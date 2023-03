[ookami]

スポーツスタートアップ企業 ookami は、 スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」において、 本日3月12日(日)9時10分より行われる名古屋ウィメンズマラソン2023 の模様をスタートからゴールまでリアルタイム速報いたします。





iPhoneアプリ: http://bit.ly/3LboTXQ名古屋ウィメンズマラソン2023 速報ページ: http://bit.ly/3TaDowN









大会展望





今年で12回目を迎える名古屋ウィメンズマラソン。出走するランナーは15,000人見込み。

名古屋ウィメンズマラソン初出場となる、東京五輪代表の前田穂南(天満屋)は1年7カ月ぶりのマラソン出場。MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場権を目指す。同じく初出場で東京五輪代表だった鈴木亜由子(日本郵政グループ)にも注目が集まる。本レースの大本命は前回優勝のルース・チェプンゲティッチ(ケニア)、大会記録の2:17:18の更新はなるか。成長著しい若手の鈴木優花(第一生命グループ)らはトップにどこまで食い下がれるか。

パリオリンピックの代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)への出場権、ブタペスト2023世界選手権の代表選考会なども兼ねる本レース。







招待選手





鈴木亜由子(JP日本郵政G)自己最高記録:2:22:02

上杉真穂(スターツ) 自己最高記録:2:22:29

谷本観月(天満屋)自己最高記録:2:23:11

前田穂南(天満屋)自己最高記録:2:23:30

鈴木優花(第一生命グループ)自己最高記録:2:25:02

ルース・チャプンゲティッチ(ケニア) 自己最高記録:2:14:29

ナンシー・ジェラガド(ケニア) 自己最高記録:2:19:31

エロイーズ・ウェリングス(オーストラリア)自己最高記録:2:25:10

リ・シケン(中国) 自己最高記録:2:26:15

チョウ・シンエン(中国)自己最高記録:2:26:56

チョウ・トクジュン(中国) 自己最高記録:2:27:01

イソベル・バットドイル(オーストラリア)自己最高記録:2:28:10





レース概要





名古屋ウィメンズマラソン2023 速報ページ: http://bit.ly/3TaDowN



< 日程 >2023年3月12日(日)9時10分スタート

< コース >総距離(42.195km)バンテリンドーム ナゴヤ発着

名古屋市博物館

妙音通4交差点

大久手交差点

若宮北交差点

丸の内中学校

秩父通交差点

中日新聞社

桜通車道交差点

ドーム駐車場入口

フィニッシュ



完走者にはキク科の高山植物「エーデルワイス」のデザインのティファニーオリジナルペンダントが全員に送られる。





Player! とは





「この世界に、スポーツダイバーシティを。」Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。



