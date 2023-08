[KLab株式会社]

~IP作品のゲーム開発・運営で培ったノウハウで、新たなエンターテインメント体験を創出~



KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田英克、以下「KLab」)は、App Store、Google Play、HUAWEI AppGallery などで北米、南米、ヨーロッパ地域向けに配信中のオンラインゲーム「Tales Noir」と人気ライトノベルからTVアニメ化された作品『ノーゲーム・ノーライフ』のコラボを皮切りに、IP作品とゲームタイトルのコラボ支援を事業展開していくことをお知らせします。







コラボ支援事業について





当社では収益機会の拡充を目指し、「海外向けゲーム開発支援モデル」を推進しております。

同モデルは、日本のIPホルダーより当社がゲーム化のライセンスを受け、海外デベロッパーと共同でゲームの開発および配信を行うことで収益を得るものです。



今回の「コラボ支援事業」は、海外向けの既存ゲームタイトルと親和性の高いIP作品とのコラボ施策実施を支援するビジネスモデルです。両者のファンを結びつけることで、新たな価値の創出や活性化が期待されます。



「開発支援モデル」同様に、これまでの事業を通じて構築してきたIPホルダー及び海外デベロッパーとの関係性、IPを活かしたゲーム開発・運営で培った知見を活かし、さらなる事業の拡大を図って参ります。



IP作品とのコラボ支援事例





TVアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』と「Tales Noir」のコラボが、2023年5月から6月にかけて北米、南米、ヨーロッパ地域で展開されました。





また7月以降も、人気IP作品と全世界1億DLの次世代新作ARPG「Chronicle of Infinity」のコラボが北米、南米、ヨーロッパ、東南アジア地域で展開されています。



今後も当社の強みを生かし、世界的に人気のあるIP作品と海外ゲームタイトルを結びつけ、新たなエンターテインメント価値の創出を目指します。





