[The Orchard Japan]





LA を拠点に活動するAFSHEEN(読み:アフシーン) が今の時代を切り開く J-POPアーティスト、春ねむりとタッグを組み、オリジナルアルバム『SMALL WORLD』からの先行シングルとして「No Muse」をデジタルリリースした。

2013 年にブレイクして以来、AFSHEEN は静かに音楽業界の切り札となっている。

イランのテヘランで生まれたアフシン・サラマニは現在、ロサンゼルスを拠点に活動するマルチな才能を持つレコーディング・アーティスト、ソングライター、プロデューサー、ミュージシャン、DJ。

マドンナやジャネット・ジャクソン、セレーナ・ゴメス、シーア、カイゴ、リタ・オラ、クリス・ブラウン、サブリナ・カーペンター、倖田來未を含め、K-POP やチャイニーズ・ポップでヒット曲を連発する大物アーティストにも曲を書き、プロデュースしてきた。



ソロ・アーティストとして、AFSHEEN は洗練されたソングライティングとポップ、ダンス、R&B などジャンルにとらわれないプロダクションを融合させた多彩なサウンドを作り上げる。

過去 2 年間にわたり、世界各地から多くのアーティストが調和を保ちながら一堂に集まるオリジナル・フルアルバムを制作。

独自の存在を放つ日本人アーティスト、シンガーソングライターの春ねむりをフィーチャーした「No Muse」は

完全に実現されたグローバルなコンセプトアルバムの一部であり、異なる文化やジャンルの境界を統合し突破しようと試みる最高の作品に仕上がった。

AFSHEEN の無限の創造的ビジョンをグローバルなサウンドとさらなる高みへと押し上げる。

イランでの宗教的迫害を逃れてアメリカに渡った AFSHEEN の個人的な経験は、彼を謙虚にさせ、ユニバーサルな言語として音楽に昇華させる。彼は自身の音楽が人々をつなぎ、統一感を提供する手助けになることを願っている。

また、音楽が苦しんでいる人たちの慰めや癒しの源になることを願っている。音楽には人々をひとつにする力がある。共感を生み、あらゆる立場の人々をひとつにする手段として、自分の音楽を使うことを熱望している。



『No Muse』ではAFSHEEN が日本人アーティストの春ねむりとタッグを組み、観客を魅惑的な音楽の旅へと誘う。ドラムンベースのグルーヴ、ピアノ、そしてネイ(古代ペルシャのフルート)と春ねむりの心地よいヴォーカルが融合し、独特の憧れと希望に満ちた雰囲気を作り出している。「No Muse」は、AFSHEEN のヴォーカリストとしてのキャリア初のデュエット曲となる。



「『No Muse』を一緒に作るために、春ねむり以上のアーティストはいない。初めて彼女の曲を聴いたとき、目に涙が浮かび、胃の中に長い間、ほかのアーティストについて感じたことのない感情がこみ上げてきた。「No Muse」は、自分の置かれた環境に閉塞感を感じている人に贈る曲です。この曲が希望をもたらしてくれることを願っています」と、AFSHEENは『No Muse』の制作過程を振り返りながら語っている。



"No Muse"は春ねむりの心象風景の中で、彼女が存在する最も枯れた土地の物語である。

「AFSHEEN のこのアブストラクトな曲のデモを初めて聴いた時、そこにあった音が情景とリンクしているように感じたので、歌詞とメロディーのテーマとしてその風景を描くことにした」と「No Muse」の作曲とレコーディングについて、春ねむりは語っている。

AFSHEEN の名前は音楽業界のトップアーティストたちと共鳴している。

―――――――――――



『HARU NEMURI EUROPEAN TOUR 2023』

10/7 - Dublin, Ireland - The Workman's Club

10/9 - Manchester, England - The Peer Hat

10/10 - Southampton, England - Heartbreakers

10/11- London, England - Studio 9294

10/13 - Spain, Barcelona - AMFest Encobert (Sala Salamandra)

10/16 - France, Paris - Les Etoiles

10/17 - Belgium, Brussels - Botanique (Rotonde)

10/19 - Netherlands, Rotterdam - Left of the Dial Fest day1

10/20 - Netherlands, Rotterdam - Left of the Dial Fest day2

10/23 - Germany, Berlin - Badehaus



―――――――――――

【リリース情報】



AFSHEEN、春ねむり DIGITAL SG『No Muse』

2023年8月18日(金)発売

<収録曲>

01.No Muse

https://orcd.co/nomuse

----------------------

春ねむり DIGITAL SG『わたしは拒絶する』

2023年9月8日(金)発売

<収録曲>

01.わたしは拒絶する

----------------------

春ねむり NEW EP『INSAINT』

2023年9月29日(金)発売 / 全6曲収録

ジャケット・アートワーク、収録内容は後日解禁

----------------------



【関連リンク】



▼AFSHEEN

Facebook: https://www.facebook.com/AFSHeeNMusic/?ref=page_internal

Instagram: https://www.instagram.com/afsheenmusic/

X(ex.Twitter): https://twitter.com/AFSHeeNMUSIC

Spotify: https://open.spotify.com/intl-ja/artist/5iwLVxdLzgm1cLrZunXzWR

TikTok; https://www.tiktok.com/@afsheenmusic

Soundcloud: https://soundcloud.com/afsheen





▼春ねむり

Facebook: https://www.facebook.com/harunemuri

Instagram: https://www.instagram.com/haru_nemuri

X(ex.Twitter): http://twitter.com/haru_nemuri

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3cn7Ujrlj3rdyuqmOYhBJT

Official Website(JP): http://ねむいっす.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/19-10:46)