Sky株式会社は、女子ゴルフ「マイナビネクストヒロインゴルフツアー」において、2023年10月27日(金)に富里ゴルフ倶楽部(千葉県)で開催される第13戦「Sky ALL Sky Ladies Cup」に特別協賛いたします。









本ツアーは、将来有望な若手女子ゴルファーに対して、賞金のかかった試合の場を提供することにより、大きく羽ばたいてもらいたいという願いを込めて企画された大会です。



次世代を担う女子ゴルファーたちの熱いプレーにどうぞご期待ください。



<マイナビネクストヒロインゴルフツアー 第13戦「Sky ALL Sky Ladies Cup」>

https://nextheroinegolftour.jp/votes/70





■ 大会概要





※試合当日、ALBA TVにて大会の模様を生中継する予定です。

※試合会場でのギャラリー観戦はできませんので、あらかじめご了承ください。





