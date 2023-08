[The Orchard Japan]

ボカロ曲『フォニイ』がYouTubeで約4,200万回再生、楽曲提供したMAISONdes『トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ』がYouTubeで約4,500万再生とSNSでバズを巻き起こしているクリエイター・ツミキと、シンガーソングライターでありアコースティックセッションユニット『ぷらそにか』のメンバーとしても活動するみきまりあによるユニット・NOMELON NOLEMON(読み:ノーメロンノーレモン)。本日このユニットが渾身の2ndアルバム『ルール』を発売し、新しいアーティスト写真も公開した。







2021年8月、『INAZMA』で鮮烈なデビューを果たしたのち、2022年1月26日に1stアルバム『POP』をリリース。2022年9月には1st Live 『シャッターチャンス』を東阪で開催し、1st E.P『感覚派』をリリース。12月から2023年2月にかけて、朝昼夜をテーマにした楽曲を3ヶ月連続リリースしたのち、2ndワンマンライブ『24』を神田スクエアホールで開催。今年の夏は自身初の夏フェス『JOIN ALIVE 2023』、オープニングアクトを務める『SUMMER SONIC OSAKA 2023』、オンラインフェス『YouTube Music Weekend 7.0 supported by docomo』への出演と話題の絶えないNOMELON NOLEMON。





このユニットの結成2周年となるこの日にアーティスト写真を一新、13曲入りのフルアルバム『ルール』を発売した。

本日20時からはオンラインリスニングパーティーの実施も決定、メンバーとリスナーそれぞれの環境で13曲のアルバムを楽しめる全曲視聴会となっている。CDのブックレットにはこのユニットの楽曲の理解度が高まるセルフライナーノーツが収録、特典のジャケットステッカーなどぜひ手にとって楽しめる1枚となった。また、このアルバムの特設サイトもオープン。動くアートワークで楽しめるギミックはもちろん、CDの購入特典(タワーレコード、Amazon)のシリアルナンバーを入れると2月に開催したワンマンライブ24より、タワーレコードは『バッド・ラヴ』のライブ映像、Amazonは『ダダ』のライブ映像を楽しめるコンテンツも特設サイトで楽しむことができる。

Real Soundではアルバムについてのインタビュー記事が本日公開、8月12日(土)にはFM802の「802 Palette」に初めての生出演、10月6日(金)にはLINE CUBE SHIBUYAにてone-man Live「RULE」(本日2次チケットプレイガイド先行がスタート)の開催と話題の絶えないこのユニットに引き続き注目してほしい。





【商品情報】

NOMELON NOLEMON 2ndアルバム『ルール』

2023年8月11日発売

3,300円(税込) UXCL-303

CD:https://lnk.to/NMNL_Rule

DL&Streaming:https://orcd.co/nmnl_rule

特設サイト:https://nmnl2ndrule.com/



<収録曲>

1.ルール

2.SAYONARA MAYBE

3.ハイド・アンド・シーク

4.ダダ

5.透明水曜日

6.ブリーチ

7.SUGAR

8.二日酔ヘル

9.NAZONAZO

10.バッド・ラヴ

11.RED

12.moonshadow

13.雨にうたえば





【ライブ情報】

NOMELON NOLEMON one-man Live「RULE」

日時:2023年10月6日(金)

18:00開場/19:00開演

会場:LINE CUBE SHIBUYA





チケット料金:6,900円(税込)

オフィシャル先行:8月27日(日)23:59まで受付中

https://l-tike.com/st1/nmnl





【出演情報】

『802 Palette』

8月12日25:00~ラジオ生出演

https://twitter.com/802Palette





『SUMMER SONIC 2023 OSAKA』

日時:2023年8月19日(土)/20日(日)

NOMELON NOLEMONの出演は8月20日(日)10:20~SONIC STAGEにて

https://www.summersonic.com/tt/osaka-day2/





『YouTube Music Weekend 7.0 supported by docomo』

日時:2023年8月25日(金)/26日(土)/27日(日)

NOMELON NOLEMONは8月25日(金)17:35~ライブ映像をプレミア公開

https://joinalive.jp/2023/timetable/





◆アーティスト情報◆

NOMELON NOLEMON(読み:ノーメロンノーレモン)

Twitter:https://twitter.com/NMNL_staff

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpLKk1TqiGRqLWcR9_ZcNaA

TikTok:https://www.tiktok.com/@nomelonnolemon0811



<プロフィール>

クリエイター ツミキとSSWみきまりあのJ-POPユニット・NOMELON NOLEMON。2021年8月、『INAZMA』で鮮烈なデビューを果たしたのち、2022年1月26日に1stアルバム『POP』をリリース。2022年9月には1st Live 『シャッターチャンス』を東阪、2023年2月には2nd Live『24』を神田スクエアホールで開催。結成2周年の8月11日には2ndアルバム「ルール」をリリース、このアルバムを引っ提げたワンマンライブを10月6日LINE CUBE SHIBUYAで開催予定。



<メンバー>

ツミキ

Twitter:https://twitter.com/_23ki_

YouTube Channel:https://www.youtube.com/channel/UCpLKk1TqiGRqLWcR9_ZcNaA

Instagram:http://instagram.com/_23ki_





-プロフィール

8月11日生まれ。17年12月15日初投稿「トウキョウダイバアフェイクショウ」より活動を開始する。



-リリース情報

▷2021年2月3日(水)リリース

ツミキ 1stアルバム『SAKKAC CRAFT』

CD価格:1,818円+税

店舗一覧:https://lnk.to/uxcl252

配信:ストリーミング・ダウンロードサイトにて配信





・収録曲

1.トウキョウダイバアフェイクショウ

2.レゾンデイトル・カレイドスコウプ

3.リコレクションエンドロウル

4.ヒウマノイドズヒウマニズム

5.アノニマスファンフアレ

6.トオトロジイダウトフル

7.ニビイロドロウレ

8.アングレイデイズ

9.スイサイ/アンブレラ/ロクガツ/ドライフラワ



みきまりあ

Twitter:https://twitter.com/_m_panda

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCRCTAlJxteK7eUtWIFgpnWQ

Instagram:https://www.instagram.com/_m_panda__/

TikTok:https://www.tiktok.com/@_m_panda



-プロフィール

12月20日生まれのシンガーソングライター。アコースティックセッションユニット「ぷらそにか」にも参加。



-リリース情報

2nd EP『RAW』

2022年11月1日配信リリース

https://orcd.co/_raw





-収録曲

1. IQ

2. マスカラ

3. イキナリズム

4. カーテン

5. レニ



