『MegaHouse Official Store』 「Rubik’s mania」2023年10月28日オープン



株式会社メガハウス(バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、株式会社バンダイナムコアミューズメント(代表取締役社長:川崎寛/東京都港区)が運営する体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 博多」内メガハウス公式ショップ『MegaHouse Official Store』 に「Rubik’s mania(ルービックスマニア)」を10月28日(土)オープンしました。





































「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品、イベント、飲食などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとして、さまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供する体験型リテール施設です。



『MegaHouse Official Store』 「Rubik’s mania(ルービックスマニア)」は、ルービックキューブ公式ショップで、国内2号店目となります。現在展開しているルービックキューブシリーズ商品の展示と販売、一部の商品の試遊スペースも設置しています。また、メガハウスの人気パズルシリーズ「解体パズルシリーズ」も展開しています。パズル好きの皆様、是非お立ち寄り下さい。





『MegaHouse Official Store』 「Rubik’s mania(ルービックスマニア)」

■バンダイナムコ Cross Store 博多

所在地 :福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74

キャナルシティ博多 サウスビルB1

営業時間 :10:00~21:00

・「バンダイナムコ Cross Store」公式サイト

https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/

・MegaHouse Official Store

https://bandainamco-am.co.jp/official_shop/megahouse/index.html

・メガハウス公式サイト:https://www.megahouse.co.jp/

<商品サイト>

・ルービックキューブ公式:https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/

・解体パズルシリーズ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/kaitaipuzzle_sp/



