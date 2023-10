[コクヨ株式会社]

学生向けにデザインされた文具をはじめ全363品番をご用意



コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田 英邦、以下、コクヨ)は、中国で学生を中心に人気の中国オリジナル文具や日本のコクヨ文具に出会える場として、タイで初となるPOP UP SHOPを2023年10月19日(木)から10月25日(水)まで、首都バンコクのショッピングモール「Mega Bangna(メガバンナー)」にて開催します。







SNSなどを通じた自己表現ニーズの高まりにより付加価値文具市場が拡大する中、コクヨのステーショナリー事業は、顧客接点の強化によって市場を捉え、日本国内のみならず、グローバルへ領域を広げていくことを目指しています。



中国では、2022年に上海で直営店「Campus STYLE」をオープン、また、2年ぶりに開催したイベント「KOKUYO HAKU上海2023」では、過去最高となる9,200名のお客様にご来場いただくなど、人気が高まっています。 また、2023年3月・6月にはマレーシアで初となるPOP UP SHOPを出店し、多くのお客様にご来場いただくなど、アジアでもコクヨの文具が拡がりを見せています。



タイではSNSの普及を契機に自己表現ニーズが高まり、付加価値文具市場が拡大しています。2022年9月にオープンしたコクヨのグローバルECストアで一部商品を購入することが可能でしたが、これまで、現地でコクヨの文具に触れる機会は限られていました。この度のPOP UP SHOPでは、若者に人気のショッピングモール「Mega Bangna」に出店し、中国の学生に人気の「Pastel Cookie Sora(パステル クッキー ソラ)」シリーズや日本で人気の「GOOD TOOLS(グッド ツールズ)」シリーズを含む全363品番を展開します。



コクヨは、顧客接点をより強めることで、グローバルなお客様の「はたらく」「まなぶ・くらす」のニーズに応えてまいります。



■ 展開商品一例

・「Pastel Cookie Sora」シリーズ 中国オリジナル文具のシリーズで、カラフルな夏の空のようなグラデーションカラーが人気です。



・「GOOD TOOLS」シリーズ

2023年2月に発売した、コクヨが独自に磨き上げてきた機能性と品質を持つ文具の中から、使用頻度の高いベーシックなアイテムを選りすぐり、白を基調としたシンプルなデザインに統一したシリーズです。





■ タイ POP UP SHOP 開催概要

期間 : 2023年10月19日(木)~10月25日(水) 10:00~22:00

場所 : Mega Bangna 1階エントランス 39 Moo 6 Bangna-Trad Rd., Km.8 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn, Thailand, 10540

区画 : 約21平方メートル

入場料: 無料



詳細は公式Instagramにてご確認ください。

コクヨタイ公式Instagram https://www.instagram.com/kokuyo_stationery_th/

コクヨ グローバル学生向け公式Instagram https://www.instagram.com/studywithkokuyo/



参考)2023年のPOP UP SHOP開催実績

マレーシア

期間 : 1.2023年3月 3日(金)~3月12日(日) 10:00~22:00

2.2023年6月14日(水)~6月25日(日) 10:00~22:00

場所 : 1.the Starling

6, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor

2.1 Utama Shopping Centre

1, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor

入場料: 無料





参考)コクヨグループ タイにおける関係会社

コクヨ-IK (タイランド) Co.,Ltd.

住所: 529 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate Soi 8C,T.Praksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand

TEL: +66-2-709-4675



コクヨインターナショナル (タイランド) Co.,Ltd.

住所:548 One City Centre Building,22nd floor, Unit 2201-2202 ,Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,

Bangkok 10330, Thailand

TEL: +66-2-264-5100

URL:https://www.kokuyo.co.th/



