヤフー店









*自社研究開発のモーターを内蔵し、5000Pa業界トップレベルの吸引力

*吸引と電動モップで水拭き

*5,200mAhバッテリーで、最大280分連続稼働



■人気水拭き掃除機おすすめ



水拭き掃除機は、掃除機とモップの機能を組み合わせた新型のスマート家電であり、、水拭き・吸引どちらにも対応できるコードレスクリーナーです。「セルフクリーニングシステム」が搭載されているので、モップの洗濯をする必要がありません。さらに、Dreameはさまざまなアクセサリーを備えた多機能水拭き掃除機製品を展開し、あらゆる清掃ニーズに応えていきます。





Dreame H12 Dual

\多機能/Dreame H12 Dual水拭き掃除機



通常販売価格(税込):99,800円

新春特価(税込):69,860円(30%OFF)

Amazon公式ショップ DREAME公式ヤフー店









*一台でスティッククリーナー、ふとんクリーナー、ハンディクリーナー、水拭き掃除機の4役をこなします。

*電解水除菌など多様なモードを搭載

*Dreameの独自開発の隅や端に強いエッジブラシ

*双方向回転式モップ自動洗浄システムを搭載、55℃熱風乾燥







Dreame H12 Core

\超便利/Dreame H12 Core水拭き掃除機



通常販売価格(税込):39,800円

新春特価(税込):25,870円(35%OFF)

Amazon公式ショップ DREAME公式ヤフー店









*水拭きに特化した水拭き専用クリーナー

*汚れをスマート検知、吸引力を自動で調整

*自走式ヘッドでお掃除ラクラク

*セルフクリーニング機能付きでお手入れ簡単



■人気速乾ヘアドライヤーおすすめ



速乾ヘアドライヤーは、Dreameが誇る高速デジタルモーターテクノロジーの応用が形となった製品です。製品の性能や外観デザインにおいて、高品質を追求する消費者の要求や生活の中の様々なシーンにおける多様なニーズを満たすことができます。





Dreame Hair Glory

\2 分速乾/Dreame Hair Glory速乾ヘアドライヤー



通常販売価格(税込):19,800円

新春特価(税込):12,870円 (35%OFF)

Amazon公式ショップ DREAME公式ヤフー店









*3億個/㎤のマイナスイオン、髪にうるおい

*11万回転/分の自社高速モーター搭載、70m/秒のパワフルな風速で2 分速乾

*インテリジェントなNTC温度制御システムを搭載し、57℃の恒温乾燥

*コンパクトな82mmメインシリンダーを備えた345gの超軽量



▽Dreame Technologyについて



2017年に設立された革新的なコンシューマー製品メーカーのDreame Technologyは、「ハイテクノロジーを、もっと毎日の生活へ」というビジョンのもと、ハイテクノロジーのスマート掃除機をはじめとしたスマート家電の研究開発、製造、販売を行うグローバル企業です。中国理系トップ大学トップ「清華大学」出身のFounder & CEO俞浩(YU HAO)によって設立されました。現在、中国、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界120以上の国と地域で展開。日本においてはスマート家電ブランドとして、水拭き掃除機、ロボット掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどの製品を通して皆様に、ハイテクノロジーが自然に溶け込んだ日常生活をご提案して参ります。ドリーミーの強みは業界トップの高速デジタルモーター技術をはじめ、流体力学、SLAM(リアルタイム位置検知及びマッピング)アルゴリズムなど数々の領域における高い技術力です。 これを実現するため全社員の7割以上を研究開発人材としており、年間に投じる研究開発への投資費比率は約10%に達するなど、業界水準をはるかに上回るレベルで、研究開発に力を入れています。また2023年10月13日時点で世界中で4,209件の特許を取得していることも、ドリーミーの技術力を証明しています。▽日本市場での展開について

Dreame Technology Japanは2023年2月、自動ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機DreameBot D10PlusをAmazon.co.jpで発売し、日本市場に本格参入しました。同年6月にはオフラインでの販売チャンネルの開拓を行い、大手家電量販店ビックカメラ/コジマにて、上位モデルのロボット掃除機DreameBot L10sUltraと全く新しいコンセプトの水拭き掃除機H12Proの販売をスタートさせました。さらに10月には、今秋のドイツの「IFA展示会」で多くのメディアから「Best of IFA」、雑誌「家電批評」からBEST BUY OF THE YEAR 2023に選ばれた最上位モデルロボット掃除機DreameBot L20 Ultra Completeを発売しました。今後もさらなるハイエンドモデルの投入を予定しているほか、日本中を驚かすような最先端テクノロジー製品をリリースしていきます。●公式日本語サイト: https://www.dreametech.jp/

●公式X(旧Twitter): https://twitter.com/dreamejapan

●公式Instagram(日本語): https://www.instagram.com/dreametech_japan

●公式YouTube(英語): https://www.youtube.com/@DreameTech/featured

●Amazon公式ショップ:https://amzn.to/3Rjd0BG

●DREAME公式ヤフー店: https://bit.ly/dreame-yahoo



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/04-13:46)