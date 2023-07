[株式会社H.P.D.コーポレーション]

白身のトロ「のどぐろ」と幻のブランド牛「能登牛」に舌鼓 ~ 伝統芸能「山中節の夕べ」、加賀パンケーキ、加賀プリン、貸切風呂 etc 吉祥のおもてなし







北陸随一の渓谷美と謳われる「鶴仙渓」沿いの加賀コンシャスな湯宿「吉祥やまなか」(石川県加賀市 総支配人:村井博 https://kissho-yamanaka.com/)では、日本海の幸・山の幸を本格的な鉄板焼レストランの夕食で堪能する「のどぐろ&能登牛鉄板会席」夏の宿泊プランをご用意しました。



白身のトロと称される「のどぐろ」は、白ワインで香りよくソテーに。石川県外にほとんど出回らない希少なブランド牛「能登牛」は、フィレステーキでいただきます。



料理と相性の良いワイン3種のペアリングとともに、心ゆくまでご堪能ください。



館内では伝統芸能「山中節」鑑賞、能登大納言餡や金箔はちみつが嬉しい、加賀パンケーキのアフタヌーンティーなど、個性的な14のおもてなしで、ココロ浮き立つ温泉ステイを演出いたします。



鶴仙渓の夏の風物詩「川床」では、和の鉄人・道場六三郎氏が監修したスイーツ「川床ロール」で和の情緒を満喫。



湯巡り・街歩きの寄り道に、渓谷の鮮やかな新緑とマイナスイオンを浴びる、遊歩道さんぽもオススメです。



加賀の奥座敷で整う、夏の優雅な旅へお出かけください。





【のどぐろ&能登牛を鉄板焼で堪能】宿泊プラン

■期間:2023年7月1日~9月30日(8/11~14除く)



■料金:ご一泊 夕・朝食付きお一人さま(鶴仙渓を望む和室)



32,500円~(2名1室)



30,500円~(3名1室)



29,000円~(4名1室)





*税・サービス料込、入湯税150円別、金曜・日曜・休前日・シーズンUP料金あり



■夕食:鉄板焼 青竹「のどぐろ・能登牛会席」メニュー例



前菜:加賀能登の旬菜3種盛り



造り:旬魚3種のカルパッチョ



旬魚介:のどぐろと白山堅豆腐 白ワインソース



郷土料理:合鴨の治部煮風 カルタファタ包み



サラダ:生ハムと貝割れの彩サラダ



メイン:能登牛フィレステーキ マデラソース、五郎島金時芋・百万石椎茸・甘長唐辛子・焼き梅干し



食事:ガーリックライス・赤出汁



デザート:ブランマンジェ フランボワーズのエスプーマ仕立て、コーヒー 又は 紅茶 又は 加賀棒茶









■特典:ご夕食時コース料理にあわせて、ワインペアリング3種



■選べる朝食:べにはな「加賀能登朝食」or 青竹「鉄板ブレックファスト」







■その他おもてなし

加賀パンケーキ、加賀プリン、貸切風呂、山中節の夕べ、記念日のお祝い、連泊にはランチ弁当ほか、嬉しい無料サービスのおもてなし。



◆「吉祥やまなか」のおもてなし(無料)https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/

加賀パンケーキのアフタヌーンティー(14:30~16:00)



九谷焼で愉しむドリンクサービス(7:00~20:00)珈琲・紅茶・加賀棒茶・リンゴジュース・炭酸飲料など



貸切風呂1回50分(6:00~9:50/12:00~23:50)檜・岩・石造り



夕方のハッピーアワー(16:00~18:00)ビール・カクテル・甘味



伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催(20:45~約15分)



お休み前のスイーツ「加賀プリン」(20:00~22:00)



朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」



選べる朝食(和食 or 鉄板ブレックファースト)



選べる華浴衣&帯レンタル、花飾り、湯かご、日傘、提灯など



客室で挽きたての珈琲(渓流側客室)



浴衣の他にナイトウェア



客室にアロマオイル & アロマポット



「かがり吉祥亭」への湯巡り



結婚記念や誕生日、ご長寿のお祝い、連泊には吉祥弁当ランチほか、嬉しい無料特典



吉祥夏祭り7/14~8/31開催中





https://kissho-yamanaka.com/images/home/summer.pdf



◆鶴仙渓「川床」



「鶴仙渓」1.3kmの遊歩道沿いに、山中温泉の風物詩として登場する川床。清流のせせらぎと滝のマイナスイオンを間近に感じながら、和の鉄人・道場六三郎氏が監修した甘味をご堪能いただけます。

「川床セット」600円(加賀棒茶 + 川床ロール or 冷製抹茶しるこ)



■加賀温泉郷「山中温泉」



加賀四湯のひとつで開湯1,300年の歴史を持つ山中温泉。松尾芭蕉が選ぶ、扶桑3名湯の温泉地で、四季を通して「総湯」を中心に、風情ある街歩きが楽しめます。温泉街に沿って流れる「鶴仙渓」1.3km遊歩道には「あやとりはし」のライトアップや、「川床」、「こおろぎ橋」など、風光明媚な自然が残ります。九谷焼や山中塗、地酒屋が軒を連ねる、「ゆげ街道」でご当地グルメの食べ歩きもおすすめです。



■吉祥やまなか



北陸随一の渓谷美と謳われる「鶴仙渓」沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、紅葉、雪景色と四季の彩をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版2021」にて三つ星を獲得。



館内には山中塗や九谷焼、加賀水引ランプシェードなどの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化を感じる設えです。



まろやかな湯は、露天風呂や足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡りで堪能。



ズワイ蟹、のどぐろ、輪島ふぐほか、日本海の海幸、能登牛、加賀野菜、鴨の治部煮など、加賀百万石の郷土料理は、加賀会席や本格的な鉄板焼でご賞味ください。日本三大民謡に数えられる、伝統芸能「山中節の夕べ」公演では、芸妓たちが情緒漂う舞唄を毎晩ご披露します。



和の伝統色「加賀五彩」に九谷焼や加賀友禅をあしらった、雅な北陸最大級の「吉祥スパ」では、金箔(新陳代謝)銀箔(抗菌)を使用する、ご当地トリートメントなど、優雅な旅の癒しを演出します。

※JR金沢駅 ⇔ 加賀温泉駅25分、JR加賀温泉駅より25分(無料送迎あり/事前予約)、小松空港より40分(無料送迎あり/事前予約)









