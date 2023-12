[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

OIL by 美術手帖ギャラリー(東京都 渋谷区 渋谷PARCO2階)では、2024年1月2日(火)~15日(月)にかけて、山口幸士の個展を開催。23年11月に刊行された初の作品集『DAYS』発売を記念した小展示として、新作を含む近作数点を発表。また、『DAYS』特別限定版に付属する「クイックペインティング」シリーズのキャンバス作品全35点を展示します。







概要





このたびOIL by 美術手帖ギャラリーでは、2024年最初の展覧会として、山口幸士の個展を開催します。山口は、街を遊び場とするスケートボードの柔軟な視点に強く影響を受け、日常の風景や身近にあるオブジェクトをモチーフにペインティング、ドローイング、コラージュなど様々な手法を用い独自の視点に転換するアーティストです。2015年から3年間にわたるニューヨークでの創作活動を経て、現在は川崎を拠点に活動しています。

2023年11月には、初の作品集『DAYS』(美術出版社)を発表し、京都 蔦屋書店にて、川崎と京都それぞれに流れる川を起点に街を描いた個展「RIVER」を開催しました。本展は京都に続く東京での刊行記念展となります。今回は、山口の制作の指針となる、日常的な場所を描いた風景画の近作・新作数点のほか、街中にイーゼルと油彩画の道具を持ち出し、その場で30分で油絵を仕上げる「クイックペインティング」シリーズ35点を展示します。本シリーズは、作品集『DAYS』の特別限定版(※)に付属する作品であり、その全作品を一望できる最初で最後の貴重な機会となります。



※作品と作品集がセットになった特別限定版の販売は終了しています。会場では通常版作品集のみ販売します。



【注意事項/販売に関して】

本展では作品販売はいたしません。お問い合わせいただいてもご案内出来かねますので、予めご了承ください。



書籍詳細







作家初の作品集となる本書では、ニューヨークで描いた活動初期の作品から大作に挑んだ最新作まで、約90点を掲載。作家自身がビジュアルページの構成に携わり、紙面ならではの作品体験も魅力の一冊になっています。さらに、川崎市にゆかりのある二人の筆者(川崎市市民ミュージアム学芸員・杉浦央子氏、『ルポ川崎』などの著書で知られるライター・磯部涼氏)による書き下ろしエッセイを収録し、作家の表現のルーツに迫ります。(日英併記)





山口幸士『DAYS』

定価|6,500円+税

発行|カルチュア・コンビニエンス・クラブ

発売|美術出版社

発売日|2023年11月17日

仕様|A4変型、上製本、128頁

ISBN| 978-4-568-10574-2 C0071



アーティストプロフィール







山口幸士(Koji Yamaguchi)

神奈川県川崎市出身。



[主な個展]

2023年 「RIVER」京都 蔦屋書店、京都

2023年 「SURFACE」オン・サンデーズ&ライトシード・ギャラリー、東京

2023年 「Koji Yamaguchi」T&Y Projects、東京

2022年 「風が吹くこと」Gallery Trax、山梨

2022年「Trees」KULA、千葉

2022年「小さな光」NDK Recycle Factory、神奈川

2021年 「日々」OIL by 美術手帖ギャラリー、東京

2021年 「余白の記録」Ginza Sony Park、東京

2021年 「近くて、遠い」BAF STUDIO TOKYO、東京

2020年 「静かな時間」Gallery Trax、山梨

2020年「見えている、見えていない」SALT AND PEPPER、東京

2019年 「SOMETIME」SALT AND PEPPER、東京

2018年 「ROJO KANSATSU」BEACON、東京

2018年「ROSES」代官山 蔦屋書店、東京

2018年「CITYSCAPE」Nepenthes NY、ニューヨーク



[主なグループ展]

2023年 「20 YEARS OF HIDDEN CHAMPION Group Show」SAI、東京

2023年 「TRAX 30TH ANNIVERSARY GROUP SHOW Vol.2」Gallery Trax、山梨

2022年 「Light Line」OIL by 美術手帖ギャラリー、東京

2021年 「6 Paintings From 6 Artists」PARCEL、東京



展示詳細





山口幸士 個展

会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

会期|2024年1月2日(火)~15日(月)※会期中無休

開場時間|11:00~21:00

入場|無料

主催|OIL by 美術手帖

展覧会詳細|https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

お問い合わせ| oil_gallery@ccc.co.jp

※OIL by 美術手帖の営業時間は館の営業時間に準じます。状況に応じて変更の可能性がございます。最新の情報は渋谷PARCO公式ウェブサイトをご確認ください。 https://shibuya.parco.jp/



ギャラリー情報





OIL by 美術手帖(ギャラリー)





住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階

電話番号 03-6868-3064

MAIL oil_gallery@ccc.co.jp

アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分

URL https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

Twitter @OILbyBT

Instagram @OILbyBT_gallery



