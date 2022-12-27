［株式会社ユニケース］

～最も選ばれた人気の商品は？～



国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル クリストファー）は、同社が運営するスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE」における、2022年の年間セールスランキングを発表しました。









UNiCASE 店舗・オンラインストアで、2022年に選ばれた人気のiPhoneケース・フィルムやショルダーストラップ、AirPods ケース、アップルウォッチバンドをランキング形式で紹介します。

メンズに人気の手帳型ケースやおしゃれなスマホショルダー、端末カラーとの組み合わせを楽しめるクリアケース、人気ブランドのスマホアクセサリーなど、どのようなアイテムが注目を集めたのでしょうか。

iPhoneと一緒に使えるAirPodsやApple Watchのアクセサリーは、新年を迎える節目に新調したり、知人への贈り物にしたりするのもよさそうですね。

iPhoneを使われている方も、機種変更を考えている方も、ぜひご覧ください。



ランキング特集ページはこちら → https://unicase.jp/article/6134_171239.html

※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。



┃オンラインストア(WEB) 人気iPhoneケース TOP5



≪1位≫ 【iPhone14 Pro ケース】Cross Body Case Duo (beige)

MAELYS LOUNA

価格：￥5,480（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/89037.html







≪2位≫ 【iPhone14 Pro ケース】ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case (Silver)

ZERO HALLIBURTON

価格：￥8,690（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/88985.html



≪3位≫ 【iPhone14 ケース】Protective Hardshell Case (Scattered Flowers/Iridescent/Clear/White/Gems)

kate spade new york

価格：￥5,500（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/92631.html



≪4位≫ 【iPhoneSE(第3/2世代)/8/7 ケース】follow you case for iPhone8/7 (gray)

IROMEKI

価格：￥5,940（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/66274.html



≪5位≫ 【iPhone13/13 Pro ケース】バンド付きケース SC13-003 (サメ/ベージュ)

フラワーリング

価格：￥3,520（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/86784.html



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┃店舗 / iPhone ケース TOP5



≪1位≫ 【iPhone14 ケース】iFace Reflection強化ガラスクリアケース (ベージュ)

iFace

価格：￥3,520（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/92258.html







≪2位≫ 【iPhone14 Pro ケース】Protective Hardshell Case (Scattered Flowers/Iridescent/Clear/White/Gems)

kate spade new york

価格：￥5,500（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/92635.html



≪3位≫ 【iPhone14/13 ケース】Cross Body Case Duo (gray)

MAELYS LOUNA

価格：￥5,480（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/89031.html



≪4位≫ 【iPhoneSE(第3/2世代)/8/7 ケース】マットカラー耐衝撃ハードケース (グレージュ)

salisty

価格：￥3,080（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/88578.html



≪5位≫ 【iPhoneSE(第3/2世代)/8/7 ケース】Clutch Ring Case for iPhoneSE(第3世代)(beige)

MAELYS LOUNA

価格：￥4,580（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/86809.html



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┃スマホショルダー / ショルダーストラップ TOP5



≪1位≫ 【ストラップ】”Smart” POP Strap GLOSSY edition (ホワイト/グレー)

ARTISAN＆ARTIST*

価格：￥3,520（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/strap/85798.html







≪2位≫ ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」PUレザータイプ (ベージュ)

LEPLUS NEXT

価格：￥1,780（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/strap/88882.html



≪3位≫ 【ストラップ】”Smart” POP Strap STREET edition (ホワイト/グレー)

ARTISAN＆ARTIST*

価格：￥4,180（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/strap/88696.html



≪4位≫ マルチストラップ (イエローシルバー)

グルマンディーズ

価格：￥1,408（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/strap/89287.html



≪5位≫ スマートフォン用 ショルダーストラップ PUレザー チェーン (ホワイト)

イングレム

価格：￥1,430（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/strap/89005.html



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┃iPhone フィルム TOP5



≪1位≫ 【iPhone14 フィルム】抗菌耐衝撃ガラス 超薄 (0.15mm)

CRYSTAL ARMOR

価格：￥3,680（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/film/90319.html







≪2位≫ 【iPhone14 Pro フィルム】超々高透明 高強度プロテクトガラス

パワーサポート

価格：￥2,000（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/film/92524.html



≪3位≫ 【iPhone14 Pro フィルム】抗菌強化ガラス 角割れ防止 (アンチグレア ・ブルーライトカット 0.25mm)

CRYSTAL ARMOR

価格：￥3,280（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/film/90335.html



≪4位≫ 【iPhone14 Pro/14 Pro Max フィルム】3眼カメラ ガラスフィルム カメラ メタリック 10H (ピンクゴールド)

イングレム

価格：￥1,760（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/film/90046.html



≪5位≫ 【iPhone14/13/13 Pro フィルム】フルカバー ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス

Simplism

価格：￥2,280（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/film/91625.html



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┃AirPods ケース TOP5



≪1位≫ 【AirPods Pro(第1世代) ケース】iFace First Classケース (くすみブルー)

iFace

価格：￥2,640（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/86533.html







≪2位≫ 【AirPods Pro(第1世代) ケース】Leather AirPods Pro Case (Signature C Charcoal)

COACH

価格：￥5,720（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/85883.html



≪3位≫ 【AirPods Pro(第1世代) ケース】ZERO HALLIBURTON AirPods Pro Shockproof Case（Silver)

ZERO HALLIBURTON

価格：￥4,400（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/72641.html



≪4位≫ 【AirPods Pro(第1世代) ケース】Protective AirPods Case (Multi Floral/Rose/Pacific Green/Clear/Gold Foil Logo)

kate spade new york

価格：￥4,620（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/85887.html



≪5位≫ 【AirPods Pro(第1世代) ケース】PU Leather Case (IVORY)

MARY QUANT

価格：￥3,850（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/case/87394.html



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┃アップルウォッチバンド TOP5



≪1位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】”Originate” Genuine Leather Watchband (Greige) for Apple Watch SE(第2/1世代)/Series8/7/6/5/4/3/2/1

GRAMAS

価格：￥2,900（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/86318.html







≪2位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】べっ甲風バンド (ベージュ) for Apple Watch SE(第2/1世代)/Series8/7/6/5/4/3/2/1

iQ Labo

価格：￥3,938（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/80186.html



≪3位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】CLIP MESH BAND (ローズゴールド) for Apple Watch SE(第2/1世代)/Series8/7/6/5/4/3/2/1

miak

価格：￥3,500（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/84350.html



≪4位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】Italian Genuine Leather Watchband (Black) for Apple Watch SE(第2/1世代)/Series8/7/6/5/4/3/2/1

GRAMAS

価格：￥3,800（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/66300.html



≪5位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】スリムシリコンバンド (スターリーホワイト) for Apple Watch SE(第2/1世代)/Series8/7/6/5/4/3/2/1

GRAMAS COLORS

価格：￥1,800（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/88651.html



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【集計概要】

集計期間：2022年1月～2022年12月

集計方法：全国のUNiCASE店舗・オンラインストアでの販売データ

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┃人気のブランドケース多数

トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。

女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)やCOACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも多数！大人気のiFace（アイフェイス）もあります。

ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html

※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。



┃新商品ぞくぞく入荷中！

UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。



iPhone14 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1



iPhone14 フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1



iPhone14 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1



iPhone14 Pro フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/film/?input_order=1



iPhone14 Plus ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1



iPhone14 Plus フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/film/?input_order=1



iPhone14 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1



iPhone14 Pro Max フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/film/?input_order=1



iPhoneSE(第3世代) ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1



iPhoneSE(第3世代) フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1



iPhone13 mini ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1



iPhone13 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1



iPhone13 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1



iPhone13 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1



iPhoneケース

https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1



スマホショルダーケース

https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list



スマホケース

https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1



┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト

多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。

iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。

これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。

私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。



◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html



┃著作権表記

Copyright (C) 2022 UNiCASE All Rights Reserved.



┃サービス名表記

サービス名：UNiCASE（ユニケース）

サービスロゴ：



※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です



┃株式会社ユニケース 概要

設立：2004年6月18日

代表取締役社長：キャンベル クリストファー

本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ 2F

URL：https://www.unicase.co.jp

事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業



【当リリースのお問い合わせ先】

株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当

E-mail：support@unicase.co.jp



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-11:46）