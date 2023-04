[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、弊社が展開するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー(以下、ウマ娘)』において、新作アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP(以下、ROAD TO THE TOP)』を、本日4月16日(日)21時より公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」にて配信開始いたします。



●第1話「夢のはじまり」

URL:https://youtu.be/pjPXzJedwiA







『ROAD TO THE TOP』は、ナリタトップロード、アドマイヤベガ、テイエムオペラオーの三強と呼ばれたウマ娘たちが、頂点を目指し競い合う姿を描く作品となっています。クラシック三冠レースと呼ばれる、皐月賞、日本ダービー、菊花賞。すべてのウマ娘、すべてのトレーナーにとっての夢であるこのクラシック三冠を目指す3人の、絶対に負けられない想いが交錯します。



本作は完全新作のアニメになっており、これまで『ウマ娘』に触れられていない方でもお楽しみいただける内容になっております。YouTubeにて無料で配信いたしますので、ぜひご覧いただけましたら幸いです。















■『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』概要







【配信日時】

公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」にて、2023年4月16日(日)より、毎週日曜21時頃配信予定



【CAST】

ナリタトップロード :中村カンナ

アドマイヤベガ :咲々木瞳

テイエムオペラオー :徳井青空

沖田トレーナー :土田大

ライスシャワー :石見舞菜香

カレンチャン :篠原侑

メイショウドトウ :和多田美咲

ハルウララ :首藤志奈



【STAFF】

原作:Cygames

監督:廖程芝

シナリオディレクター・シリーズ構成:小針哲也

キャラクターデザイン・総作画監督:山崎淳

キャラクターデザイン監修:清永みなみ

色彩設計:中原あゆみ

美術監督:金井眞悟・狹田修

撮影監督:宋思之

3D監督:中野祥典

編集:木村佳史子

音楽プロデューサー:内田哲也

音響監督:金崎貴臣

コンテンツディレクター:秋津琢磨

アニメーション制作:CygamesPictures



■『ウマ娘 プリティーダービー』とは

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら<トゥインクル・シリーズ>制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。



■ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とは

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』は、プレイヤーがウマ娘の教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担当するウマ娘と日々トレーニングやコミュニケーションを取りながら、二人三脚でレースに勝利し夢の実現を目指す、育成シミュレーションゲームです。やり込み要素満載のゲーム性はもちろん、ドラマチックに描かれるシナリオも充実。臨場感溢れる圧巻のレースや、多彩な楽曲で繰り広げるライブパフォーマンス「ウイニングライブ」など、生き生きとした演出も魅力です。日本ゲーム大賞 2021 優秀賞を受賞。



■ゲーム概要

タイトル:ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日:スマートフォン版2021年2月24日(水)、DMM GAMES版2021年3月10日(水)

開発・運営:株式会社Cygames

対応機種:iOS/Android/PC

スマートフォン版推奨環境: iOS 14.0以上、Android OS 9.0以上

DMM GAMES版動作環境:

対応OS Windows 10 (64bit) / 11

CPU Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上

メモリ 8GB以上必須

グラフィック GeForce GTX 750Ti or Radeon R7 250X 以上

DirectXバージョン 11以上

解像度 1920×1080



●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp



●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト:https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式Twitter:@uma_musu(https://twitter.com/uma_musu)

「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」公式サイト:https://umamusume.jp/anime/roadtothetop/



*AppleとAppleのロゴは、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*IOSは、Cisco の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

*Android及びGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。

*(C) Cygames, Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/16-12:46)