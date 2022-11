[エイベックス通信放送株式会社]

1997年に第1作が公開されるや、その斬新な設定とスタイリッシュな作風で大ヒットし、1~3まで3作品が制作されたSFアクションコメディの傑作『メン・イン・ブラック』シリーズ。

世界観はそのままに、キャストや監督を一新したシリーズ第4作『メン・イン・ブラック:インターナショナル』が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







シリーズの舞台は、地球に生息するエイリアンの監視や取締を行う機密機関「MIB」。



そこで働くエージェントKをトミー・リー・ジョーンズ、エージェントJをウィル・スミスが演じ、凸凹バディが繰り広げる個性的なエイリアンたちとの戦いを描いてきました。



『メン・イン・ブラック インターナショナル』では、『マイティ・ソー バトルロイヤル』でソー役&ヴァルキリー役としてタッグを組んだクリス・ヘムズワース&テッサ・トンプソンが引き継ぎ、男女バディとして新たなストーリーを生み出しています。





テッサ・トンプソンが演じるのは、幼い頃に偶然MIBの活動を目撃し、以来MIBの存在を確かめるために生きてきたモリー。



独学でエイリアンの不時着に気付いた彼女は、見事MIBの隠しオフィスに忍び込むことに成功し、取り押さえられたものの「エージェントM」として試験採用されることになります。



そして、初任務でロンドンに派遣されたMが出逢ったのが、クリス・ヘムズワースが演じるエージェントH。



凄腕と言われながらもチャラいムードのHとともにジャバビアン星の王子の護衛に当たったMですが、任務中に王子が暗殺され、大事件に発展。



さらに、事件にMIB内部に潜伏するスパイが関わっていることが発覚し……。





『メン・イン・ブラック』シリーズの大きな魅力である、凸凹バディによる軽妙なセリフ回しは今作でも健在。



お馴染みの黒スーツを着こなしたクリス・へムズワースとテッサ・トンプソンが披露するテンポのいいかけあいと華麗なアクションは必見です。



また、過去作に登場した記憶を消す「ニューラライザー」はもちろん、エージェントたちが駆使するハイテクガジェットがさらにパワーアップ。改造された車や、そこに装備された銃、新型バイクに未知の武器まで、多彩なアイテムにワクワクすること間違いなし!



さらに、エージェントHの上司・ハイTに『96時間』のリーアム・ニーソン、前作に続きエージェントOを演じるエマ・トンプソンら、重厚なキャストが集結。





dTVでは、『メン・イン・ブラック』1~3もレンタル配信中!



時代を越えて愛されるSFエンターテインメントシリーズを、ぜひdTVでお楽しみ下さい。





■『メン・イン・ブラック:インターナショナル』



~概要~



『メン・イン・ブラック』シリーズ第4作。新キャスト×新エイリアン×新たなミッションで、最高にアガるSFアクション大作!



~あらすじ~



黒いサングラスでブラックスーツに身を包み、地球上に生息するエイリアンの監視・取り締まりを行う最高機密機関「メン・イン・ブラック」(MIB)。エリート新人女性エージェントM(テッサ・トンプソン)は、ロンドン支部でイケメンチャラ男だが敏腕のエージェントH(クリス・ヘムズワース)とチームを組み、MIB内部に潜伏するスパイを摘発する任務にあたる。エージェントの姿に化けたエイリアンを探す為、イギリス、フランス、モロッコと世界各国で捜査を進める二人に危機が迫っていた。スパイが仕掛けた裏工作により、逆に二人はMIBから追われる身となってしまうーー。



作品URL:https://bit.ly/3VbvyD9



コピーライト:(C) 2019 Columbia Pictures Industries, Inc., Hemisphere-Culver III, LLC and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved.





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-21:46)