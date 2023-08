[The Orchard Japan]

アルバムからのファースト・シングル「Ozone Scraper」をビデオと共にに公開







photo credit: Koury Angelo



DJ シャドウがニューアルバム『Action Adventure』を10月27日にMass Appeal/Liquid Amberからリリースすると発表した。彼の8枚目となるスタジオLP『Action Adventure』は、14曲のインストゥルメンタル・トラックを収録し、DJシャドウがプロデューサー、ソングライターとして進化を続けていることを証明する作品となっている。音楽史のごみ箱から忘れ去られた宝石を救い出し、最先端から新鮮なサウンドを救い出そうと常に探し求め、倦むことを知らない耳によって定義されるDJ Shadowの影響力ある作品群に、また1枚、スリリングな新作が加わる。



本日、彼はアルバムからのファースト・シングル「Ozone Scraper」のビデオも公開した。ビデオの監督はStefano Ottaviano / ステファノ・オッタヴィアーノ。



「Ozone Scraper」ミュージック・ビデオ





『Action Adventure』で最初にサンプリングされた言葉は、"all my records and tapes。 この言葉は、ほぼ全編インストゥルメンタルのリリースの中で聴かれる唯一の言葉であり、協力者を得ずにシャドウ一人で制作された、内向きのプロジェクトに対するテーゼ・ステートメントのようなものだ。『Action Adventure』はリスナーにこう語りかける。「これは私と音楽との関係について。コレクター、キュレーターとしての私の人生。他の誰のものでもない、私のレコードとテープのすべてだ。」



『Action Adventure』での仕事は、シャドウを作曲により深く押し込んだ。「ヴォーカリストのためにフォーマット化された音楽を書きたくなかった。さまざまなエネルギーを発揮する音楽を書きたかった」と彼は言う。クラシックの訓練を受けているわけではないが、「ここではどのコード進行が最も自然で、どのコード進行が最も予測しにくいだろうか」と自問し、自分にとって正しいと感じる内なる論理に従って作業した。彼のルールはシンプル。一切の妥協を許さない。



『Action Adventure』は、ビデオ・ショップで立ち読みしていた頃の幸福な日々を思い起こさせる。そのサウンドスケープと彼の全作品に共通する脅威的でミステリアスな雰囲気に溢れたアルバム・タイトルにふさわしい。「You Played Me」は、eBayのオークションに出品された、80年代にボルチモア/DC地域で放送されていたミックス・ステーションのラジオから録音された200本のテープにインスパイアされた。それはダンス・ミュージック、R&B、そして初期のヒップホップがブレンドされた独特のものだった。シャドウは、自身のインストゥルメンタルをループさせながら、まだ聴いたことのないレコードを聴き続けた。 彼は80年代半ばの無名のR&Bアカペラ12インチに針を落とし、トラックのクリックを合わせた。「Craig, Ingels & Wrightson」はダークでゴーストのようで、曲のタイトルにある50年代のホラー・コミック・アーティストの名前にちなんでいる。 アルバム後編には、8分近い 「Reflecting Pool 」で、パーカッションとシンセの実験的なコラージュを収録している。



【リリース情報】

DJ Shadow ニュー・シングル 「Ozone Scraper」配信中

配信リンク:https://djshadow.lnk.to/ozonescraper

MV:https://youtu.be/serlaBxtHSQ





DJ Shadow ニュー・アルバム『Action Adventure』

10.27.2023 RELEASE

Label: Mass Appeal/Liquid Amber

配信リンク:https://djshadow.lnk.to/actionadventure



TRACK LIST:

Ozone Scraper

All My

Time and Space

Craig, Ingels, & Wrightson

Witches Vs. Warlocks

A Narrow Escape

You Played Me

Free For All

The Prophecy

Friend Or Foe

Fleeting Youth (An Audible Life)

Reflecting Pool

Forever Changed

She’s Evolving



DJ Shadow

Official Site: https://djshadow.com/

YouTube: https://www.youtube.com/djshadow

Facebook: https://www.facebook.com/djshadow

Instagram: https://www.instagram.com/djshadow/

X (Twitter): https://twitter.com/djshadow



