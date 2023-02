[株式会社セルシス]

セルシスと株式会社アイビスが共催した、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス!」第二十三回の審査結果を、本日2月27日(月)に発表しました。



第二十三回は、「SNOW MIKU 2023」メインビジュアルを担当する人気イラストレーターの餡こたく氏をはじめ、MAIRO氏、絹谷ゆたか氏の描き下ろしイラストをお題として「雪ミク」の塗り絵作品を募集いたしました。たくさんの参加者様に素敵な作品をご応募いただき、応募数はイラスト3,667点、タイムラプス動画891点の合計4,558点となりました。





審査結果はこちら:https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/







「塗りマス!」は、コンテストサイトからダウンロードした線画を自由な端末/アプリで彩色し、Twitterにハッシュタグをつけてツイートすることで応募できるコンテストです。今回の開催を含むこれまでの総応募数は、合計で10万9千点を超えます。



下記のパソコン賞1作品、モバイル賞2作品、雪ミク賞4作品に加え、優秀賞5作品、佳作30作品に協力各社提供の豪華賞品が進呈され、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルも贈られます。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製コラボクリアファイルをプレゼントいたします。



また、塗り絵のタイムラプス動画をご応募いただいた方の中から抽選で1名様に「色彩賞」としてクリエイター向けモニターが贈られます。



【主な受賞作品】

■パソコン賞





彩色:うみうし51号さん



■モバイル賞





彩色:ホワイトさん、光さん



■色彩賞(抽選1名)





彩色:えむねぎ/椎田圭さん

※コンテストページにて、動画でご覧いただけます



■雪ミク賞





彩色:香坂さん





彩色:うといぺんこさん





彩色:ゆどうふさん





彩色:実験体550さん



▼賞と賞品

●パソコン賞 1作品

1. 液晶ペンタブレット Wacom One(提供:株式会社ワコム)



製品詳細:https://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-one



2. 入力デバイス Orbital2 STERNA(提供:株式会社BRAIN MAGIC)



製品詳細:https://brainmagicproduct.com/orbital2-sterna/?from=clip-studio_bn



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版(提供:株式会社セルシス)



4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●モバイル賞 2作品

1. クリエイター向けパソコン(いずれかが進呈されます。選択はできません。)

A. raytrek R5-AA5 イラスト向けモデル(提供:株式会社サードウェーブ)



製品詳細:https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?mc=11485&sn=0&utm_source=nurimas&utm_medium=URL&_bdadid=JPGTE5.0000df4bn



B. マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル スターターパック

SENSE-15FH043-C-UCZS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT](提供:株式会社ユニットコム)



製品詳細:https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=925655



2. ペンタブレット Wacom Intuos(提供:株式会社ワコム)



製品詳細:https://www.wacom.com/ja-jp/products/pen-tablets/wacom-intuos



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA(提供:株式会社BRAIN MAGIC)



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版(提供:株式会社セルシス)



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●色彩賞 抽選1名様

1. ColorEdge CS2410 & キャリブレーションセンサーEX4(提供:EIZO株式会社)



製品詳細:https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2410/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE(提供:株式会社セルシス)



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●雪ミク賞 4作品

1. 「SNOW MIKU 2023」雪ミクグッズセット(提供:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社)

・オリジナルCD「幽天のファンタジア feat. 初音ミク」

・「ねんどろいど 雪ミク 冬麗 Ver.」

・「初音ミクの塗り絵 雪ミクコレクション(https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309291765/)」



2.パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE(提供:株式会社セルシス)



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●優秀賞 5作品

1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版(提供:株式会社セルシス)







製品詳細:https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan



2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●佳作 30作品

アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)

希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。





■入賞者全員プレゼント

1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル



※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



2. 塗りマス!特製クリアファイル



■抽選で50名様にプレゼント

塗りマス!特製クリアファイル



※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



「SNOW MIKU 2023」について

「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。

『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。

現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。







▼『SNOW MIKU 2023』公式WEBサイト

https://snowmiku.com/2023/

▼「雪ミク」公式Twitterアカウント

https://twitter.com/cfm_snowmiku/



Art by 餡こたく / MAIRO / 絹谷ゆたか

雪ミク2023 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com

Twitter: https://twitter.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



