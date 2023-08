[The Orchard Japan]

新曲「Oh My My!」には、人気ポップ・ロック・バンドのトレインが参加







Photo by Andrea Hunter



数百万枚のプラチナムセールスを誇る人気グループ、Walk Off The Earth(ウォーク・オフ・ジ・アース)がニューアルバム『Stand By You』をGolden Carrot Records/The Orchardからリリース。全12曲が収録されたアルバムには、グラミー賞を受賞しているポップ・ロック・バンドのトレインとの共演シングル「Oh My My! (In Love Again)」などの3曲の新曲をはじめ、「My Stupid Heart」、「Bet On Me」といった過去2年間に人気を博したナンバーがズラリ並ぶ。バンドのメンバーであるジャンニ・ルミナティとトーキョー・スピアーズがプロデュースを手掛けたアルバムには、リンジー・スターリングやフィリップ・フィリップス、Dスモークらとのコラボ曲など、公表済みの人気ナンバーも収録されている。



ニューアルバムについてウォーク・オフ・ジ・アースのメンバーは以下のようにコメント。



「私たちのニューアルバム『Stand By You』は、強さと団結を受け入れるハーモニーの旅のようなもの。仲間意識は我々のバンドと家族にとって、ずっと以前から最も大切な心臓部分であり、山あり谷ありの人生において、揺るがぬサポートを与えて、互いに寄り添う力を得られるのだと思い出させてくれます」



ウォーク・オフ・ジ・アースの快進撃が止まらない。2023 年はシングル「My Stupid Heart」で幕を開け、数えきれないほどの世界中のSpotifyバイラルチャートにランクイン。カナダ・トロント出身のバンドにとっても、キャリア史上最も成功したシングルヒットとなった。カナダのHot AC (adult contemporary)ではトップ10入りを果たし、アメリカのHot ACラジオチャートでは最高29位をマーク。YouTubeの再生数は10 億回を、TikTokの再生数は2億7,500万回を記録した。またバンドはカナダのグラミー賞と呼ばれる『2023 JUNOアワード』で受賞を果たし、『Jimmy Kimmel Live!』や『Live with Kelly & Mark』などの複数の全米テレビ番組でパフォーマンスを披露。さらにラウヴとのリミックスや、この世界的ヒット曲の3種類のニューバージョンを収録した『My Stupid Heart EP』を発表した。



My Stupid Heart - Walk off the Earth (Ft. Luminati Suns) Official Video





My Stupid Heart (Ft. LAUV) - Walk off the Earth [Official Lyric Video]





ウォーク・オフ・ジ・アースとは

カナダのグラミー賞と呼ばれるJUNOアワード受賞のマルチプラチナムに輝くインディ・ポップ・バンド。リードボーカル担当のジャンニとサラの夫婦を中心に、バンドのメンバー全員が複数の楽器を演奏。インディーズのスピリットを失うことなく独自の活動を続けて、類まれなるユニークな創造性と成功を手にしてきた。



ここ数年間だけでも、彼らは米国コロラド州のレッドロックス野外劇場から、ロンドンのウェンブリーアリーナまで、世界各地でヘッドライナーを務め、長年の歴史をもったシドニーオペラハウスを完売。またカナダのシングルチャートでは30週連続でトップ10にランクインする記録を樹立。アメリカのポップアルバムチャートでは1位を獲得した。



あらゆるジャンルのアーティストと共演してきた彼らは、ラッパーのスヌープ・ドッグから、コメディアンのサラ・シルヴァーマン、カントリー歌手のキース・アーバン、EDM DJのスティーヴ・アオキ、デンマークのポップソウルバンドのルーカス・グラハムまで、実に多彩なアーティストとコラボを展開。何百万枚ものレコードを売り上げ、何十億ものストリーミングを記録してきた。



結成以来、彼らはアーティストとしての限界に挑戦し、押し広げることを忘れない。YouTubeに公表したカバーソングは、オンライン上での最高の栄誉とされるストリーミー賞を受賞し、彼らによる国歌パフォーマンスは、NBAファイナルなどの主要スポーツイベントで披露された。もちろん彼らのオリジナルソングは、数々の名誉ある音楽賞を受賞している。



【リリース情報】

Walk off the Earth ニューアルバム

『Stand By You』配信中

配信リンク:https://orcd.co/standbyyou







Tracklisting

“Oh My My! (In Love Again)” (feat. Train)

“whatever”

“My Stupid Heart”

“Bet On Me” (feat. D Smoke)

“Stand By You”

“Long Way Home” (feat. Lindsey Stirling)

“Tomorrow Can Wait” (feat. Tenille Townes)

“Back in Bed”

“happy stuff”

“Hold On To Your Love” (feat. Phillip Phillips)

“Galileo”

“My Stupid Heart” (feat. Luminati Sons)(Kids Version)



ミュージック・ビデオ

Long Way Home https://youtu.be/Pf9KjXhbTDs

My Stupid Heart - Walk off the Earth Ft. Luminati Suns https://www.youtube.com/watch?v=1AxMnQzaO58



Walk off the Earth

YouTube: https://www.youtube.com/walkofftheearth

TikTok: https://www.tiktok.com/@walkofftheearth

Instagram: https://www.instagram.com/walkofftheearth/

Facebook: https://www.facebook.com/walkofftheearth

Twitter: https://twitter.com/WalkOffTheEarth



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-14:46)