[株式会社ポプラ社]

株式会社ポプラ社から、ギネス世界記録 (TM)認定のロングセラー児童書シリーズ「かいけつゾロリ」の最新刊『かいけつゾロリ ノシシいきなり王さまになる!』が12月5日に発売になります。(※一部地域を除く)





昨年7月に発売した71巻『かいけつゾロリ にんじゃおばけあらわる!』の巻数で、2022年10月24日にギネス世界記録(TM)認定された、「かいけつゾロリ」シリーズ!

今年は36年目を迎え、原ゆたか先生のサイン会、イベントもたくさん開催されています。



また、ロングセラーシリーズを応援してくださる皆様に、感謝の気持ちを込めて、かいけつゾロリとご当地銘菓のコラボが実現し、全国フェア参加店舗で、「かいけつゾロリ」シリーズの書籍を買うと、1冊につき1枚、ゾロリ×ご当地銘菓のコラボマグネットがもらえる「もってけ!かいけつゾロリのおみやげ大さくせんフェア」を開催中です。

https://www.poplar.co.jp/topics/60567.html



そして!!この12月、74巻目の最新刊を発表します。

そのタイトルは、『かいけつゾロリ ノシシいきなり王さまになる!』





ギネス世界記録(TM)とは





ギネス世界記録(TM)とは、世界中からあらゆる世界一を収集し、公けに認定する組織です。世界記録のデータベースに登録されている記録の数はおよそ 6万件にのぼります。世界記録の収集・管理をミッションとする記録管理部と呼ばれる部門と、そこに所属する公式認定員が世界中を飛び回り、あらゆる人・団体の輝きにスポットライトを当て、その素晴らしさを世界中に届けるために、日々活動を続けています。



最新刊74巻目『かいけつゾロリ ノシシいきなり王さまになる!』









【あらすじ】



73巻『かいけつゾロリ いきなり王さまになる?』の続き・・・気になる結末は!

レンス国王とともに、ろうやにつかまってしまったゾロリとイシシ。3にんは、このろうやをぬけだし、国をのっとろうとたくらむブーダンとルガンのわるだくみを、しろのみんなにしらせることはできるのか? さらにゾロリはにせ国王となって、きゅうくつなおもいをしているノシシをこのしろからたすけだせるのか? しろの中での大ぼうけんが、いまはじまる!!



Amazon>>https://amzn.to/3uvQ3Ch

書誌情報>>https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/5950339.html



原ゆたか先生 2023・2024年 年末年始のイベント情報







原ゆたか プロフィール

熊本県出身。1953年生まれ。1974年、KFSコンテスト・講談社児童図書部門賞受賞。主な作品に「かいけつゾロリ」シリーズ、「イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話」シリーズ、「にんじゃざむらいガムチョコバナナ」シリーズ(KADOKAWA)、「プカプカチョコレー島」シリーズ(あかね書房)などがあり子供たちの人気を集めている。「かいけつゾロリ」には、自らもキャラクターとして登場している。





今年の冬は、原ゆたか先生のサイン会が開催予定です。

先生に年末年始に直接会えるチャンスはこちらのみ↓↓↓

詳細>>https://www.poplar.co.jp/topics/60584.html



かいけつゾロリシリーズとは





いたずらの王者を目指すキツネの主人公ゾロリと、その弟子で双子のイノシシ兄弟イシシとノシシが、修行の旅をしながら、行く先々で活躍する冒険ストーリー。原作本はシリーズ累計3,500万部を超えている、沢山の子供たちに読まれている、超大人気児童書シリーズです。

2022年7月に発売した71巻『かいけつゾロリ にんじゃおばけあらわる!』の巻数で、2022年10月24日にギネス世界記録(TM)認定がされました。ギネス世界記録(TM)名は、『同一作者によって物語とイラストが執筆された単一児童書シリーズの最多巻数(Most volumes published for a single chapter book series written and illustrated by the same author)』



公式Twitter>>https://twitter.com/zororizz

35周年スペシャルサイト>>https://www.poplar.co.jp/zorori/35th/



書誌詳細







『かいけつゾロリ ノシシいきなり王さまになる!』

作・絵/原ゆたか

発売年月:2023年12月

ISBN:978-4-591-18005-1

ページ数:103ページ

定価:1210円(10%税込)



Amazon>>https://amzn.to/3uvQ3Ch

書誌情報>>https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/5950339.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-13:16)