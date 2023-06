[株式会社ケイシイシイ]

株式会社ケイシイシイ(小樽洋菓子舗ルタオを運営)がプロデュースするチーズスイーツ専門店【Now on Cheese♪】は、7月1日(土)よりレモンとサワークリームを合わせた夏らしい爽やかな生チーズスイーツ「レアチーズサンド・クリームチーズ&レモン」を期間限定で販売いたします。

Now on Cheese♪は、「厳選したチーズを惜しみなく使用し様々なチーズの個性を最大限に生かしたチーズスイーツショップ」をコンセプトに誕生したチーズスイーツ専門店です。





レアチーズサンド・クリームチーズ&レモン







<ルミネ新宿店限定>

■レアチーズサンド・レクリームチーズ&レモン

北海道産クリームチーズをベースにミルキーなマスカルポーネと爽やかなサワークリームを合わせ、食感のアクセントにアーモンドとレモンピールを加えてスッキリした味わいに仕上げました。

夏らしい爽やかなフレーバーをぜひご堪能ください。

1個 360円(税込)



その他のルミネ新宿店限定商品







<ルミネ新宿店限定>

■レアチーズサンド・レーズン&カシューナッツ

レアチーズサンドの醍醐味を存分に味わえる逸品。

北海道産のクリームチーズとイタリア産のマスカルポーネを使用したチーズクリームに、レーズンとカシューナッツをトッピングしました。

オリジナルのチーズとのバランスは絶妙。お口の中がチーズでいっぱいになります。

1個 360円(税込)





<ルミネ新宿店限定>

■レアチーズサンド・ピスタチオ&ホワイト

ピスタチオとチーズを合わせた濃厚なピスタチオクリームをチーズクッキーでサンドし、ホワイトチョコをかけました。

チーズクリームに加えた甘酸っぱいクランベリーがアクセントになっています。

1個 394円(税込)





<ルミネ新宿店限定>

■ヴェリーヌチーズケーキ いちご&フランボワーズ(写真左)

ひんやりプルプルのはちみつレモンジュレに2種のベリーを閉じ込めた新ヴェリーヌチーズケーキ!特製チーズクリームとカスタードシャンティでさっぱりとお楽しみください。

1個 540円(税込)



<ルミネ新宿店限定>

■ヴェリーヌチーズケーキ オレンジ&マンゴー(写真右)

きらめくレモンジュレにはマンゴー、オレンジ、グロゼイユをひんやりと閉じ込め、カスタードシャンティとレモン&アーモンドのチーズクリームで最後まで爽やかに仕立てました。

1個 506円(税込)



販売期間:2023年9月15日(金)終了予定



販売店舗







Now on Cheese♪ ルミネ新宿店

住 所:東京都新宿区新宿3丁目38番2号

ルミネ2 1階

営業時間:11:00~21:00(時期によって変更あり)



記載の営業時間は通常営業時間となっております。

日々営業時間が変更になっております為、ご来店の際は施設ホームページをご確認の上お越し下さいませ。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/30-15:16)