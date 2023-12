[株式会社 資生堂パーラー]

公式サイト:https://parlour.shiseido.co.jp/



「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」では、サステナブルなシャンパーニュ造りに取り組む「テルモン」とのペアリングの会を2023年2月3日(土)に開催します。イベント当日は、「テルモン」を保有するレミーコアントローの日本法人「レミーコアントロージャパン株式会社」のヘッド・オブ・プレステージ・アカウントであるマヌエル・ロドリゲス氏をゲストにお迎えいたします。







サステナブルな栽培方法を取り入れたシャンパーニュメゾン「テルモン」





“母なる自然の名のもとに”を活動の指標に掲げ、フランス・シャンパーニュ地方の美しく自然豊かなダムリーでシャンパーニュ造りをしている「テルモン」。自然への敬意と愛情を大切にしながら、サステナブルな栽培方法を取り入れています。今回のイベントでは、食材の味・香り・彩りを存分に引き立てた「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」のフランス料理に「テルモン」をペアリングいたします。提供シャンパーニュは「レゼルヴ・ブリュット マグナム」、「ブラン・ド・ノワール」などを予定しています。シャンパーニュの新時代を切り拓く「テルモン」と、品格あるフランス料理と厳選されたワインのマリアージュを提供する「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」の一夜限りのディナーをお楽しみください。



ペアリングの会 概要





日時: 2024年2月3日(土) 18:00開場 18:30スタート

料金: 33,000円 (サービス料込)

内容: 特別コース、シャンパーニュ、ミネラルウォーター

場所: 資生堂パーラー ザ・ハラジュク

電話番号: 03-3475-1021 *イベントにつきご予約はお電話にてお願いいたします。

ゲスト: レミーコアントロージャパン株式会社

ヘッド・オブ・プレステージ・アカウント マヌエル・ロドリゲス氏

*定員に達し次第、ご予約受付を終了いたしますので予めご了承ください。

*お席は1組につき1テーブルご用意いたします。

*食材のアレルギーなどございましたらご予約時にお伝えください。



テルモンについて





1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン・テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。



資生堂パーラー ザ・ハラジュクについて









お客さまの大切な思い出のワンシーンを演出するおもてなしのレストランでありたいという想いで運営している「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」。

銀座発祥の資生堂パーラーの伝統ある西洋料理のエスプリを根底に、品格あるフランス料理と、食材の魅力を引き出すワインのペアリングをお楽しみいただけます。

目の前に広がる明治神宮の豊かな杜の眺望とともに、贅沢なひとときをお過ごしください。





*写真はイメージです。

*価格は税込表記です。

*こちらの情報は2023年12月4日時点のものです。予告なく、価格や仕様等を変更する場合がございます。







店舗情報





■住 所 東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU 8 階

■電 話 番 号 03-3475-1021

■営 業 時 間 ダイニング ランチ 11:30~16:30(L.O.15:00)

ディナー 17:30~22:00(L.O.20:30)

ラウンジ 11:30~22:00(食事 L.O.20:30 / 喫茶 L.O.21:00)

■定 休 日 月曜日(施設に準ずる)

■公式サイト https://parlour.shiseido.co.jp/

■Instagram https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

■Twitter https://twitter.com/shiseidoparlour

■Facebook https://www.facebook.com/shiseidoparlour



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-12:46)