［株式会社メディアインキュベート］

「未来プロジェクト」への登録先はこちら（https://note.com/masamasa11_12/membership/info）



2023年8月13日(日)、株式会社メディアインキュベート（代表取締役：浜崎正己）は、事業連動スポンサープログラムをスタートいたしました。



未来プロジェクトは、社会課題解決と事業創造を両立し、1人でも多くの人の心残りを減らす取り組みです。



「未来プロジェクト」は、異なるバックグラウンドを持つプロフェッショナルたちが集まり、知識を共有し、新たな視点を開く機会を提供します。「Community of Practice（実践共同体）」の理念を強く意識しており、共通の問題や課題を共有し、解決策を一緒に模索することで、参加者一人ひとりが成長していくことを目指しています。



そのために、携わっているプロフェッショナルの方々とご一緒し、応援の輪が広がる上でもスポンサープログラムは必須であり、事業創造自体も果たすことを目指しています。



アップデートプラン 仕組み化支援 30万円～

グロースプラン 意思決定支援 100万円～

フューチャープラン 内製化支援 1000万円～



ご興味をお持ちの方は、下記までご連絡ください。

メール：masaki.hamasaki@media-incubate.com







「未来プロジェクト」の事業連動スポンサープログラムは、アップデートと共に新たなグロースとフューチャープランの提供をスタートさせることを発表いたします。企業の成長とイノベーションを支援する多岐にわたる支援プランを提供いたします。



未来プロジェクトへの参加は、あなたの夢とビジョンを共有し、共に実現する場所です。新規事業からスポーツ、子供の未来まで、私たちは共に課題を見つけ、解決していきます。あなたが持っている情熱やアイデアを形にしませんか。この未来プロジェクトは、それを可能にするためのステージです。同じ目標を持つ仲間と共に、未来を築いていく喜びを感じることができるでしょう。あなたの参加が、未来を創る一歩となります。未来プロジェクトで、共に未来を変える力を育みましょう！



具体的には以下のプランが新たに提供されます。未来プロジェクトとのスポンサーシップは、企業が次のレベルへと進化するための鍵となります。この機会を通じて、企業のビジョンを現実に変え、市場での競争力を高めるための強力なパートナーとなりたいと考えています。

仕組み化支援プラン： 30万円から提供。企業の業務プロセスや仕組みの最適化をサポートし、組織の成長を後押しします。



意思決定支援プラン： 100万円から提供。企業の戦略的な意思決定を支援します。



内製化支援プラン： 1000万円から提供。企業の内製化を進めるための包括的なサポートを提供します。





これらのプランはカスタマイズ可能で、詳細は個別の相談に基づいて提供されます。



また、株式会社メディアインキュベートが以下のプロジェクトも推進しています。

応援団＆設立準備室メンバー募集： 社会課題に挑み、新たな事業創造を共創する取り組み。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000720.000018590.html



応援団募集： 社会課題解決と事業創造の両立を目指し、8つの事業領域も明確化。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000716.000018590.html





さらに、組織や個々の学習者が持続的に知識を形成し、共有し、進化させるための有機的なフレームワークとして、「Community of Practice（CoP）」の概念も広く活用されています。具体的には以下の3つのプランがあります。

マーケティングイノベータープラン： マーケティングの知識共有・向上。



まちづくりイノベータープラン： 地域活性化と地域開発の専門家ネットワーク。



エグゼクティブキャリアイノベータープラン： 個別キャリアカウンセリングとフィードバック。



これらのプランは個人向けは1万円/月、法人向けが5万円/月で提供されます。





詳細は「未来プロジェクト：https://note.com/masamasa11_12/membership/info」への登録先で確認できます。



ご興味をお持ちの方は、下記の連絡先までご連絡ください。

【連絡先】

LINE：https://page.line.me/wix9230g

メール：masaki.hamasaki@media-incubate.com

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【会社概要：本件に関するお問い合わせ先】

会社名 ：株式会社メディアインキュベート

所在地 ：東京都新宿区市谷砂土原町３丁目4-1

設立 ：2016年3月30日（代表の浜崎が生まれて1万日目に設立）

代表取締役 ：浜崎 正⼰（https://twitter.com/masaki_hamasaki）

メール ：masaki.hamasaki@media-incubate.com

事業内容 ：投資 / 事業開発 / アクセラレーター：https://media-innovation.jp/2023/01/05/2023-outlook-mediaincubate/

URL ：http://media-incubate.com/



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/13-11:46）