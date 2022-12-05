時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【ホリプロタレント直筆年賀状プレゼント企画】深田恭子、竹内涼…

【ホリプロタレント直筆年賀状プレゼント企画】深田恭子、竹内涼真、井上咲楽、WATWING【総勢140名超】

［株式会社ホリプロ］

応募期間2022年12月16日(金)23:59まで

公式モバイルサイト『ホリプロ・スクエア』新年企画


ホリプロのオフィシャルモバイルサイト「ホリプロ・スクエア」が、2023年新年企画タレント直筆年賀状プレゼントの応募受付を開始した。https://sp.horipro.jp/extra/2023NewYear_card?m=sqpr_2023NewYear_card

ホリプロが運営する月額制モバイルサイト『ホリプロ・スクエア』において、2023年新年企画として、深田恭子や竹内涼真、井上咲楽をはじめ、TBSドラマ『君の花になる』に出演し話題の八村倫太郎が所属する男性ダンス＆ボーカルグループ“WATWING（ワトウィン）”など、ホリプロ所属のタレント140名超が参加する直筆年賀状プレゼント企画が今年もスタートした。各タレントにつき抽選で1名に直筆年賀状をプレゼントする。

【参加タレント一覧】
赤澤巴菜乃、飛香まい、足立梨花、あびる優、阿部力、綾瀬はるか、安蘭けい、池田鉄洋、池松壮亮、伊佐嘉矩、石井正則、石垣佑磨、石田晴香、石橋杏奈、石原さとみ、石原颯也、伊集院光、イジリー岡田、板野友美、伊藤かずえ、井上咲楽、井上祐貴、井森美幸、入来茉里、岩田華怜、上田堪大、上地春奈、上原りさ、内田朝陽、内田奈那、大石吾朗、大沢逸美、大島麻衣、大竹一樹(さまぁ～ず)、大貫勇輔、大野いと、大堀恵、岡部麟、岡本知高、垣花正、河西智美、笠松将、香椎由宇、樫尾篤紀、片平なぎさ、金子隼也、カン・ハンナ、木南晴夏、木下彩音、木村了、吉柳咲良、久保田磨希、駒木根葵汰、小南満佑子、斉藤莉生、櫻井音乃、迫田孝也、笹木かおり、佐竹桃華、佐津川愛美、佐藤仁美、佐野ひなこ、島村龍乃介、白石隼也、白羽ゆり、須賀健太、鈴木亮平、関水渚、染谷有香、高畑充希、田口浩正、竹内涼真、武田真治、竹野留里、田代万里生、筒井康隆、つぶやきシロー、妻夫木聡、鶴見辰吾、寺島季咲、登坂淳一、戸田菜穂、中尾明慶、永島聖羅、中別府葵、新山千春、新田さちか、はいだしょうこ、821、春香クリスティーン、比企理恵、樋口幸平、日野麻衣、日向亘、深田恭子、福山康平、藤田悠、藤原竜也、船越英一郎、古川雄輝、ベック、本並健治、前田公輝、松下▽、松山ケンイチ、馬渕英里何、間宮啓行、真凛、丸山桂里奈、三浦理奈、水崎綾女、三村マサカズ(さまぁ～ず)、宮尾俊太郎、宮崎美穂、宮崎美子、宮迫翠月、宮澤佐江、宮下結衣、美山加恋、村上佳菜子、安田聖愛、矢野聖人、山内鈴蘭、山口百恵、山崎裕太、山崎玲奈、山田夏音、山根千佳、山野海、優香、優希美青、唯月ふうか、友利恵、横川尚隆、横山愛子、和田アキ子、わちみなみ、WATWING

※オフィシャルファンクラブにて別途プレゼント企画を行っている場合がございます。

【応募フォーム】https://sp.horipro.jp/extra/2023NewYear_card?m=sqpr_2023NewYear_card
　応募期間2022年12月16日(金)23:59まで

■ホリプロ公式モバイルサイト「ホリプロ・スクエア」https://sp.horipro.jp/


ホリプロが運営する月額制モバイルサイト。月額330円(税込)。
所属タレントの写真や動画、 音声、ブログなど、ここでしか見られない会員限定コンテンツを中心に、舞台・ファンイベントのチケット先行受付、 試写会やプレゼント応募、 メルマガ配信や出演ドラマや映画の特設ページなどオリジナルのコンテンツで溢れている。
※クレジットカード決済&キャリア(docomo/au/SoftBank)決済利用可能

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-21:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ