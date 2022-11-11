一人ひとりのライフスタイルに合うシンプルなアイテムを展開する…
［株式会社ユニケース］
～最新機種iPhone14対応スマホケース含む新製品をラインナップ～
国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル クリストファー）は、どんなシーンにも一人ひとりのライフスタイルに邪魔をしないシンプルで使いやすいアイテムを展開する「Bellezza Calma（ベレッツァカルマ）」のスマホアクセサリーの取扱いを開始いたします。
2022年11月11日より同ブランドが発売するApple最新機種iPhone14とiPhone14 Proに対応したスマホケースの販売も開始いたします。
┃Bellezza Calma(ベレッツァカルマ) ブランド詳細
イタリア語でBellezza(ベレッツァ)は、美、魅力
CALMA(カルマ)は、落ち着いた、静かなという意味を持つ造語。
”どんなシーンにも、一人ひとりのライフスタイルに合う商品を”
普段使いやビジネスシーンなど一人ひとりのライフスタイルに邪魔をしないシンプルで使いやすいアイテムを展開。
ケースだけではなく、スマホリングやカメラ保護ガラスなどプラスワンアイテムで、毎日使うスマートフォンだからこそ”少し便利に、少しおしゃれに”
◇詳細はこちら ⇒ https://unicase.jp/article/6129_20221111.html
┃商品詳細
■商品名：サイドメッキケース
■対応機種
・iPhone14/13兼用
・iPhone14 Pro専用
■カラー：ゴールド / シルバー / ローズゴールド
■販売価格：￥2,200(税込)
■発売日：2022年11月11日(金)
■商品名：サイドメッキケース
■対応機種
・iPhone13専用
・iPhone13 Pro専用
■カラー：ゴールド / シルバー / ローズゴールド
■販売価格：￥1,980(税込)
■発売日：2022年11月11日(金)
◇商品一覧はこちらから ⇒ https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Bellezza+Calma%E3%80%80%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD&input_order=1
■商品名：Loop付グリッターTPUケース
■対応機種
・iPhoneSE(第3/2世代)/8/7兼用
・iPhone13専用
・iPhone13 Pro専用
・iPhone12/12 Pro兼用
■販売価格：￥1,980(税込)
■発売日：2022年11月11日(金)
◇商品一覧はこちらから ⇒ https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Bellezza+Calma%E3%80%80Loop&input_order=1
■商品名：ガラスハイブリッドケース
■対応機種
・iPhone14専用
・iPhone14 Plus専用
・iPhone14 Pro専用
・iPhone14 Pro Max専用
・iPhone13専用
・iPhone13 mini専用
・iPhone13 Pro専用
・iPhone13 Pro Max専用
■販売価格：￥2,400(税込)～
■発売日：2022年11月11日(金)
◇商品一覧はこちらから ⇒ https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Bellezza+Calma%E3%80%80%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89&input_order=1
┃取り扱い店舗
◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp
◇「UNiCASE」店舗 ⇒ https://unicase.jp/info/store_list.html
※在庫状況は店舗により異なります。直接ご利用店舗へお問い合わせください。
┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。
iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1
iPhone14 フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1
iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1
iPhone14 Pro フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/film/?input_order=1
iPhone14 Plus ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1
iPhone14 Plus フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/film/?input_order=1
iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhone14 Pro Max フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/film/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1
iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1
iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1
iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1
iPhone13 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1
スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list
スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1
┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。
◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp
◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html
┃著作権表記
Copyright (C) 2022 UNiCASE All Rights Reserved.
┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：
※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です
┃株式会社ユニケース 概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：キャンベル クリストファー
本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ 2F
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業
【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当
E-mail：support@unicase.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/11-16:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
11月12日（土）ラグビー日本代表 注目のイングランド戦！田中史朗＆松田力也がWOWOWでダブル解説！「勝って素晴らしい結果を見せるのが代表の義務」20日（日）フランス戦も生中継！W杯へ試金石の2連戦(11/11 16:16)
Wi-Fi 6対応 業務用Wi-Fi基地局の提供を開始(11/11 16:16)
渋谷モディに、「エンタメアート」を美しく魅せるギャラリーが登場！(11/11 16:16)
山崎怜奈の番組に藤本美貴、かもめんたるが登場！クイズスペシャルワンデー！TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。明治 presents クイズ脳でグミっと噛みくだくニューススペシャル』(11/11 16:16)
K-POPグループ「SEVENTEEN」と東急ホテルズがコラボレーション(11/11 16:16)
大切な人たちと過ごす“美味しい”ひとときを演出 クリスマスシーズンを彩る限定メニュー(11/11 16:16)
SKY-HIの表紙ビジュアル解禁！読者アンケート募集も！『PMC Vol.25』 12月9日（金）発売決定(11/11 16:16)
MCにかまいたち・和牛・ニューヨーク・霜降り明星！YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2022』キービジュアル解禁！明日11月12日チケット一般発売！(11/11 16:16)
プロローグ ライブ・ビューイング 八戸公演 開催決定！(11/11 16:16)
パソナ『“大離職時代”の企業活動への影響に関する調査』 日本・北米・アジアの日系企業821社が回答(11/11 16:16)
魅力的な美少女作品を数多く手がける大人気イラストレーター魔太郎先生が描く『文学少女』が立体化。「あみあみ」にて予約受付中。(11/11 16:16)
ピーター・バラカンが思う歌詞の魅力、作詞家・いしわたり淳治がすごいと思う歌詞とは…?音楽と言葉をじっくり味わうスペシャルプログラムを11/13(日)22:00～オンエア(11/11 16:16)
『劇場版 抱かれたい男1位に脅されています。～スペイン編～』をU-NEXT独占で先行配信スタート！(11/11 16:16)
岩城直弥主演『おねがいっパトロンさま！The Stage ～ココロを詠え～』本日11月11日（金）12:00よりチケット抽選受付開始!!(11/11 16:16)
「本人以外、全て本物？！」沖縄でお馴染みの超大物民謡師範・護得久栄昇ついにメジャーデビュー！(11/11 16:16)
【11/11(金)12:00より】NYオンラインにて『お気に入り登録キャンペーン』開催！(11/11 16:16)
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 宿泊プラン「Winter Holiday with Dog 2022」を発売 冬の白馬で愛犬と楽しむリゾートステイ(11/11 16:16)
一人ひとりのライフスタイルに合うシンプルなアイテムを展開する「Bellezza Calma（ベレッツァカルマ）」をUNiCASEで取扱い開始(11/11 16:16)
AI自動翻訳のロゼッタ ウェビナー『医療・メディカル分野の海外文書の自動翻訳はどうすればよいのか？ 』11月29日(火)開催(11/11 16:16)
Mitchell & Nessとのコラボレーションアウター「Mitchell & Ness TOKYO23 RENEGADES HEAVYWEIGHT SATIN JACKET」が発売。(11/11 16:16)
大阪アポロビル4階にGiGOのお店が誕生！『GiGO あべのアポロ 4F』11月11日グランドオープン(11/11 16:16)
11月 「GiGO」関西・中国四国・関東を中心に39店舗 続々誕生(11/11 16:16)
三菱重工、TV-CMの新バージョンを11月11日から全国放送開始 女優の永野 芽郁さんとともに、カーボンニュートラルとは何かを探す旅へ(11/11 16:16)
『タコピーの原罪』より、地球にハッピーを広めるため来訪したハッピー星人「タコピー」がノーマルとわかんないっピの２種類で立体化！(11/11 16:16)
「JAF MOTORSPORT JAPAN 2022」にて「にゃんこ大戦争 Presented シティ・サーキット ODAIBA2022」を開催！特別デザインのEVカート試乗コーナーが登場(11/11 16:16)
廃校が宿泊施設に生まれ変わる！宮崎県新富町の「旧追分分校」校舎がスポーツ合宿等を目的とした施設としてリノベーション完了。一般の予約・利用も可能(11/11 16:16)
MARC JACOBS、ブランドのシグネチャー「J MARC」グループより、新作サッチェル バッグが誕生！(11/11 16:16)
ミズノ イノベーションセンター「MIZUNO ENGINE（ミズノエンジン）」お披露目会に陸上競技・飯塚翔太選手、名古屋グランパス永井謙佑選手らが登場(11/11 16:16)
SHO-SENSEI!! 対バンツアー、ゲスト発表 大阪公演にyonige , 東京公演にAge Factoryが出演(11/11 16:16)
『クラッシュフィーバー』×『初音ミク「マジカルミライ」10th Anniversary』コラボ開催！(11/11 16:16)
コラム・連載