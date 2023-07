[国立大学法人千葉大学]

千葉大学予防医学センターは、岩渕薬品株式会社と連携し、新たな共同研究部門として「健康まちづくり共同研究部門 (Department of Community Building for Well-being)」を2023年4月1日に設立しました。この共同研究部門お披露目を兼ねた設立記念シンポジウムを7月14日(金)に西千葉キャンパス内けやき会館で開催します。







イベント詳細はこちらのポスター

https://prtimes.jp/a/?f=d15177-734-f044390182a5527530ef162878a7b241.pdf

をご覧ください。



開催日時等





2023年7月14日(金)15:00~17:30

参加無料

実施場所





千葉大学西千葉キャンパス けやき会館

千葉大学西千葉キャンパス けやき会館

参加申込





シンポジウム出席・後日配信希望の方は以下のフォームへ登録お願いいたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBszYy8McJ2Odqt9m1CJh8ZXmbq2woi6qjnfeFiuAMTWr0Vw/viewform

「健康まちづくり共同研究部門 (Department of Community Building for Well-being)」設立について





2023年5月31日、岩渕薬品株式会社(本社:千葉県四街道市)と千葉大学による「健康まちづくり共同研究部門」の設立に関する記者発表を、千葉大学西千葉キャンパス IMO棟にて開催しました。

子ども、若者、働く世代、高齢者まで、生涯を通じて社会参加して役割・居場所・生きがいを持てるような、暮らしているだけで自然にwell-being(幸福・健康)が高くなるまちづくりを目指し、多くの分野の企業群や自治体とも共同し、ICTも活用した活動を行う予定です。

設立に関する記者発表の詳細はこちらをご覧ください:https://imo.chiba-u.jp/news/news/230613_news.html



