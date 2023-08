[The Orchard Japan]

2023年4月にシングル「Try Me」をリリース、翌月発表の「Little Things」は最新サマー・ソングとしてロング・ヒットを記録中の、英ウォルソール出身のシンガー・ソングライターであるジョルジャ・スミス(Jorja Smith)。そしてこのたびリリースとなった最新曲「GO GO GO」は彼女がティーンエイジャーの頃に胸を高鳴らせたというジョーズやザ・クークス、ボンベイ・バイシクル・クラブといった英国インディー・ロックの要素を加えた楽曲で、「どうして人って秘密を暴露したり信頼を裏切るの、という挑発的な内容なの。」と、ジョルジャは率直に語っている。「実は、私はずっとオルタナティヴな箱の中で暮らす住人ではあるのだけれど、周囲はそれを予想外だと思っているみたい。でも、自分にとってこういうロックなサウンドは予想通りというか。私を形成する大切な要素になっている」



最新曲の発表と同時に、Amber Grace Johsonが監督を務めたミュージック・ビデオも公開。今年のはじめに仏・マルセイユで撮影されたという映像は、恋人同士の口論が詳細に描かれており、最終的に相手に裏切られてしまったジョルジャは、関係を断ち切ることになる。特に公の場にさらされる身として、プライバシーの権利に対する反抗的なうなずきである。



「GO GO GO」ミュージックビデオ





ジョルジャ・スミスの激しさと流麗さにあふれる歌声は、才能あふれる英国出身のシンガーのなかでも際立った存在感を放っている。結果、デビューアルバム『ロスト・アンド・ファウンド』のリリースから5年、音楽に対するピュアな衝動を感じさせながらも、官能的かつ完成度の高いサウンドで、世界中のリスナーにインスピレーションを与えてきた。充電期間を経て21年にリリースされたアルバム『ビー・ライト・バック』は「自分が本来やりたい音楽を自由に追求できた作品になった」と語り、こちらも高い評価を獲得。今では実力派としての地位を揺るぎないものにした。



「この5年の間で経験できたことは、本当に素晴らしかった。そして、現在でも私は新しい物事を理解しようと日々努力しているのです」



20代半ばになったここ数年は、ミュージシャンとしてだけでなく、ひとりの女性としても得られるものが多かったという。特に、パンデミックの経験は、自分自身としっかり向きあい、作る音楽もきちんとコントロールできるようになれた時間だったと振り返る。結果、これまでに登場した伝説的なミュージシャン同様に、どんなに世界が混乱したとしても、決して見失わない崇高かつ洗練された「自分だけの視点」を手に入れられた。その視点が、最新曲「GO GO GO」にも宿っている。



【リリース情報】

Jorja Smith シングル「GO GO GO」配信中

配信リンク:https://famm.orcd.co/gogogo





【アルバム情報】

タイトル: falling or flying

アーティスト: JORJA SMITH / ジョルジャ・スミス

発売日: 2023年9月29日

レーベル: FAMM / THE ORCHARD

*国内仕様直輸入盤 (歌詞対訳+解説付)、輸入盤、配信にてリリース

配信リンク:https://famm.orcd.co/fallingorflying





トラックリスト

Try Me

Little Thing

GO GO GO

他、全16曲収録





【ミュージック・ビデオ】

「GO GO GO」https://www.youtube.com/watch?v=LMMXg_ecrSA

「Little Things」https://www.youtube.com/watch?v=hqtDXcwX61I

「Try Me」https://www.youtube.com/watch?v=gUn6i9bfdRA



Follow Jorja Smith:

Instagram https://www.instagram.com/jorjasmith_/

YouTube https://www.youtube.com/@JorjaSmith/

Facebook https://www.facebook.com/jorjasmithmusic/

Twitter https://twitter.com/JorjaSmith/

TikTok https://www.tiktok.com/@jorjasmith

Website https://www.jorjasmith.com/



