[株式会社SNK]

株式会社SNK(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長CEO:松原 健二)は、2023年8月19日(土)に、モンゴルのウランバートルで開催中の第2回東アジアユース競技大会内にて『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』の大会が行われたことをお知らせいたします。







東アジアのユース選手が激突

2023年8月16日(水)~8月23日(水)にかけてモンゴルのウランバートルで開催された第2回東アジアユース競技大会において、eスポーツ競技『KOF XV』部門の大会が8月19日(土)に行われました。





『KOF XV』部門には、日本、モンゴル、香港より15~18歳のユース選手が参加。白熱した対戦の結果、以下の通り上位入賞選手が決定しました。



優勝 齊藤りく(プレイヤー名:Rize/日本/17歳)

準優勝 Mandakh-Naran Batmolor(モンゴル/18歳)

第3位 荒井陽希(プレイヤー名:えでぃこ/日本/18歳)



SNKは全ての選手の健闘を讃えると共に、今後もeスポーツの発展に寄与するべく活動して参ります。









■大会概要

大会名:第2回東アジアユース競技大会(モンゴル/ウランバートル)

主 催:東アジアオリンピック委員会

開催日:2023年8月16日(水)~8月23日(水)

※KOF XV部門は2023年8月19日(土)に開催

eスポーツ競技会場:Central Cultural Palace(モンゴル/ウランバートル)



■『KOF XV』部門の様子

https://youtu.be/Qmdp5MRcTS8?t=10860



■東アジアユース競技大会とは

4年に1度開催される東アジアの9つの国と地域のユース選手が出場する国際総合競技大会です。

今回の第2回大会では、eスポーツ競技が初めて正式種目となり、『KOF XV』が競技タイトルに採用されました。

https://www.joc.or.jp/games/east_asia/

https://www.ulaanbaatar2023.org/en(※英語サイト)



■KOF XV公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/



(C)East Asian Youth Games. All Rights Reserved.

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.



