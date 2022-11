[エイベックス通信放送株式会社]

ディズニーアニメーションを実写化した『アラジン』や、古典を再解釈して大ヒットした『シャーロック・ホームズ』シリーズを手掛けたガイ・リッチーが、マシュー・マコノヒーやヒュー・グラントら豪華キャストを迎えて制作した『ジェントルメン』が映像配信サービスdTVでスタートいたしました。







エンターテインメント大作も多く手掛けてきたガイ・リッチーですが、彼の原点と言えば、1998年の長編監督デビュー作『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』や2000年の『スナッチ』などのスタイリッシュなクライムアクション。



本作はその原点に立ち返り、ロンドンで暴れ回るクールなギャングスターたちの駆け引きを堪能できる1作に仕上がっています。





物語は、裏社会で生きるレイモンド・スミスの豪邸に、私立探偵・フレッチャーが現れるところからスタート。



怪しげなフレッチャーは、レイモンドにとあるシナリオを渡し、一緒にゲームをしようと誘います。



フレッチャーが滔々と語るシナリオの内容は、ロンドンの大麻ビジネスを牛耳るミッキー・ピアソンが引退を決意し、ユダヤ人の大富豪マシュー・バーガーに自身のネットワークを売り渡そうとしたところ、チャイニーズマフィアが嗅ぎつけ、さらにゴシップ紙の編集長が絡み……という複雑な陰謀もの。



実は、それはすべてフレッチャーが調べた事実で、ミッキーの右腕として働くレイモンドに危険を知らせ、情報量として2000万ポンドを要求しに来たのでした。



ところが、妄想とジョークを交えて展開するギャングたちの欺し合いには、さらなる真実が隠されており……。



欺されているのはレイモンドか、フレッチャーか? それとも第3者が利益を得るのか?



次々と真実が明らかになり、誰も予想できないエンディングへと転がっていきます。





フレッチャーにはロマコメの名作『ノッティングヒルの恋人』などで知られる英国の名優ヒュー・グラント、対するレイモンドにはガイ・リッチー監督作『キング・アーサー』で主演を務めたチャーリー・ハナム、麻薬王ミッキーには『ダラス・バイヤーズクラブ』でアカデミー賞に輝いたマシュー・マコノヒー、チャイナマフィアのドライアイに『G.I.ジョー 漆黒のスネークアイズ』のヘンリー・ゴールディングなどなど、豪華キャストが勢揃い。



魅力的な個性派俳優が織りなす刺激たっぷりの群像劇に惹き込まれること間違いなしです。





ガイ・リッチー節とも言える名台詞やブラックジョーク満載のセリフまわしはもちろん、ギャングたちが着こなすファッション、音楽などの演出も見どころ。ノンストップ・クライムアクション『ジェントルメン』を、ぜひdTVでお楽しみください。





■『ジェントルメン』



~概要~



『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』『スナッチ』のガイ・リッチー監督によるクライムサスペンス。PG12指定作品。



~あらすじ~



ロンドンに緊急事態発生。 長年にわたる大麻の大量栽培/販売で財を成したアメリカ人ミッキー (マシュー・マコノヒー) が、ビジネスを売却し、引退するというウワサに暗黒街に激震が走った。 その利権総額なんと500億円。 目の色変えた強欲なユダヤ人大富豪、ゴシップ紙の編集長、ゲスな私立探偵、チャイニーズ&ロシアン・マフィア、さらには下町のチーマーまでもが跡目争いに参戦。 一筋縄ではいかないジェントルメン=一流のワルたちによるダーティでスリリングな駆け引きが始まった-!



作品URL:https://bit.ly/3FMQjk8



コピーライト:(C) 2020 Coach Films UK Ltd. All Rights Reserved. Motion Picture Artwork (C)2019 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-08:46)