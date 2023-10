[コクヨ株式会社]

タイ初、「LAMEX」ブランドのオフィス家具を配備したライブオフィスに



コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田 英邦)のタイ法人であるコクヨインターナショナル (タイランド)Co.,Ltd.(以下、コクヨタイランド)は、敷地面積を倍増したショールーム兼オフィスを2023年9月1日(金)に開設し、

10月19日(木)にオープニングセレモニーを実施します。







コクヨタイランドは、コクヨグループのワークプレイス事業におけるタイの現地販売法人として、2004年に設立しました。

タイでは、コロナ禍を契機にリモートワークが活発になりましたが、現在では多くの企業で出社回帰が顕著となっています。オフィスの求められる役割も、コロナ禍前後で大きく変化し、オフィスをコミュニケーションハブとして捉える企業の皆様からのご相談をいただくことも増えています。

そこで、コクヨタイランドでは、変化するお客様のニーズに応えられるよう、タイ経済の中心地BTSプルンチット駅2分の高層ビル「ONE CITY CENTRE」内にオフィスを移転し、社員が働く現場を見学できるライブオフィスにリニューアルしました。「the one roof(ザ ワン ルーフ)」をコンセプトにワンフロアでワーカー同士がコミュニケーションを取りやすい空間となっています。

昨年コクヨグループとなった香港発のオフィス家具ブランド「LAMEX(ラメックス)」とASEANでも認知度が高まりつつある「KOKUYO」双方の商品の良さを掛け合わせてASEANのお客様にユニークな価値を届けるための最新のショールームとなっており、タイの最新の働き方をサポートする空間をご提案いたします。



新オフィスコンセプト





「the one roof(ザ ワン ルーフ)」

グリーンハウスの屋根をモチーフにしたデザインのもとに集うメンバー同士で楽しいコラボレーションを活性化させるクリエイティブな空間となっています。



新オフィス概要





名称 コクヨインターナショナル (タイランド) Co., Ltd.

住所 548 One City Centre Building,

22nd floor, Unit 2201-2202 ,Ploenchit Road,Lumpini, Pathumwan,Bangkok 10330, Thailand

利用開始日 2023年9月1日



コクヨタイランド CEO Ms. Tarida Klaiprcha コメント





コクヨタイランドは来年で創立20周年を迎え、タイでオフィス事業をより良い働く環境づくりをお手伝いいたしております。

昨今、タイではよりよい人材の獲得と保持に苦労されている企業も多く、オフィス環境の改善は喫緊の課題となっております。より多くの方々に弊社の最新のライブオフィスをご見学いただき、今後のオフィスづくりの参考にしていただけましたら幸いです。



参考)コクヨインターナショナル (タイランド) Co., Ltd. 会社概要





会社名 コクヨインターナショナル (タイランド) Co., Ltd. 代表者 Ms. Tarida Klaipracha

設立 2004年8月3日

従業員数 35名(2023年10月時点)

TEL +66-2-264-5100

URL https://www.kokuyo.co.th/

事業内容 タイでのオフィス空間の設計、施工、オフィス家具の販売



