株式会社AOKI(代表取締役社長:森裕隆)は、ファッションロス(廃棄される衣類)の問題に対応するべく、伊藤忠商事株式会社と株式会社ecommitが運営する服の回収サービス『Wear to Fashion』に参画いたします。まずは、中部地方の一部AOKI店舗が回収窓口として活動を開始いたします。









■ファッションロスの削減に向けて

アパレル産業において、「ファッションロス(廃棄される衣類)の削減」が大きな課題の1つです。課題解決に向けた身近にできるアクションの1つとして「不要な衣類を回収しやすくすること」が挙げられます。着用しなくなった服をごみとして処分するのではなく、回収に出すことで、資源として再利用することが可能になります。



そこでAOKIでは、伊藤忠商事株式会社と株式会社ecommitが運営する、不要な衣類回収サービス『Wear to Fashion』への参画を決定。不要になった衣類をAOKI店舗にて回収する活動を、2022年10月より開始いたします。本活動に参画し、AOKI店舗が回収の窓口を担うことで、お客様と一体となりファッションロスの削減に取り組んでいきたいと考えております。



まずは、中部地方の一部店舗にて回収をスタート。順次全国へと拡大し、より多くの衣類を回収し、アパレル産業の課題解決に向けて活動してまいります。



今後もAOKIでは、回収窓口としての役割を担うことで、お客様とともにサステナブルな社会の実現に力を尽くしてまいります。





AOKI 『Wear to Fashion』活動概要



回収開始日:2022年10月17日(月)~

実施店舗:御器所総本店、名古屋浄心総本店など、愛知県・岐阜県・三重県の70店舗

回収アイテム:不要な衣類(自社製品・他社製品問わず)

※フォーマル小物、シューズ、肌着・靴下など一部回収できない衣類もございます。 店舗にてご確認ください。

注意事項:

・事前に洗濯したものをお持ちいただくようお願いします。

・ポケットの中などに貴重品がないかなどをご確認の上、お持ちください。

・回収された商品の返却はいたしかねます。ご了承ください。







AOKI 『Wear to Fashion』活動 実施店舗一覧









■『Wear to Fashion』とは

『Wear to Fashion』( http://renu-project.com/wear-to-fashion/ )は、お客様から不要な衣類を集め、リユースやリサイクルへ繋げる取り組みです。「捨てない」選択肢の1つとして、本活動に衣類を提供し、企業が責任を持って再利用や再資源化を図ります。



