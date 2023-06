[CCCメディアハウス]

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://bit.ly/42kf7aM



●アマゾンで試し読みはこちらから

https://amzn.to/3qzEDve











【Special Report】 最新予測 米大統領選





トランプ、デサンティス、ペンス……名乗りを上げる共和党候補

超高齢の現職バイデンは2024年に勝てるのか



選挙|界を変える2024年大統領選の勝者

■候補者|前哨戦のキーパーソンは?

オピニオン|「次の大統領は彼しかいない」

選挙戦|大接戦は本当にいいことか





日韓接近を促した中国EV

貿易|戦後最悪の関係から急速な改善へと日韓を動かす中国ファクター



花粉症深刻化に気候変動の影

アレルギー|温暖化のせいで花粉の飛散時期が延び、量も増加中



【Periscope】





UNITED STATES|デフォルト回避でもバイデンは喜べない

MYANMAR|軍政に甘い中国にミャンマー国民が激怒

NORTH KOREA|北朝鮮はWHO理事国にふさわしいか

GO FIGURE|食の安全保障を脅かす「ゲリラ干ばつ」危機



【Commentary】





視点|張本勲と取り残された韓国人と── 木村幹

分析|エルドアンの現実外交に慣れよ── シュロモ・ベンアミ

倫理|「動物の解放」は50年で進んだか── ピーター・シンガー



Superpower Satire|風刺画で読み解く「超大国」の現実

ロシア疑惑を弄ぶ政治家たち── ロブ・ロジャース&パックン



Economics Explainer|経済ニュース超解説

株価上昇をめぐる危険な勘違い── 加谷珪一



Help Wanted|人生相談からアメリカが見える

大学生の息子の旅に同行したがる母



Another Look|忘れられたニュース

「リコール不正」騒動は終わらない── 石戸諭



Japanese Cinema Notes|森達也の私的邦画論

『J005311』はスクリーンで見るべきだ── 森達也



【World Affairs】





トルコ|恐怖を煽って選挙に勝ったエルドアン

移民|アメリカへの道は貧者の道



【Features】





Q&A|環境の変化が免疫細胞のストレスになる

ロシア|戦場に染み出す刑務所の掟



【Life/Style】





Movies|殺人AI人形『ミーガン』が示す人間の罪

Drama|真実に迫れない2人のキャンディ

Documentary|クレオパトラの肌は本当に黒かったか

Celebrity|「彼ら自身の物語を伝えるだけでいい」

Celebrity|ねえ、テイラー何であんな男がいいの!?

Gender|韓国女性「4B運動」の論理

My Turn|PTSDの痛みが教えてくれた「性」の真実



ほか。





★最新号データ

ニューズウィーク日本版 2023年6月13日号 「最新予測 米大統領選」

2023年6月6日(火)発売

紙版 定価:480円(税込)|デジタル版 定価:400円(税込)



●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://bit.ly/42kf7aM



●アマゾンで試し読みはこちらから

https://amzn.to/3qzEDve



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-18:16)