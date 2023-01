[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、1月14日開催の「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 9thLIVE ChoruSp@rkle!!」で発表した、ミリオンライブ!のアニメや10周年の最新情報についてお知らせいたします。













TVアニメ『アイドルマスター ミリオンライブ!』全話数、劇場先行上映決定!





TVアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」は、2023年10月放送に向けて鋭意制作中です。



さらに、TV放送に先駆けて、2023年8月18日より全国の映画館にて全3幕、全話数先行上映が決定!

TVでは味わうことのできない大スクリーン、ハイクオリティな音響システムを備えた映画館の環境で作品を楽しむチャンス!

さらに入場者プレゼントや応援上映などのイベントも企画中!詳細は後日発表致しますのでお楽しみに!!



【キャッチコピー】

ミリオンライブ! 開演です!!!



【劇場ビジュアル】







【ティザーPV】





URL:https://youtu.be/9HiBLQE4w4E



ティザーPVは、YouTube「アイドルマスターチャンネル」で公開中です!

ぜひチェックしてみてくださいね!





【作品概要】

タイトル:TVアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」



春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描く。



【TV放送】

放送時期:2023年10月~TV放送予定



【先行上映】

全国の劇場75館にて全話数先行上映予定



上映スケジュール:第1幕 8月18日~9月7日

第2幕 9月8日~9月28日

第3幕 9月29日~10月19日



アソビストアにて、「アソビストア限定デザインムビチケ3種 765セット」と「アソビストア限定デザインムビチケ3種 プロデューサーセット」を受注受付中!



購入はこちらから→https://shop.asobistore.jp/feature/ml_movie_ticket







【イントロダクション】

まだ見ぬ夢を掴みたい、春日未来。

アイドルに憧れ揺れる、最上静香。

本気になれる何かを知らない、伊吹 翼。

アイドルの輝きに導かれた3人を待っていたのは、新たな仲間。

39人のアイドルたちがともに“夢”へと手を伸ばす時、劇場(シアター)に100万の輝きが生まれる!

待望のアニメ『アイドルマスター ミリオンライブ!』、2023年8月18日(金)より全3幕、全国の劇場にて全話数先行上映決定!



【場面カット】



























【登場アイドル/キャスト】



春日未来:山崎はるか

最上静香:田所あずさ

伊吹 翼:Machico

エミリー スチュアート:郁原ゆう

大神 環:稲川英里

北上麗花:平山笑美

北沢志保:雨宮 天

木下ひなた:田村奈央

高坂海美:上田麗奈

桜守歌織:香里有佐

佐竹美奈子:大関英里

篠宮可憐:近藤 唯

島原エレナ:角元明日香

ジュリア:愛美

白石 紬:南 早紀

周防桃子:渡部恵子

高山紗代子:駒形友梨

田中琴葉:種田梨沙

天空橋朋花:小岩井ことり

徳川まつり:諏訪彩花

所 恵美:藤井ゆきよ

豊川風花:末柄里恵

中谷 育:原嶋あかり

永吉 昴:斉藤佑圭

七尾百合子:伊藤美来

二階堂千鶴:野村香菜子

野々原 茜:小笠原早紀

箱崎星梨花:麻倉もも

馬場このみ:高橋ミナミ

福田のり子:浜崎奈々

舞浜 歩:戸田めぐみ

真壁瑞希:阿部里果

松田亜利沙:村川梨衣

宮尾美也:桐谷蝶々

望月杏奈:夏川椎菜

百瀬莉緒:山口立花子

矢吹可奈:木戸衣吹

横山奈緒:渡部優衣

ロコ:中村温姫



【制作】

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:綿田慎也

CG監督:塩谷大介

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン:石井哲哉/蔦 佳穂里

コンセプトアート:白田真人/緒方菜海/肥田竜二

美術・設定:坂本夏海

美術ボード:ビック・スタジオ

色彩設計:滝川ひかる/佐藤美由紀

撮影監督:織田賢太郎

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

音楽:ランティス

協力:バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作:白組

配給:松竹ODS事業室



【公式サイト】

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



【公式Twitter】

https://twitter.com/imasml_765PRO



【公式Tiktok】

https://www.tiktok.com/@765production





権利表記:(C)Bandai Namco Entertainment Inc.









ブランド新ロゴ、10周年記念PVやキービジュアルも公開!







■「アイドルマスター ミリオンライブ!」新ロゴ







「アイドルマスター ミリオンライブ!」は2023年2月27日に10周年を迎えます。



新しいステージに向かって更なる飛躍と輝きを目指していくため、ブランドの長く親しまれたイメージはそのままに、ロゴデザインを新しくしました。





■「アイドルマスター ミリオンライブ!」10周年キービジュアル









■「アイドルマスター ミリオンライブ!」10周年記念PV公開!









ミリオンライブ!のこれまでの軌跡をたどった10周年記念PVを公開中です。

10周年を記念した新曲『Crossing!』とともにお楽しみ下さい。



<楽曲>

アイドルマスター ミリオンライブ!10周年記念楽曲『Crossing!』

歌:765 MILLION ALLSTARS

作詞:唐沢美帆

作曲:堀江晶太



10周年記念PVは、YouTube「アイドルマスターチャンネル」で公開中です!

ぜひチェックしてみてくださいね!



■視聴URL

https://youtu.be/c97tLMSTJu0



さらに、10周年特設サイトも10周年キービジュアルの内容に合わせてサイトイメージを更新しました!

https://millionlive-10th.idolmaster-official.jp/



その他、発表情報は、「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 9thLIVE ChoruSp@rkle!!」告知まとめをご確認ください!

https://idolmaster-official.jp/news/01_7605







『アイドルマスター ミリオンライブ!』とは





『アイドルマスター ミリオンライブ!』は、「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして2013年に誕生し、2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」をリリース。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指します。

尚、ソーシャルゲームとしてリリースされて以降、ゲームのみならず、グッズ、音楽、コミック、ライブなど幅広い領域で展開しており、ファンの皆様にご支持いただきながら、2023年2月に10周年を迎え、アニメ展開も控えています。











アプリゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』について





アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」は、2017年6月よりリリース。



「ミリシタ」では、765プロライブ劇場(シアター)を舞台に「765 MILLION ALLSTARS」の52人のアイドルをプロデュースすることができます。



ステージでのライブやお仕事、劇場でのコミュニケーションを通じて、アイドルと「もっとふれあえる」要素がもりだくさん!





「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」



↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8

■Google Play ストアURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays



----------------------------------------------------------------------------------------------

■製品概要

・コンテンツ名:アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ

・ジャンル:アイドルライブ&プロデュースゲーム

・配信開始日:配信中

・販売価格:ダウンロード無料、一部アイテム課金

・公式HP:https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・配信プラットフォーム:App Store、Google Play

・ミリシタ公式Twitter:https://twitter.com/imasml_theater

・ミリオンライブ!(ブランド公式)Twitter:https://twitter.com/imasml_765PRO

・著作権表記:(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

・配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

----------------------------------------------------------------------------------------------



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※「765(なむこ)プロダクション」とは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』に登場するアイドルが所属する芸能プロダクションのことです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。

