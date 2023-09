[株式会社SNK]

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、好評発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』について、DLCキャラクター「デュオロン」を2023年9月12日に配信することをお知らせいたします。







KOF XV DLCキャラクター「デュオロン」トレーラー

https://youtu.be/2e0A6PN3pVE



デュオロン|DUO LON

ロングヘアーを辮髪にした、どこか哀しい雰囲気を持つ美形の青年。暗殺者集団「飛賊」の長である龍(ロン)の息子。飛賊を裏切った父を追う中で、アッシュやエリザベート達と知己の関係となる。(CV: 河本 啓佑さん)









『KOF XV』シーズン2では、7体のDLCキャラクターが登場!

『KOF XV』シーズン2では、無料配信の「ゲーニッツ」を加え、7体のDLCキャラクターが参戦。さらに「デュオロン」の配信に併せゲームバランスの調整も実施。これからも進化を続ける『KOF XV』にご期待ください。



【DLCキャラクター「デュオロン」概要】

■発売日

2023年9月12日

■ラインアップ/価格

KOF XV DLC Character "デュオロン"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV Fighter Pass

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"デュオロン"+"???" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)



【タイトル概要】

■タイトル名

THE KING OF FIGHTERS XV (ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2022年2月17日(木)

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4(パッケージ版、デジタル版)

Xbox Series X|S/Windows 10/Steam/Epic Gamesストア(デジタル版)

■ラインアップ/価格

THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition

ゲーム本編/パッケージ版、デジタル版/7,920円(税込)

THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition

ゲーム本編+KOF XV Team Pass 1 (DLCキャラクター×6体)/デジタル版/10,890円(税込)

KOF XV Team Pass 1

KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム" +"サウスタウンチーム" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV Team Pass 2

KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム" +"サムライチーム" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV Fighter Pass

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"デュオロン"+"???" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "サウスタウンチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "サムライチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "キム・カッファン"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "シルヴィ・ポーラ・ポーラ"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "ナジュド"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "デュオロン"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

■レーティング

CERO C

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~8名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2023, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。



