【ホリプロタレント直筆年賀状プレゼント企画】深田恭子、竹内涼…
［株式会社ホリプロ］
応募期間2022年12月16日(金)23:59まで
公式モバイルサイト『ホリプロ・スクエア』新年企画
ホリプロのオフィシャルモバイルサイト「ホリプロ・スクエア」が、2023年新年企画タレント直筆年賀状プレゼントの応募受付を開始した。https://sp.horipro.jp/extra/2023NewYear_card?m=sqpr_2023NewYear_card
ホリプロが運営する月額制モバイルサイト『ホリプロ・スクエア』において、2023年新年企画として、深田恭子や竹内涼真、井上咲楽をはじめ、TBSドラマ『君の花になる』に出演し話題の八村倫太郎が所属する男性ダンス＆ボーカルグループ“WATWING（ワトウィン）”など、ホリプロ所属のタレント140名超が参加する直筆年賀状プレゼント企画が今年もスタートした。各タレントにつき抽選で1名に直筆年賀状をプレゼントする。
【参加タレント一覧】
赤澤巴菜乃、飛香まい、足立梨花、あびる優、阿部力、綾瀬はるか、安蘭けい、池田鉄洋、池松壮亮、伊佐嘉矩、石井正則、石垣佑磨、石田晴香、石橋杏奈、石原さとみ、石原颯也、伊集院光、イジリー岡田、板野友美、伊藤かずえ、井上咲楽、井上祐貴、井森美幸、入来茉里、岩田華怜、上田堪大、上地春奈、上原りさ、内田朝陽、内田奈那、大石吾朗、大沢逸美、大島麻衣、大竹一樹(さまぁ～ず)、大貫勇輔、大野いと、大堀恵、岡部麟、岡本知高、垣花正、河西智美、笠松将、香椎由宇、樫尾篤紀、片平なぎさ、金子隼也、カン・ハンナ、木南晴夏、木下彩音、木村了、吉柳咲良、久保田磨希、駒木根葵汰、小南満佑子、斉藤莉生、櫻井音乃、迫田孝也、笹木かおり、佐竹桃華、佐津川愛美、佐藤仁美、佐野ひなこ、島村龍乃介、白石隼也、白羽ゆり、須賀健太、鈴木亮平、関水渚、染谷有香、高畑充希、田口浩正、竹内涼真、武田真治、竹野留里、田代万里生、筒井康隆、つぶやきシロー、妻夫木聡、鶴見辰吾、寺島季咲、登坂淳一、戸田菜穂、中尾明慶、永島聖羅、中別府葵、新山千春、新田さちか、はいだしょうこ、821、春香クリスティーン、比企理恵、樋口幸平、日野麻衣、日向亘、深田恭子、福山康平、藤田悠、藤原竜也、船越英一郎、古川雄輝、ベック、本並健治、前田公輝、松下▽、松山ケンイチ、馬渕英里何、間宮啓行、真凛、丸山桂里奈、三浦理奈、水崎綾女、三村マサカズ(さまぁ～ず)、宮尾俊太郎、宮崎美穂、宮崎美子、宮迫翠月、宮澤佐江、宮下結衣、美山加恋、村上佳菜子、安田聖愛、矢野聖人、山内鈴蘭、山口百恵、山崎裕太、山崎玲奈、山田夏音、山根千佳、山野海、優香、優希美青、唯月ふうか、友利恵、横川尚隆、横山愛子、和田アキ子、わちみなみ、WATWING
※オフィシャルファンクラブにて別途プレゼント企画を行っている場合がございます。
【応募フォーム】https://sp.horipro.jp/extra/2023NewYear_card?m=sqpr_2023NewYear_card
応募期間2022年12月16日(金)23:59まで
■ホリプロ公式モバイルサイト「ホリプロ・スクエア」https://sp.horipro.jp/
ホリプロが運営する月額制モバイルサイト。月額330円(税込)。
所属タレントの写真や動画、 音声、ブログなど、ここでしか見られない会員限定コンテンツを中心に、舞台・ファンイベントのチケット先行受付、 試写会やプレゼント応募、 メルマガ配信や出演ドラマや映画の特設ページなどオリジナルのコンテンツで溢れている。
※クレジットカード決済&キャリア(docomo/au/SoftBank)決済利用可能
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-21:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(12/05 21:16)
DMM GAMES×f4samurai、『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』にて「ルルーシュバースデーキャンペーン」を開催！ 本日特別番組放送！(12/05 21:16)
阪神本線におけるローカル5G等を活用した実証実験について(12/05 21:16)
小室哲哉初のフルオーケストラコンサート 東京公演が盛況のうちに終演！Billboard JAPAN.comにライブレポート掲載(12/05 21:16)
たっぷり使えるお手頃マルチワックスに限定の香りが登場！ ヘアケアや顔、身体の乾燥をケア ［北欧キッピス］(12/05 21:16)
アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念 NARUTO THE GALLERY岸本⻫史先生からの記念イラスト、ナルト役 竹内順子さんからコメントが到着！(12/05 21:16)
「インボイス制度・電子帳簿保存法に関するアンケート調査」を実施(12/05 21:16)
ナレーション＆SEすべて福山潤さん！？ 『マッシュル-MASHLE-』最新14巻発売記念の原作PVが12月5日にジャンプチャンネルにて公開！(12/05 21:16)
名優アンソニー・ホプキンスが２度目のアカデミー賞主演男優賞に輝いた映画『ファーザー』がdTVで配信スタート(12/05 21:16)
【ホリプロタレント直筆年賀状プレゼント企画】深田恭子、竹内涼真、井上咲楽、WATWING【総勢140名超】(12/05 21:16)
セルシス、コミックマーケット101に出展し、『私のジャンルに「神」がいます(「同人女の感情」)』とコラボ！ 最新のマンガ・イラスト・アニメーション制作アプリが最大51％OFF(12/05 21:16)
優勝はPGW | レン選手＆ひのきの棒選手！対戦アクションRPG 『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式大会「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」開催報告(12/05 21:16)
【目黒区学芸大学・自由が丘】クリスマスも対応可能！新コースメニューを公開！ニューヨークキッチンARAI(12/05 21:16)
【ツエーゲン金沢選手会主催/シーズンサンキュー企画】超短期オークション開催のお知らせ(12/05 21:16)
【函館湯の川温泉/湯元啄木亭】お子様1名無料！売店人気商品プレゼント！(12/05 21:16)
ブラジャーもオールインワンの時代へ！2023年春、PEACH JOHNから“欲しい機能全部のせ”「ま～るく盛れる着やせブラ」がデビュー。事前モニター700名大募集！(12/05 21:16)
「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系列）でも活躍中！個人鑑定は常に即完売の大串ノリコ先生が監修する新占いサイト提供開始！(12/05 21:16)
スマートフォンゲーム「ひぐらしのなく頃に 命」の美麗カードイラストを使用した限定グッズが当たる！「ひぐらしのなく頃に 命 WEBくじ 『Crazy Darkside』」販売開始！(12/05 21:16)
グレタ・トゥーンベリと世界の学者・識者104名が集結！『気候変動と環境危機 いま私たちにできること』発売【斎藤幸平氏推薦】(12/05 21:16)
「教育ICTフォーラム 2022」の開催 ～教育現場におけるICTの利活用をご提案します～(12/05 21:16)
スポーツチーム公認オークション「HATTRICK」、ツエーゲン金沢 2022シーズンファン感謝オークションを開催！(12/05 21:16)
年末年始のご褒美メニュー「鰻と肝の合盛り丼」が期間限定で登場！12月12日から販売スタート(12/05 21:16)
ザ・リッツ・カールトン東京のホテル会場行われた企業セミナーにLEDビジョンを導入しました。(12/05 21:16)
【東急Sレイエス フットボールスクール 聖蹟桜ケ丘】冬の1Dayスクール(12/05 21:16)
株式会社一休 千代田区紀尾井町に本社を移転(12/05 21:16)
オキシクリーン新CM公開！メイプル超合金がデュエットに初挑戦！(12/05 21:16)
2023年1月1日(日)～3日(火)「～笑うKADOには福来る～心斎橋角座特別興行」開催！(12/05 21:16)
【奈良ホテル】奈良女子大学「奈良の食プロジェクト」考案メニューも登場 寒い冬にしみわたる！奈良の郷土料理飛鳥汁もご用意 期間限定「冬の大和路会席」の発売について(12/05 21:16)
「半額引き」Teclastホリデーディールイベント開催中！売れ筋タブレット最大50％オフ可能、新品「P30S」初発売！(12/05 21:16)
冷凍ラーメン自動販売機を展開する「ウルトラフーズ株式会社」が横浜市南区にウルトララーメン大集合 南区睦町店をオープン！(12/05 21:16)
会員限定