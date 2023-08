[株式会社SNK]

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、好評発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』について、2023年8月8日より、DLCキャラクター「ナジュド」を配信することに加え、2023年秋にDLCキャラクター「デュオロン」を配信することをお知らせいたします。





SNK最新情報トレーラー

https://youtu.be/2yqDtKF5hrA



DLCキャラクター「ナジュド」を8月8日に配信スタート!

『KOF XV』シーズン2のDLCキャラクター第5弾「ナジュド」がいよいよ参戦!特殊な力が宿った伝統衣装アバーヤを纏うミステリアスなキャラクター、「ナジュド」を存分にお楽しみください。









DLCキャラクター「デュオロン」もこの秋に参戦!

KOFアッシュ編における主要キャラクターとして、『THE KING OF FIGHTERS 2003』で初登場。「アッシュ・クリムゾン」とともに主人公チームを結成。暗殺者集団 「飛賊」 の一員である「デュオロン」が、『KOF XV』に参戦!



『KOF XV』シーズン2では、7体のDLCキャラクターが登場!

『KOF XV』シーズン2では、無料配信の「ゲーニッツ」を加え、7体のDLCキャラクターが参戦。さらに「デュオロン」の配信に併せ、主要キャラクターのゲームバランスの調整も実施。これからも進化を続ける『KOF XV』にご期待ください。



『KOF XV』を75%OFFでご提供。SteamにてSNK格闘ゲームセールを開催中!

現在、SteamにてSNK人気タイトルが最大85%OFFで手に入るSNK格闘ゲームセールを開催中です。この機会をお見逃しなく!



■セール終了日

2023年8月18日2時まで

■主なセール商品

THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition:75%OFF

THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition:75%OFF

KOF XV Team Pass 1/KOF XV Team Pass 2:75%OFF

KOF XV Fighter Pass:50%OFF

SAMURAI SPIRITS:75%OFF

GAROU: MARK OF THE WOLVES:50%OFF

この他にも人気タイトルを特別価格でご提供。Steamストアをチェック!

■Steamストア

https://store.steampowered.com/developer/SNK/



【DLCキャラクター「ナジュド」概要】

■発売日

2023年8月8日

■ラインアップ/価格

KOF XV DLC Character "ナジュド"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV Fighter Pass

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"デュオロン"+"???" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)



【タイトル概要】

■タイトル名

THE KING OF FIGHTERS XV (ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2022年2月17日(木)

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4(パッケージ版、デジタル版)

Xbox Series X|S/Windows 10/Steam/Epic Gamesストア(デジタル版)

■ラインアップ/価格

THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition

ゲーム本編/パッケージ版、デジタル版/7,920円(税込)

THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition

ゲーム本編+KOF XV Team Pass 1 (DLCキャラクター×6体)/デジタル版/10,890円(税込)

KOF XV Team Pass 1

KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム" +"サウスタウンチーム" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV Team Pass 2

KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム" +"サムライチーム" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV Fighter Pass

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"デュオロン"+"???" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "サウスタウンチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "サムライチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "キム・カッファン"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "シルヴィ・ポーラ・ポーラ"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "ナジュド"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

■レーティング

CERO C

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~8名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2023, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。



