[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『Lunar New Year』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)VRのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™対応のタイトルが割引価格となるセール『Nintendo Switch™ 旧正月セール』も開催中です。



PlayStation™Storeにて開催中のセール『Lunar New Year』では、「Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル」が55%OFFの7,920円(税込)、「ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Deluxe Edition 2022」が40%OFFの5,940円(税込)、「ソードアート・オンライン」シリーズのゲームがキャンペーン価格になるなど、人気の高い作品が期間限定で大幅プライスダウン。

なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になる作品もございます。



また、ニンテンドーeショップにて開催中のセール『Nintendo Switch™ 旧正月セール』では、「スーパーロボット大戦T」が57%OFFの3,990円(税込)、「スーパーロボット大戦X」が52%OFFの3,990円(税込)とお買い得に。



このチャンスをお見逃しなく!



詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。



【PlayStation™Store】

■セール名:PlayStation™Store 『Lunar New Year』

■セール期間:2023年1月18日(水)~ 2023年2月1日(水)



【セール対象 PlayStation(R)4/PlayStation(R)5タイトル】

『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル』

販売価格:17,600円(税込)⇒ セール販売価格:7,920円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:6,864円(税込)



『風のクロノア 1&2 アンコール Deluxe Edition』

販売価格:7,678円(税込)⇒ セール販売価格:5,374円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,990円(税込)



『ミスタードリラーアンコール』

販売価格:3,520円(税込)⇒ セール販売価格:2,464円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,288円(税込)



【セール対象 PlayStation(R)5タイトル】

『ドラえもん のび太の牧場物語 大自然とみんなの王国』

販売価格:6,578円(税込)⇒ セール販売価格:4,933円(税込)



【セール対象 PlayStation(R)4タイトル】

『アイドルマスター スターリットシーズン』

販売価格:9,020円(税込)⇒ セール販売価格:4,961円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,510円(税込)



『STORY01 スマイルフェスタ編セット』

販売価格:2,970円(税込)⇒ セール販売価格:2,227円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,078円(税込)



『STORY02 ルミナス・アズール編セット』

『STORY03 ルミナス・ルーフス編セット』

『STORY04 ルミナス・ジャッロ編セット』

『STORY05 スターリットレインボー編セット』

販売価格:各3,300円(税込)⇒ セール販売価格:各2,475円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各2,310円(税込)



『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Deluxe Edition 2022』

販売価格:9,900円(税込)⇒ セール販売価格:5,940円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:5,445円(税込)



『リトルナイトメア2』

販売価格:3,960円(税込)⇒ セール販売価格:2,376円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,178円(税込)



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』

販売価格:2,420円(税込)⇒ セール販売価格:1,694円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,573円(税込)



『SOULCALIBUR VI デジタルデラックス2019』

販売価格:9,350円(税込)⇒ セール販売価格:4,675円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:3,740円(税込)



『太鼓の達人 セッションでドドンがドン!デラックス版』

販売価格:9,460円(税込)⇒ セール販売価格:4,730円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,257円(税込)



『スーパーロボット大戦T』

販売価格:9,460円(税込)⇒ セール販売価格:3,973円(税込)



『【スーパーロボット大戦T用DLC】ボーナスシナリオフルパック』

販売価格:3,209円(税込)⇒ セール販売価格:1,508円(税込)



『【スーパーロボット大戦T用DLC】エキスパンション・パック』

販売価格:2,547円(税込)⇒ セール販売価格:1,502円(税込)



『スーパーロボット大戦X (PS4(R)版) Welcome Price!!』

販売価格:5,258円(税込)⇒ セール販売価格:2,997円(税込)



『スーパーロボット大戦X デラックスエディション』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,929円(税込)



『【スーパーロボット大戦X用DLC】ボーナスシナリオフルパック』

販売価格:3,209円(税込)⇒ セール販売価格:1,829円(税込)



『【スーパーロボット大戦T用DLC】周回プレイ支援パック』

『【スーパーロボット大戦X用DLC】周回プレイ支援パック』

販売価格:各1,222円(税込)⇒ セール販売価格:各879円(税込)



『スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ(PS4(R)版)』

販売価格:9,020円(税込)⇒ セール販売価格:3,157円(税込)



『KAMEN RIDER memory of heroez』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,929円(税込)



『KAMEN RIDER memory of heroez Premium Sound Edition』

販売価格:12,980円(税込)⇒ セール販売価格:6,100円(税込)



『仮面ライダー クライマックスファイターズ』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,344円(税込)



『仮面ライダー バトライド・ウォー 創生(PS4(R)版)』

販売価格:7,920円(税込)⇒ セール販売価格:3,960円(税込)



『サモンナイト6 失われた境界たち Welcome Price!!』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:1,964円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,671円(税込)



『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット Welcome Price!!』

販売価格:5,280円(税込)⇒ セール販売価格:1,953円(税込)



『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット シーズンパスアップグレード』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:1,964円(税込)



『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット コンプリートエディション』

販売価格:7,920円(税込)⇒ セール販売価格:3,484円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,929円(税込)



『ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション―(PS4(R)版)』

販売価格:7,920円(税込)⇒ セール販売価格:1,980円(税込)



『ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション― プレミアエディション(PS4(R)版)』

販売価格:10,670円(税込)⇒ セール販売価格:3,521円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,987円(税込)



『シーズンパス ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション― 深淵の巫女(PS4(R)版)』

『シーズンパスアップグレード版 ソードアート・オンライン ―ホロウ・リアリゼーション― 深淵の巫女(PS4(R)版)』

販売価格:各2,750円(税込)⇒ セール販売価格:各1,760円(税込)



『ソードアート・オンライン Re:―ホロウ・フラグメント―』

販売価格:1,760円(税込)⇒ セール販売価格:792円(税込)



『ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション』

販売価格:8,800円(税込)⇒ セール販売価格:2,992円(税込)



『アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏(PS4(R)版)』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:1,922円(税込)



『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス デラックスエディション』

販売価格:12,980円(税込)⇒ セール販売価格:5,451円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,931円(税込)



『ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,427円(税込)



『DXパック(ノンナ・エリカ入り)』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:1,672円(税込)



『聖闘士星矢 ソルジャーズ・ソウル Welcome Price!!』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:1,964円(税込)



『グランクレスト戦記』

販売価格:9,020円(税込)⇒ セール販売価格:3,157円(税込)



『グランクレスト戦記デジタルデラックス』

販売価格:9,900円(税込)⇒ セール販売価格:3,465円(税込)



『七つの大罪 ブリタニアの旅人』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,427円(税込)



『銀魂乱舞 Welcome Price!!』

販売価格:4,180円(税込)⇒ セール販売価格:2,299円(税込)



『フルメタル・パニック! 戦うフー・デアーズ・ウィンズ』

販売価格:9020円(税込)⇒ セール販売価格:2,976円(税込)



『ブラッククローバー カルテットナイツ』

『東京喰種トーキョーグール:re CALL to EXIST』

販売価格:各8,360(税込)⇒ セール販売価格:各3,929円(税込)



『PROJECT CARS 3』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,344円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:2,926円(税込)



『PROJECT CARS 3 Deluxe Edition』

販売価格:12,760円(税込)⇒ セール販売価格:5,104円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:4,466円(税込)



『リトルウィッチアカデミア 時の魔法と七不思議』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:2,926円(税込)



【セール対象 PlayStation(R)VRタイトル】

『サマーレッスン:宮本ひかり デラックス版』

販売価格:8,128円(税込)⇒ セール販売価格:2,438円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:1,950円(税込)



『サマーレッスン:アリソン・スノウ デラックス版』

『サマーレッスン:新城ちさと デラックス版』

販売価格:各8,474円(税込)⇒ セール販売価格:各2,542円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 セール販売価格:各1,948円(税込)



【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『Nintendo Switch™ 旧正月セール』

■セール期間:2023年1月18日(水)~ 2023年1月31日(火)



【セール対象 Nintendo Switch™タイトル】

『スーパーロボット大戦T』

販売価格:9,460円(税込)⇒ セール販売価格:3,990円(税込)



『スーパーロボット大戦T ボーナスシナリオフルパック(通常版用)』

『スーパーロボット大戦T ボーナスシナリオフルパック(期間限定版用)』

販売価格:各3,209円(税込)⇒ セール販売価格:各1,500円(税込)



『スーパーロボット大戦T エキスパンション・パック(通常版用)』

『スーパーロボット大戦T エキスパンション・パック(期間限定版用)』

販売価格:各2,547円(税込)⇒ セール販売価格:各1,500円(税込)



『スーパーロボット大戦T 周回プレイ支援パック(通常版用)』

『スーパーロボット大戦T 周回プレイ支援パック(期間限定版用)』

『スーパーロボット大戦 X 周回プレイ支援パック(通常版用)』

『スーパーロボット大戦 X 周回プレイ支援パック(期間限定版用)』

販売価格:各1,222円(税込)⇒ セール販売価格:各880円(税込)



『スーパーロボット大戦X』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:3,990円(税込)



『KAMEN RIDER memory of heroez』

販売価格:8,360円(税込)⇒ セール販売価格:4,290円(税込)



『KAMEN RIDER memory of heroez Premium Sound Edition』

販売価格:12,980円(税込)⇒ セール販売価格:6,490円(税込)



『仮面ライダー クライマックススクランブル ジオウ』

販売価格:7,480円(税込)⇒ セール販売価格:2,990円(税込)



『ことばのパズル もじぴったんアンコール』

『ミスタードリラーアンコール』

販売価格:各3,520円(税込)⇒ セール販売価格:各2,280円(税込)



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。



■権利表記:

『ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Deluxe Edition 2022』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) DigitalGlobe, Inc. All Rights Reserved.

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.



『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス デラックスエディション』

(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット Welcome Price!!』

(C)2016 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAO MOVIE Project

(C)KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA

(C)2018 Bandai Namco Entertainment Inc.



『Tales of ARISE + SCARLET NEXUS バンドル』

Tales of Arise™ & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

SCARLET NEXUS™ & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現s在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-14:46)