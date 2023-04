[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



ミラノデザインウィーク 2023 において、ルイ・ヴィトンは、高い評価を受けるデザイナー マーク・ニューソンがルイ・ヴィトンのトランクに新たなビジョンを加えた最新作 「キャビネット・オブ・キュリオシティーズ by マーク・ニューソン」を発表いたします。



ルイ・ヴィトンとマーク・ニューソンの長年にわたるコラボレーションの最新作「キャビネ ット・オブ・キュリオシティーズ by マーク・ニューソン」は、ルイ・ヴィトンの伝説的な旅行 用トランクをエレガントなディスプレイケースに変身させた、創意工夫に富む作品です。



ニューソンは、モノグラムで覆われたハードな外装の中に、レザーで覆われた 3 サイズ に分かれた 19 個のキューブ――その中の一部は貴重品を収めることができる秘密のコン パートメント付き――を配置。

本やアート作品、旅の記念品など細々とした物を収納す るための完璧なショーケースとして使用できるようにしました。取外し可能なキューブ は、トランクの中で 1000 通りを超える方法で並び替えることができ、無限とも言える パーソナライズが可能。カラーは、ヌメ革、ヴィヴィッドなイエロー、そしてレッド、 グリーン、ブルーの印象的なトリコロールの 3 種類で展開します。



「キャビネット・オブ・ キュリオシティーズ by マーク・ニューソン」は、メゾンの伝統とサヴォアフェール(匠の 技)、そしてデザイナーの洗練されたスタイルとディテールへの熟練した眼識を物語る、 持ち運び可能なディスプレイケースです。















「ルイ・ヴィトン キャビネット・オブ・キュリオシティーズ by マーク・ニューソン」は、2023 年 4 月 19 日(水)から 23 日(日)まで、ミラノのコルソ・ヴェネツィア 16 番地にあるパラッ ツォ・セルベローニ(セルベローニ宮)の中庭に展示される予定です。





【ルイ·ヴィトンについて】



1854年の創業以来、ルイ·ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的という、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ·ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家、アーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ、ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ·ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。



詳細は、ルイ·ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。



