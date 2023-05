[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~COMPUTEX 2023 MSI出展のお知らせ~



エムエスアイコンピュータージャパン株式会社の親会社であるMicro-Star International Co., Ltd.は、COMPUTEX 2023にMSIブースを出展し、Mercedes-AMGとのコラボレーションモデルのノートPCを発表いたします。その他、最新のMSIノートPC製品を複数展示しております。







COMPUTEX 2023で主に展示している製品は、Best Choiceアワードを受賞した「Creator Z17 HX Studio」、機能を一新した「Alpha 17」、新しい設計で生まれ変わった「Prestige 16」、そして新たに発表された「Commercial 14」と「Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport」となります。



●『Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport』

「Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport」は、MSIとMercedes-AMGの壮大なコラボレーションにより誕生したモデルとなり、Computex 2023にて発表されるMSIノートPC新製品の中で最も注目度が高い製品です。最新の第13世代インテル(R) Core(TM) i9 プロセッサーとNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 40 シリーズ Laptop GPUに加え、高画質のOLED 4K+パネルを搭載した特別モデルです。さらに、本製品には限定デザインのマウス、マウスパッド、USBメモリ、ポーチが同梱され、MSIとMercedes-AMGのコラボレーションを記念する限定パッケージとなっています。



●『Commercial 14』

「Commercial 14」は、企業法人など、より高いセキュリティ機能などを必要とするビジネスユーザーをターゲットとして登場するモデルです。NFC(近距離無線通信)、内蔵型スマートカードリーダーを搭載可能なモデルもラインアップとしてご用意しています。オプションとして搭載可能なNFCと内蔵型スマートカードリーダーの2つの機能により、ID認証の工程を増やすことができ、より高いセキュリティを実現します。ビジネス向けの優れた機能だけでなく、「Commercial 14」は環境保護へも配慮した製品となり、「PCR」と呼ばれる”再生プラスチック”を筐体の一部に採用し、さらに製品パッケージの90%以上はリサイクル紙を採用しています。



●『Alpha 17』

新しくなった「Alpha 17」は、最新のAMD Ryzen(TM) 7045 HX Dragon Range CPUとNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 40 シリーズ Laptop GPUを搭載したハイスペックゲーミングノートPCです。MSIゲーミングノートPCでは初となる、Qualcom(R) FastConnect 7800 Wi-Fi 7を採用することで、遅延の少ない高速ネットワーク接続を実現。あらゆる重量級のタイトルで快適なゲーミング環境を実現いたします。



●『Prestige 16』

さらに、クリエイティブ用途とハイブリッドワークの効率アップを視野に入れたハイスペックモデル「Prestige 16」が生まれ変わって新たに登場。新設計の薄型かつさらに軽量化したアルミ筐体デザインに加え、140W PD3.1の急速充電に対応し、持ち運びに適した機能を追求しました。新しい「Prestige 16」は、最新世代のインテル(R) Core(TM) i7 プロセッサーを搭載したインテル(R) Evo(TM) プラットフォーム認証モデルのほか、さらに専用GPUにNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 40 シリーズ Laptop GPUを採用したNVIDIA Studio認証モデルもあります。NVIDIA Studio認証モデルでは、動画・画像編集ソフトだけでなく、3D CAD・3Dアニメーション制作等、3Dグラフィック処理が必要なクリエイティブ作業まで幅広く活用することができます。





* 商品の仕様、機能、外観はモデルによって異なり、取り扱いの国によって異なる場合があります。すべての仕様は、予告なく変更されることがあります。

* QualcommおよびFastConnectは、Qualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

* Qualcomm FastConnectは、Qualcomm Technologies, Inc.および/またはその子会社の製品です。



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.



