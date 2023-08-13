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【事業連動スポンサープログラム】未来プロジェクトがアップデー…

【事業連動スポンサープログラム】未来プロジェクトがアップデート、グロース、フューチャープランをスタート「仕組み化支援：30万円～、意思決定支援：100万円～、内製化支援：1000万円～」で詳細は要相談

［株式会社メディアインキュベート］

「未来プロジェクト」への登録先はこちら（https://note.com/masamasa11_12/membership/info

2023年8月13日(日)、株式会社メディアインキュベート（代表取締役：浜崎正己）は、事業連動スポンサープログラムをスタートいたしました。

未来プロジェクトは、社会課題解決と事業創造を両立し、1人でも多くの人の心残りを減らす取り組みです。

「未来プロジェクト」は、異なるバックグラウンドを持つプロフェッショナルたちが集まり、知識を共有し、新たな視点を開く機会を提供します。「Community of Practice（実践共同体）」の理念を強く意識しており、共通の問題や課題を共有し、解決策を一緒に模索することで、参加者一人ひとりが成長していくことを目指しています。

そのために、携わっているプロフェッショナルの方々とご一緒し、応援の輪が広がる上でもスポンサープログラムは必須であり、事業創造自体も果たすことを目指しています。

アップデートプラン 仕組み化支援 30万円～
グロースプラン 意思決定支援 100万円～
フューチャープラン 内製化支援 1000万円～

ご興味をお持ちの方は、下記までご連絡ください。
メール：masaki.hamasaki@media-incubate.com



「未来プロジェクト」の事業連動スポンサープログラムは、アップデートと共に新たなグロースとフューチャープランの提供をスタートさせることを発表いたします。企業の成長とイノベーションを支援する多岐にわたる支援プランを提供いたします。

未来プロジェクトへの参加は、あなたの夢とビジョンを共有し、共に実現する場所です。新規事業からスポーツ、子供の未来まで、私たちは共に課題を見つけ、解決していきます。あなたが持っている情熱やアイデアを形にしませんか。この未来プロジェクトは、それを可能にするためのステージです。同じ目標を持つ仲間と共に、未来を築いていく喜びを感じることができるでしょう。あなたの参加が、未来を創る一歩となります。未来プロジェクトで、共に未来を変える力を育みましょう！

具体的には以下のプランが新たに提供されます。未来プロジェクトとのスポンサーシップは、企業が次のレベルへと進化するための鍵となります。この機会を通じて、企業のビジョンを現実に変え、市場での競争力を高めるための強力なパートナーとなりたいと考えています。
仕組み化支援プラン： 30万円から提供。企業の業務プロセスや仕組みの最適化をサポートし、組織の成長を後押しします。

意思決定支援プラン： 100万円から提供。企業の戦略的な意思決定を支援します。

内製化支援プラン： 1000万円から提供。企業の内製化を進めるための包括的なサポートを提供します。


これらのプランはカスタマイズ可能で、詳細は個別の相談に基づいて提供されます。

また、株式会社メディアインキュベートが以下のプロジェクトも推進しています。
応援団＆設立準備室メンバー募集： 社会課題に挑み、新たな事業創造を共創する取り組み。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000720.000018590.html

応援団募集： 社会課題解決と事業創造の両立を目指し、8つの事業領域も明確化。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000716.000018590.html


さらに、組織や個々の学習者が持続的に知識を形成し、共有し、進化させるための有機的なフレームワークとして、「Community of Practice（CoP）」の概念も広く活用されています。具体的には以下の3つのプランがあります。
マーケティングイノベータープラン： マーケティングの知識共有・向上。

まちづくりイノベータープラン： 地域活性化と地域開発の専門家ネットワーク。

エグゼクティブキャリアイノベータープラン： 個別キャリアカウンセリングとフィードバック。

これらのプランは個人向けは1万円/月、法人向けが5万円/月で提供されます。


詳細は「未来プロジェクト：https://note.com/masamasa11_12/membership/info」への登録先で確認できます。

ご興味をお持ちの方は、下記の連絡先までご連絡ください。
【連絡先】
LINE：https://page.line.me/wix9230g
メール：masaki.hamasaki@media-incubate.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【会社概要：本件に関するお問い合わせ先】
会社名 ：株式会社メディアインキュベート
所在地 ：東京都新宿区市谷砂土原町３丁目4-1
設立 ：2016年3月30日（代表の浜崎が生まれて1万日目に設立）
代表取締役 ：浜崎 正⼰（https://twitter.com/masaki_hamasaki
メール ：masaki.hamasaki@media-incubate.com
事業内容 ：投資 / 事業開発 / アクセラレーター：https://media-innovation.jp/2023/01/05/2023-outlook-mediaincubate/
URL ：http://media-incubate.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/13-11:46）

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