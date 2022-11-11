［株式会社ユニケース］

～最新機種iPhone14対応スマホケース含む新製品をラインナップ～



国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル クリストファー）は、どんなシーンにも一人ひとりのライフスタイルに邪魔をしないシンプルで使いやすいアイテムを展開する「Bellezza Calma（ベレッツァカルマ）」のスマホアクセサリーの取扱いを開始いたします。

2022年11月11日より同ブランドが発売するApple最新機種iPhone14とiPhone14 Proに対応したスマホケースの販売も開始いたします。









┃Bellezza Calma(ベレッツァカルマ) ブランド詳細





イタリア語でBellezza(ベレッツァ)は、美、魅力

CALMA(カルマ)は、落ち着いた、静かなという意味を持つ造語。

”どんなシーンにも、一人ひとりのライフスタイルに合う商品を”



普段使いやビジネスシーンなど一人ひとりのライフスタイルに邪魔をしないシンプルで使いやすいアイテムを展開。

ケースだけではなく、スマホリングやカメラ保護ガラスなどプラスワンアイテムで、毎日使うスマートフォンだからこそ”少し便利に、少しおしゃれに”



◇詳細はこちら ⇒ https://unicase.jp/article/6129_20221111.html



┃商品詳細







■商品名：サイドメッキケース

■対応機種

・iPhone14/13兼用

・iPhone14 Pro専用

■カラー：ゴールド / シルバー / ローズゴールド

■販売価格：￥2,200(税込)

■発売日：2022年11月11日(金)



■商品名：サイドメッキケース

■対応機種

・iPhone13専用

・iPhone13 Pro専用

■カラー：ゴールド / シルバー / ローズゴールド

■販売価格：￥1,980(税込)

■発売日：2022年11月11日(金)



◇商品一覧はこちらから ⇒ https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Bellezza+Calma%E3%80%80%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD&input_order=1







■商品名：Loop付グリッターTPUケース

■対応機種

・iPhoneSE(第3/2世代)/8/7兼用

・iPhone13専用

・iPhone13 Pro専用

・iPhone12/12 Pro兼用

■販売価格：￥1,980(税込)

■発売日：2022年11月11日(金)



◇商品一覧はこちらから ⇒ https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Bellezza+Calma%E3%80%80Loop&input_order=1







■商品名：ガラスハイブリッドケース

■対応機種

・iPhone14専用

・iPhone14 Plus専用

・iPhone14 Pro専用

・iPhone14 Pro Max専用

・iPhone13専用

・iPhone13 mini専用

・iPhone13 Pro専用

・iPhone13 Pro Max専用

■販売価格：￥2,400(税込)～

■発売日：2022年11月11日(金)



◇商品一覧はこちらから ⇒ https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Bellezza+Calma%E3%80%80%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89&input_order=1



┃取り扱い店舗

◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」店舗 ⇒ https://unicase.jp/info/store_list.html

※在庫状況は店舗により異なります。直接ご利用店舗へお問い合わせください。



┃新商品ぞくぞく入荷中！

UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。



iPhone14 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1



iPhone14 フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1



iPhone14 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1



iPhone14 Pro フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/film/?input_order=1



iPhone14 Plus ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1



iPhone14 Plus フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/film/?input_order=1



iPhone14 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1



iPhone14 Pro Max フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/film/?input_order=1



iPhoneSE(第3世代) ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1



iPhoneSE(第3世代) フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1



iPhone13 mini ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1



iPhone13 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1



iPhone13 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1



iPhone13 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1



iPhoneケース

https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1



スマホショルダーケース

https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list



スマホケース

https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1



┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト

多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。

iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。

これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。

私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。



◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html



┃著作権表記

Copyright (C) 2022 UNiCASE All Rights Reserved.



┃サービス名表記

サービス名：UNiCASE（ユニケース）

サービスロゴ：



※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です



┃株式会社ユニケース 概要

設立：2004年6月18日

代表取締役社長：キャンベル クリストファー

本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ 2F

URL：https://www.unicase.co.jp

事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業

【当リリースのお問い合わせ先】

株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当

E-mail：support@unicase.co.jp



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/11-16:16）