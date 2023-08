[株式会社SNK]

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のティザートレーラーを公開したことをお知らせいたします。







『餓狼伝説 City of the Wolves』ティザートレーラー

https://youtu.be/cTyy0kgQ8Ug



シリーズ最新作のタイトルは、『餓狼伝説 City of the Wolves』に決定!

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 MARK OF THE WOLVES』以来となるシリーズ最新作のタイトルが『餓狼伝説 City of the Wolves』に決定しました!ティザートレーラーでは、人気キャラクター「ロック・ハワード」と「テリー・ボガード」の映像に加え、お馴染みのキャラクターたちもボイスで登場。今後も最新情報を発表していきますので、“伝説”の続きにご期待ください!













(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.



